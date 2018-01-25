У снігах на Кіровоградщині на два дні застрягла автівка зі слоном

Снігові замети на території чотирьох районів Кіровоградщини – Гайворонського, Голованівського, Благовіщенського і Новоархангельського – спричинили величезні затори автотранспорту 18 січня.

Аби водії, які рухалися в черкаському напрямку, не стояли в полі, їх зупинили перед в’їздом у Новоархангельськ, пише «КП». Близько семи десятків легковиків і вантажівок на дві доби опинилися у сніговій пастці. Поки голодні й холодні водії чекали техніки, нагодувати їх узялися четверо жителів Новоархангельська – власники ресторанного комплексу Юліанна і Тарас Билиці та фермери Василь Голючик і Сергій Баліцький.

«Я проїжджав поряд із тим затором, зайшов на заправку і почув, як один чоловік говорить із дружиною по телефону: “У мене лишилося дві пачки макаронів, я не знаю, що робити…” – розповів Сергій Баліцький. – Після того, як він завершив розмову, я познайомився з ним, розпитав, що треба, і заїхав до сестри в ресторан. Разом завантажили необхідне – гарячі обіди, чай, каву, бутерброди, цигарки, воду – і поїхали роздавати водіям. Видно було, що всі голодні й змерзли. Підійшов до однієї машини, відкрив двері, а там водій, якого я одразу й не помітив, бо вікна заморожені й машина заглушена. Коли подав йому той обід – картоплю, відбивну і салат – ви б бачили здивовані й щасливі очі! Він вийшов, а його аж тіпає від холоду…»

Тим, у кого закінчилася солярка, допомогли заправитися. Ввечері Сергій повернувся знову – привіз воду і ще продукти.

«Роздавали на другий день після заметілі, коли танк розчистив дорогу, – додав співрозмовник «КП». – У перший день там проїхати було нереально. Заправка була забита. В одній із машин навіть слон був, якого везли у Польщу. Ті, хто ближче стояв до заправки і мали гроші, ходили на заправку. А ті, що вже далі, – не могли добратися. У стихію треба допомагати, чи то чужому, чи то своєму! Добро завжди повертається добром!»

За повідомленнями рятувальників, нині на території області всі автошляхи розчищені, а затори ліквідовані. Всього на Кіровоградщині зі снігових заметів витягнули понад сім сотень автівок, із них – чотири сотні вантажівок, трохи менше двох десятків автобусів, три карети швидкої та три сотні легкових автомобілів. Також рятувальники тричі надавали допомогу з перевезення двох вагітних і хворого в Голованівському районі.