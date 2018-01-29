На Кіровоградщині «герой» пограбував 76-річну бабусю

До відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у Новомиргороді скоєно грабіж стосовно 76-річної місцевої жительки.

Про це «УЦ» поінформували у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За отриманими прикметами протягом години поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Чоловік пояснив, що раніше він навчався у Новомиргородському районі та інколи допомагав жінці порядкувати по господарству за оплату.

Цього дня він прийшов до домоволодіння пенсіонерки з тією ж метою – заробити трохи коштів. Зайшовши до подвір’я, ударив у вікно будинку і розбив його. А коли господарка вийшла, побачив у неї мобільний, яким вирішив заволодіти. Зловмисник вихопив телефон із рук потерпілої та зник із місця вчинення кримінального правопорушення.

У даний час громадянину повідомлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Розслідування за цим фактом триває. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.