Льготы: грядет монетизация?

Какие сюрпризы ждут людей, получающих от государства льготы, в 2018 году? Следует ли ожидать роста социальных выплат в связи с заложенным в бюджете-2018 двукратным повышением прожиточного минимума? Разбираемся в социальных нововведениях вместе с заместителем директора департамента социальной защиты населения Кировоградской облгос­администрации Надеждой Крымской.

С июля 2015 года всех льготников разделили на две крупные категории: тех, кто получает льготы и соцвыплаты независимо от уровня доходов, и тех, кому выплаты и льготы начисляются по уровню дохода. В первую группу вошли представители не слишком длинного списка:

– участники боевых действий;

– инвалиды войны І-ІІІ групп;

– члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

– реабилитированные лица;

– опекуны детей умерших граждан Украины, чья смерть связана с аварией на ЧАЭС (1 и 2 категории);

– мужья (жены) граждан, чья смерть связана с аварией на ЧАЭС (1 и 2 категории);

– лица, пострадавшие в результате катастрофы на ЧАЭС 1 и 2 категорий (ликвидаторы и потерпевшие);

– ветераны военной службы;

– военнослужащие СБУ на пенсии;

– вдовы (вдовцы) военнослужащих, их дети, находящиеся на иждивении;

– жены (мужья) военнослужащих, пропавших без вести, их дети;

– родители погибшего военно­служащего;

– инвалиды военной службы.

Остальных льготников отнесли ко второй категории, а это значит, что они должны подтверждать свое право на льготу.

– Чтобы начислить льготу, нужно ежегодно подавать данные о совокупном доходе представителя льготной категории и членов его семьи, – отмечает Надежда Крымская. – Расчеты осуществляются в июле каждого года. Если в состав семьи входят лица, получающие только пенсию или социальные выплаты, не нужно ходить в управление соцзащиты – все необходимые данные об уровне доходов мы получим по запросу из Пенсионного фонда и других инстанций. Если же в семье есть работающие, в расчетный период нужно предоставить данные об их доходах. При расчете льготы берутся доходы за предыдущие полгода. В совокупный доход семьи включаются пенсия, зарплата, стипендии, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности. Но с мая 2016 года к ним относятся также помощь по безработице и прочие выплаты из фонда соцстраха.

Чтобы получить право на льготу в 2018 году, доход на каждого члена семьи, в которой проживает льготник, не должен превышать 2470 грн. В прошлом году эта сумма составляла 2240 грн. В зависимости от категории могут предоставляться льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуги связи и т.д.

Размер максимального дохода, дающего право на льготы, определяется на основе прожиточного минимума.

Этот показатель критически важен для подавляющего большинства населения, поскольку от него также зависят размеры социальных выплат. Сейчас прожиточный минимум составляет 1762 грн на трудоспособного человека. В течение нынешнего года он вырастет до 1841 грн (в июле), а потом до 1921 грн (в декабре). Это даст повышение большинства соцвыплат в среднем на 70-80 грн.

С льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг также не все однозначно. Для разных категорий предусмотрены разные объемы компенсации. Перечислим по нисходящей.

– Право на 100% компенсацию жилищно-коммунальных услуг имеют участники боевых действий, достигшие 85-летнего возраста; инвалиды войны І, ІІ и ІІІ групп; лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, а также родители и вдовы (вдовцы) таких лиц; лица с особыми трудовыми заслугами, а также родители и вдовы (вдовцы) таких лиц; жертвы нацистских преследований, которые имеют инвалидность.

– Право на 75% компенсацию льгот ЖКХ имеют участники боевых действий; жертвы нацистских преследований (по ст. 6 (1)).

– Право на 50% компенсацию имеют члены семей погибшего (умершего) ветерана войны; жертвы нацистских преследований (по ст. 6 (3 и 4)); реабилитированные лица; многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи опекунов; чернобыльцы (1 и 2 категории), а также члены семей умерших чернобыльцев (1, 2 и 3 категории), дети-инвалиды ЧАЭС, опекуны детей умерших чернобыльцев (1, 2 и 3 категории); ветераны органов внутренних дел, Национальной полиции, Государственной пожарной охраны, Государственной службы специальной связи, Службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, налоговой полиции, а также вдовы (вдовцы) категорий, перечисленных выше, и члены семей сотрудников этих ведомств, погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей; ветераны и инвалиды военной службы; военнослужащие СБУ, сотрудники гражданской службы на пенсии; родители погибших военнослужащих.

– Право на 25% компенсацию имеют дети войны.

Во многих случаях льготнику оказывается выгоднее оформлять субсидию.

– Лица, принадлежащие к льготным категориям населения, могут выбрать, чем воспользоваться, – субсидией или льготой, – говорит Крымская. – Однако в данном случае нужно будет четко определиться с выбором, поскольку, имея субсидию, вы теряете право на льготу за этот период. То же самое с льготой – получая ее, вы не можете оформить субсидию.

Субсидиями на данный момент пользуются почти половина семей, проживающих в Кировоградской области. Субсидии позволяют многим льготникам экономить больше, несмотря на новые алгоритмы расчета выплат для каждой семьи, принятые в 2014 году.

При назначении субсидии обязательный платеж определяется для каждого домохозяйства индивидуально в зависимости от совокупного дохода граждан.

Самыми противоречивыми были и остаются льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это право имеют огромное количество категорий населения, включая пенсионеров по возрасту, но в Украине повсеместно фиксируются случаи его нарушения.

– Самым оптимальным выходом из этой ситуации является монетизация льгот, – считает Надежда Крымская. – Проблема бесплатного проезда заключается даже не в том, что перевозчики не получают компенсации и отказываются во­зить льготников бесплатно. Дело в том, что изначально льгота распределена несправедливо. Например, пенсионеры по возрасту или инвалиды, живущие в селах, объективно не могут воспользоваться льготой на проезд. Справедливым было бы начисление надбавки к пенсии или социальной выплате, которую льготники, живущие в городах и активно пользующиеся общественным транспортом, тратили бы на оплату проезда, а те, кто не имеет возможности ездить в общественном транспорте, могли бы использовать ее по своему усмотрению. Размер этой надбавки должно рассчитать Минсоцполитики, и в принципе начало монетизации льгот уже было анонсировано на нынешний год.

По словам Крымской, некоторые льготы уже давно монетизированы. Прежде всего это льгота на закупку твердого топлива и сжиженного газа на отопительный период – каждый год семьям льготников живыми деньгами компенсируется часть средств, потраченных ими на приобретение топлива. Этот же механизм можно применить к целому ряду прочих льгот.

– В целом же законодательная база в этой сфере почти не изменилась, – подытоживает заместитель директора департамента соцзащиты. – Главные изменения – это новые суммы социальных выплат, обусловленные повышением прожиточного минимума. И – будем надеяться – стартует монетизация.