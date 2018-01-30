Арок скоро будет две!

С инфраструктурной, если можно так выразиться, точки зрения, в Кропивницком арка под железнодорожным переездом – самое проблемное место. Железная дорога Балта – Елисаветград была проложена 150 лет назад (юбилей в этом году). А арка и железнодорожное полотно на ней были построены в следующем, 1869-м году – новая дорога соединила Елисаветград и Кременчуг.

Десятки тысяч горожан, живущих на Новониколаевке и Лелековке, каждый день клянут адово место, в которое превратился съезд с улицы Левитского (бывшая Колхозная) к центру города. В этой пробке можно простоять и 15, и 20 минут. И вот в этом году, держим пальцы крестиком на удачу, проблема может быть решена. Городская власть намерена расширить проезд под аркой, активная работа в этом направлении ведется. Будет не одна арка, а две, двустороннее движение будет полноценное. И если Андрею Райковичу это удастся, он однозначно впишет свое имя в историю города.

Как все начиналось и как планируются работы, «УЦ» в эксклюзивном интервью рассказал Виктор Ксенич, начальник Управления капитального строительства горис­полкома города Кропивницкий.

– Город заказывал проект работ в киевской организации. Они справились?

– Проект настолько масштабный и серьезный, что одна организация не смогла бы потянуть весь объем работ. Поэтому киевский проектный институт «Виаком» выступает в роли генерального подрядчика. И еще несколько проектных организаций также занимались этой работой. Это Одесское отделение Проектно-изыскательного института железнодорожного транспорта. Они занимались вопросом разборки верхнего уровня проходящей по арке железной дороги, снятием опор, восстановлением их после завершения работ.

Второй проектный институт – наш, местный, «Модерн», он занимался разработкой подпорки стен. Ведь высота насыпи – порядка 12-13 метров, грунт будет осыпаться, необходимо вести работы, чтобы не допустить этого.

Проектная группа нашего коммунального предприятия «Міськсвітло» разрабатывает освещение туннелей, которые мы построим, там есть регламентные государственные нормы, которым мы должны соответствовать.

Плюс работает компания «Телеком» по переносу кабелей.

То есть работают пять проектных организаций, и это не считая геологическо- изыскательных работ – изучение грунта, бурение скважин. Геодезические изыскания – замер высот, бурение шурфов – мы должны были знать, какое реальное состояние земли под этим всем.

В связи с тем, что проект относится к категории СС3 – это высший уровень сложности строительства по украинской классификации, требований много. Весь проект разбит на три стадии. Первая – это эскизный проект, который мы давно изготовили, успешно прошли экспертизу во всех положенных инстанциях. Вторая стадия – детализированный проект, он сейчас проходит экспертизу в компании «Укринвестпроект». Третья стадия – это уже полностью рабочий вариант, где прописаны все размеры, высотки, все металлоконструкции от балки до мелких деталей. Работа очень объемная.

– Каждого водителя и просто жителя города интересует в первую очередь, как долго будет закрыто движение под аркой?

– Вся сложность не в движении автотранспорта, а в движении поездов сверху. Весь вопрос в том, какое окно возможностей нам предоставит Одесская железная дорога? Естественно, и мы, и они хотим по минимуму закрывать дорогу. Прорабатываем вариант, чтобы перекрывать только одно направление, одну колею, а по второй чтобы шли поезда. Мы полностью придем к окончательному решению, когда будет завершен рабочий проект и мы будем знать и необходимую длину стрелы крана, и много других моментов.

Кроме того, что придется перекрывать движение поездов, будет задействована специальная конструкция, труба, которая будет поддерживать конструкцию во время работ. Ее мы заказываем в Польше, и там тоже по времени есть ограничения. Нужно будет все максимально быстро сделать.

– Какова цена вопроса? Во сколько городу обойдется это дело?

– Сметная стоимость на сегодняшний день – 37 миллионов гривен.

– Деньги только города или область участвует или Министерство инфраструктуры?

– Из-за того, что проект должен быть реализован в кратчайшие сроки, принято решение, что финансировать будет только город. Чтобы задействовать средства области или Киева, надо проходить очень длительные процедуры – конкурсы, тендеры. Мы не можем этого себе позволить. Поэтому приходится надеяться только на себя.