На Кіровоградщині можуть вимкнути аналогове ТБ вже до кінця березня

Кіровоградська область може стати пілотною у проекті впровадження цифрового телебачення в Україні.

Про це «Детектору медіа» розповів відповідальний секретар Нацради Олександр Ільяшенко.

«На першому етапі, до 30 березня, ми плануємо вимкнути аналогове мовлення тільки в одній області. Ми запропонували робочій групі п’ять областей на вибір: Волинська, Одеська, Кіровоградська, Житомирська та Київська, – сказав він. – Вони приблизно рівні за такими параметрами, як покриття, проникнення цифрового телебачення, насиченість сет-топ-боксами, спроможність населення купувати додаткові сет-топ-бокси тощо. Але, щоб відбулося вимкнення, потрібно попрацювати з місцевою владою – створити кол-центри, провести місцеві рекламні кампанії, забезпечити сет-топ-боксами малозахищені верстви населення. Тому ми пропонуємо Кабміну самому визначити, яка область більше рветься в бій у цих напрямках, щоб не вийшло, що ми побачимо в особі місцевої влади не однодумця й партнера, а того, хто нам палки в колеса вставлятиме».

На другому етапі – до 30 червня – планують вимкнути аналогове ТБ і в інших регіонах України, «крім тих населених пунктів, перелік яких надасть МІП (зона АТО, прикордонна зона на півночі країни), і тих міст, де будуть встановлені додаткові передавачі “Зеонбуду”».

Третій етап – остаточне вимкнення. «Ми розраховуємо, що це станеться в січні-червні 2019 року, – зазначив Олександр Ільяшенко. – Це буде поступовий процес: встановили передавач – з’явилося цифрове мовлення – вимкнули аналог, далі – наступне місто. А от вимкнення аналогового ТБ в населених пунктах, визначених МІПом, планується згодом за окремим розпорядженням Кабміну».