У Кропивницькому «Шлюб за добу» взяла трьохсота пара (ФОТО)

26 січня у приміщенні обласного художнього музею відбулася урочиста весільна церемонія реєстрації стосунків у рамках проекту «Шлюб за добу».

Наречені Катерина Яковлєва та Артем Миха стали трьохсотими закоханими, які вирішили одружитися за пришвидшеною процедурою безпосередньо на території Кропивницького, повідомили «УЦ» у прес-службі головного територіального управління юстиції в області.

«Відтепер закохані можуть обійти тривалі бюрократичні процедури й одружитися в будь-який зручний для них момент. І, як показує практика, проект “Шлюб за добу”, ініційований Мін’юстом, користується на Кіровоградщині чималою популярністю. Впевнений, що позитивна динаміка в майбутньому буде тільки підвищуватися, адже навіщо витрачати час на очікування, якщо можна зареєструвати стосунки швидко й без витрати часу», – відзначив керівник обласного управління юстиції Вадим Гуцул.

Пілотний проект «Шлюб за добу» на сьогодні діє у двох міста Кіровоградської області – Кропивницькому та Олександрії.