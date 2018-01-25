На Кіровоградщині зафіксували 15 випадків кору

У Кіровоградській області станом на 25 січня (з початку 2018 року) зареєстровано 15 вірусологічно підтверджених випадків кору, з них – вісім випадків серед дітей та підлітків до 17 років.
Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».
На кір захворіли:
– п’ятеро дітей та підлітків віком до 17 років з Гайворонського району;
– троє мешканців Кропивницького (двоє дорослих та один підліток (студент));
– четверо мешканців Маловисківського району (двоє дорослих та двоє дітей);
– двоє дорослих з Кіровоградського району (село Аджамка);
– один дорослий з Новоукраїнського району.
З 15 хворих дев’ять зовсім не мали профілактичних щеплень проти кору, а шестеро отримали лише по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень.
У кожному вогнищі кору проводиться повний комплекс протиепідемічних заходів.