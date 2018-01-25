У Кропивницькому відкриють клуб розмовного івриту

Клуб розмовного івриту планують відкрити у Кропивницькому до кінця січня.

Про це повідомляє Асоціація єврейських організацій та громад України.

Заняття в обласному центрі вестиме викладачка Ксенія Єрофєєва. Вони відбуватимуться в режимі онлайн, оскільки Єрофєєва живе в Києві, а знайти викладача івриту в Кропивницькому не вдалося.

Створення Клубу розмовного івриту стало можливим завдяки підтримці Конфедерації Об’єднаних сіоністів (КОС), Ваада України та Нідерландського гуманітарного фонду. Також партнерами Клубу є філія «Сохнут Україна», Український Союз єврейських студентів (UUJS), єврейські громади Мелітополя, Чернівців, Вінниці та Кропивницького.

Подати заявку на участь у Клубі можна за посиланням.