В Олександрії планують підвищити вартість проїзду

Олександрійська мерія опублікувала офіційне повідомлення, яке стосується підвищення вартості проїзду в міському транспорті.

Оголошення вийшло в газеті «Вільне слово» вчора, 24 січня, передає «Моя Олександрія».

У повідомленні говориться про підготовку проекту регуляторного акту про підвищення вартості проїзду, який опублікують у наступному номері газети та на офіційному сайті мерії Олександрії.

Мета проекту – «встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевезення одного пасажира за одну поїздку на міських автобусних маршрутах загального користування».

Запланований розмір підвищення влада поки не повідомляє.

Нагадаємо, всі приватні перевізники, які перевозять пасажирів у Кропивницькому, звернулися до управління транспорту міськради з розрахунками на підвищення вартості проїзду.

Водночас вартість проїзних квитків у кропивницьких автобусах і тролейбусах знизилася.