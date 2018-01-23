Бессменные или бессмертные?

Уровень доверия к судебной власти неуклонно снижается с каждым годом. Разные соцопросы дают различные цифры, но максимальный уровень доверия к судебной власти ни в одном не превышает 15 %. А удивляться тут нечему. Стоит сейчас лишь раз столкнуться с «независимой» третьей веткой власти, как все сразу становится понятным.

Вот только несколько примеров деятельности «самого справедливого суда в мире», о которых мы уже рассказывали на страницах нашей газеты.

Первое судебное разбирательство началось в далеком уже 2009 году. Суть вопроса проста: попытка получения взятки при незаконной продаже имущества банкрота. Перечень статей, по которым обвиняются подозреваемые, впечатляет: создание организованной преступной группировки, преступление против общественной безопасности, злоупотребление властью или служебным положением, получение взятки в особо крупных размерах. А если к этому добавить то, что обвиняемыми по делу проходят бывшие майор и полковник СБУ и гражданин другого государства, даже неискушенный читатель может решить, что речь идёт о как минимум транснациональном преступном синдикате. Казалось бы, все просто – виновный должен сидеть в тюрьме всерьез и надолго. Только вместо тюрьмы обвиняемые (а хочется написать «пострадавшие») три-четыре года провели в следственном изоляторе. После чего были выпущены под залог и с тех пор усердно посещают суд. С момента задержания состоялось 155 судебных заседаний. А не состоялось… Только за 2017 год было назначено 12 заседаний, из которых прошли … только три! Все остальные отменялись по не совсем понятным причинам. Было даже так, что суд отменили за час до его начала. И никому не интересно, что для присутствия на суде некоторым его участникам приходится ехать из Александрии и Черкасс. Ведет дело вот уже четвертый год нынешний заместитель главы суда Руслан Бурко. И комментировать его действия сложно: все вроде бы в рамках закона, а вот решения какого-либо принять почему-то не получается. Все переносятся и отменяются заседания, а подозреваемые так и продолжают ездить и ждать…

Или еще одно странное дело: началось оно более трех лет назад. Фермер из Маловисковского района взял кредит на развитие хозяйства у одной фирмы под реализацию урожая следующего года. Кредитор в оплату принял урожай по заниженной почти вдвое цене и подал на фермера в суд за невыплату кредита. По решению суда тот старался погасить кредит, но… попал в СИЗО, обвиняемый в том, что пытался сам себя обанкротить. По мнению коллегии судей Ленинского суда в составе хорошо известных читателям «УЦ» судей Галины Бутельской, Светланы Лён и Ирины Шевченко, фермер незаконно снимал деньги с собственного счета и незаконно тратил их же по своему усмотрению. И хотя в материалах дела есть все подтверждающие документы возврата денег или их выплат кредитору, суд все равно считает целесообразным содержать обвиняемого под стражей. Основанием для его ареста служит якобы опасность побега и способность повлиять на показания свидетелей. И это притом, что за три предыдущих года подсудимый не пропустил ни одного судебного заседания. Даже если оно по какой-либо причине не состоялось. Показания же свидетелей уже записаны, и изменить их практически невозможно. А еще суду безразлично, что у него на содержании находится малолетний ребенок…

Конечно, неспециалисту в вопросах юриспруденции трудно оспаривать решение суда, но, с точки зрения логики, оно, мягко говоря, непонятно. Вот честно: создалось исключительно личное впечатление, что вместо заседания суда происходил странный фарс.

Или вот пример еще одного широко известного судьи Алексея Галагана. Сначала его задерживают полицейские и обвиняют в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждает и суд первой инстанции. После этого решение суда отменяется, а уголовное дело возбуждается уже против самих полицейских. Более того, Алексей Галаган вскоре становится фактически контролирующим дела всей службы полиции в Кировском суде областного центра. И только в январе этого года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла против него дисциплинарное дело. Чем все закончится? Не знаем, но подозрения есть…

И таких примеров, к сожалению, великое множество. Каков выход из сложившейся ситуации? Мировая практика уже нашла его. Вот, например, в Македонии была проведена судебная реформа, по которой были уволены все местные судьи, и на их место пригласили авторитетных юристов из стан Евросоюза. Со всеми ими был подписан пятилетний контракт после сдачи экзаменов по местному законодательству. За пять лет были подготовлены новые кадры судебной власти, которые начали приходить на смену легионерам. И на сегодняшний день уровень доверия к судам в этой маленькой стране приближается к 85%! Подобное же решение приняли даже и на постсоветском пространстве. В Казахстане был создан независимый финансовый центр, под юрисдикцию которого попали все финансовые судебные вопросы. Решать их будут по принципам английского права, и, соответственно, приглашают судей, имеющих опыт подобной работы. И, опять-таки, на ограниченный срок, за время которого подготовят собственные кадры.

Возможно, это – не панацея, но как вариант решения проблемы вполне подходит. Только для этого необходимы политическая воля и крепкие нервы. Вы только представьте себе, сколько недовольных подобными реформами судебных работников вдруг появится на улицах наших городов! А пока – одобренная Венецианской комиссией Конституционная реформа судебной системы Украины предусматривает, что судьи будут избираться Высшим советом правосудия сразу и на всю жизнь, то есть бессрочно. Вот только бессрочность и бессмертность – совсем не одинаковые понятия. И случаи со взрывами гранат в судах, принимающих несуразные решения (как это произошло в прошлом году в Никополе), могут стать вполне обычным явлением, не дай Бог…