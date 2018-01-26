У Кропивницькому знову потруїли собак

В обласному центрі на вулиці Жадова потруїли безпритульних собак.

Про це сайту DOZOR повідомили місцеві жителі.

За словами очевидців, подія сталася 24 січня, невідомий чоловік кидав безпритульним тваринам шматки ковбаси. З’ївши їх, собаки за кілька годин помирали.

«Це робив чоловік, не похилого віку. У мене є підозри на декількох людей. Є дуже агресивно налаштовані люди, яким просто не подобаються безпритульні собаки, і вони говорили про те, що збираються їх потруїти. Люди бачили молодого чоловіка високого зросту, який кидав ковбасу темного кольору, ймовірно, кров’янку. Через декілька годин три собаки, яких він годував, просто померли», – розповіла місцева жителька, волонтер Аліна Лисенко.

Вона стверджує, що випадки отруєння собак почастішали. Припускає, що ковбасу знову обкололи препаратом від туберкульозу.

«Це не нормально, коли таке відбувається. Є незадоволені люди, яким не подобається, що собаки гавкають, і їх просто знищують. Це не перший випадок, але ніхто не вживає ніяких заходів. Минулого разу, коли до нас прибула патрульна поліція, я запропонувала взяти ковбасу на експертизу, але на це ніяк не відреагували. Ми зверталися до мерії, але нам відповідали, що все бачать і все розуміють. І це все. Це не те, чим буде займатися наша влада», – додала Лисенко.

Тим, хто стане свідком отруєння собак, зоозахисниця дає поради, як можна врятувати тварин.

«Якщо людина може давати уколи, то необхідно вколоти п’ять кубів вітаміну B6, він продається в аптеках і коштує недорого. Укол треба давати в м’язи лап. Через 15 хвилин треба знову дати таку ж дозу вітаміну. А потім бажано повезти до ветеринара», – зазначила волонтер.

За фактом отруєння собак до поліції звернулася місцева жителька.

«Звернення громадянки в поліції зареєстрували. Наразі за даним фактом проводиться перевірка», – повідомила речник поліції області Віталіна Бевзенко.

Нагадаємо, у грудні 2017 року жителі кількох вулиць Кропивницького за одну ніч втратили всіх своїх собак.