На Кіровоградщині зафіксували 15 випадків кору

У Кіровоградській області станом на 25 січня (з початку 2018 року) зареєстровано 15 вірусологічно підтверджених випадків кору, з них – вісім випадків серед дітей та підлітків до 17 років.

Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».

На кір захворіли:

– п’ятеро дітей та підлітків віком до 17 років з Гайворонського району;

– троє мешканців Кропивницького (двоє дорослих та один підліток (студент));

– четверо мешканців Маловисківського району (двоє дорослих та двоє дітей);

– двоє дорослих з Кіровоградського району (село Аджамка);

– один дорослий з Новоукраїнського району.

З 15 хворих дев’ять зовсім не мали профілактичних щеплень проти кору, а шестеро отримали лише по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень.

У кожному вогнищі кору проводиться повний комплекс протиепідемічних заходів.

Єдиною надійною профілактикою кору та запобіганню ускладнень є своєчасно проведені щеплення.