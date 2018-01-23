Школьная еда: бургеры вместо каши

На этой неделе городское управление образования презентовало новое школьное меню. Теперь 2-3 дня в неделю школьники будут завтракать не унылой и нелюбимой кашей, а бутербродами с котлетами, булочками и сосисками.

Не всех кропивницких родителей эта инициатива обрадовала. Сами мы, конечно, можем давать ребенку бутерброды с колбасой и майонезом, а вот школьные повара, на наш взгляд, должны готовить исключительно вкусную и здоровую пищу. Впрочем, выяснилось, что речь идет только о бесплатных завтраках для младших школьников и льготников. Обеды для малышей на продленке, как и раньше, будут состоять из первого, второго и компота.

– Такое решение было принято по инициативе родителей, – говорит начальник управления образования Лариса Костенко. – Многие родители жаловались, что дети не хотят есть кашу, которую дают на завтрак. Поэтому решено было немного откорректировать меню, сделать его более разнообразным и привлекательным для детей. Из десяти дней 4-5 дети будут завтракать булочками, сосисками, бутербродами, остальные 5-6 дней – молочными продуктами, запеканкой и т.п.

Такой подход позволит разгрузить столовую. Сейчас в больших школах все дети не успевают позавтракать за одну перемену. На следующей перемене каша уже остывает, и, конечно, она уже не такая вкусная. А бутерброды на следующей перемене будут такими же вкусными.

– То есть обедов на продленке это нововведение не касается, ребенок по-прежнему сможет поесть суп и кашу?

– Конечно. Речь идет только о бесплатных завтраках. И хотелось бы, чтобы родители понимали: горсовет ежедневно выделяет 7 грн на завтрак каждому ученику начальной школы и 10 грн на завтрак для льготников по своей инициативе. В Александрии, например, этого нет. Мы приняли такое решение, чтобы детям и родителям было удобнее, чтоб ребенок, который не успел или не захотел позавтракать дома, не сидел голодный.

Обеды для группы продленного дня, которые оплачивают родители, остаются такими же, как были. Родители часто жалуются, что они тоже не очень вкусные. Но вы сами понимаете, что ежедневно приготовить вкусный и сбалансированный обед за 10 грн очень сложно. Мы уже несколько лет предлагаем родителям, если они хотят, принять решение об увеличении стоимости обеда в конкретной школе, платить, например, не 10, а 12 гривен – тогда обеды будут вкуснее. Но пока ни одна школа на это не пошла…

Что же касается завтраков, то детям инициатива городской власти точно понравится. А родители – сторонники здорового питания – утешатся тем, что теперь они могут быть уверены: после второго урока их ребенок точно позавтракает, а не оставит кашу на тарелке.