Голос в переполненном зале

Кировоградская филармония такого ажиотажа не видела давно: в зале собралось около полутора тысяч человек. Были заняты все места, люди плотно стояли в проходах, некоторым даже не удалось попасть в зал, и они слушали концерт, сидя в холле у входа.

«Я такого давно не видел, даже переживаю – не упадет ли балкон на задние ряды», - так прокомментировал этот переаншлаг директор филармонии Николай Кравченко. На какое же действо собралось так много людей? Все они пришли, чтобы своими глазами увидеть и собственными ушами услышать киевского священника Александра Клименко, победителя «Голоса страны». Концерт был организован при поддержке Кировоградской епархии Украинской православной церкви в рамках фестиваля духовной музыки «Різдвяні передзвони», а ажиотажа прибавило то, что вход был свободным.

Александру Клименко 34 года, он служит протоиереем небольшого храма в селе Киевской области. Появление священника в телевизионном проекте «Голос страны» вызвало неподдельный интерес к его личности. После победы в шоу Александр начал активно гастролировать. Гастроли имеют непривычный формат – это нечто вроде миссионерского тура, в ходе которого священник задался целью посетить все епархии в Украине и отслужить службу во всех главных храмах. До приезда в Кропивницкий, 19 января, Клименко посетил Александрию и дал концерт в ДК «Светлопольский», где также собрал переаншлаг. А в субботу он пел для жителей Гайворонского района – самого удаленного в нашей области. Прибыв в Кропивницкий, Александр Клименко отслужил литургию в кафедральном соборе вместе с митрополитом Кировоградским и Новомиргородским Иоасафом.

Сам концерт начался с выступления нескольких хоровых коллективов, среди которых хотелось бы выделить мужской хор Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы – в этом хоре есть солисты с невероятно сильными голосами.

В репертуаре у Александра Клименко всеми любимые песни «Материнська любов», «Чорнобривці» и другие. Каждую композицию переполненный зал встречал бурными овациями. Не обошлось без коротких, но содержательных проповедей и слов благодарности всем пришедшим.

Признаемся, нам не удалось в полной мере оценить вокал отца Александра – попасть в зал журналисту удалось с большим трудом, и увидеть происходящее на сцене за спинами множества стоящих между креслами людей было практически невозможно. А в какой-то момент и вовсе пришлось выйти, чтобы освободить проход для церковного руководства. Попасть обратно в зал не получилось – меня оттеснили милого вида, но при этом очень настойчивые бабушки – божьи одуванчики. Как таким откажешь?..

Огромное количество посетителей пришли с маленькими детьми. Честно говоря, нам не совсем понятны мотивы этого – малыши мало что могли понять, а в зале быстро стало душно. Жалко было и детей постарше – они пришли посмотреть на финалиста «Голоса», за которым следили по телевизору, но тоже мало что смогли увидеть. Большинство же зрителей составляли люди более почтенного возраста. Многие из них – верующие, регулярно посещающие церковь.

Концерт Александра Клименко вот так необычно закрыл программу ХІІІ фестиваля духовной музыки «Різдвяні передзвони». Инициатором этого фестиваля традиционно стала кировоградская филармония, но практически все годы его существования проходит он под эгидой и при содействии Кировоградской епархии УПЦ. Надеемся, что следующий фестиваль будет не менее интересным.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»