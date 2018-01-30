Ау, добрые люди, отзовитесь!

«В нашей семье в конце 2016 года в один день родилось семеро детей», - говорит Марина Яцив из Александровки. Дело в том, что супруги Яцив – Марина и Марьян, имея троих детей, решили создать детский дом семейного типа и взяли к себе семерых родных братьев и сестричек в возрасте от трех до двенадцати лет. Теперь детей десять, семья дружная и счастливая, вот только для полноты счастья им не всего хватает. Но обо всем по порядку.

Рассказ Марины пропитан материнской искренностью и глубиной. Работая в службе по делам детей, возглавляя ее, женщина видела немало горьких детских судеб. Она участвовала в сотнях их в качестве госслужащей, в судьбах семерых решила участвовать в качестве мамы. Зная все нюансы оформления опекунства, Яцив сделали в своем двухэтажном доме соответствующий ремонт и создали все необходимые условия для воспитания детей.

– Мы думали: привезем детей домой, покупаем, девочкам завяжем бантики, наденем наряды, накормим горячим и ароматным борщом, различными вкусностями, посадим их на диване и будем радоваться. Так считала я, человек, неоднократно сталкивавшийся с детьми из неблагополучных семей, человек, который своими глазами видел приемные семьи и пытался решать их проблемы. И теперь, прожив год такой жизнью, как живут эти семьи, я могу сказать откровенно и искренне: все, и я в том числе, на самом деле видели только красивую обертку «интересной» книги настоящей жизни, - рассказала Марина.

Новая большая семья ежедневно преодолевала трудности. Многодетная мама вспоминает, как надо было дождаться того момента, когда дети осознают, что еда будет и завтра, и послезавтра, и через неделю, а не будут жадно поедать всю пищу в один день. Нужно было приучить их к тому, что утром надо умыться, почистить зубы, а вечером ложиться спать только после того, как помоешься и переоденешься в чистое белье. Родители приучали приемных детей выполнять домашние задания и обязательно готовиться к школе с вечера. Утром оставлять после себя чистую комнату с застеленной кроватью. «Все, как с новорожденными, все сначала», - заметила мама.

– Мне приходилось и приходится «воевать» за этих детей, – говорит Марина Яцив. - Это, пожалуй, некая защитная реакция на окружающий мир, потому что люди как-то безразлично и пренебрежительно относятся к нам, взрослым, и к ним, маленьким. Видят в наших действиях какую-то наживу. Сначала я очень переживала и обижалась, а сейчас у меня уже есть так называемый иммунитет на это все, я просто не обращаю внимания и учу так же реагировать своих детей. Хотя еще много несправедливости и жестокости по отношению к детям. Почему сверстники называют их бомжами, всячески пытаются унизить, а взрослым, которые находятся с ними рядом, это безразлично? Конечно, они в своем поведении тоже не подарки, но, пережив такие тяжелые ситуации в их детской жизни, трудно было остаться воспитанными, спокойными и холодно реагировать на обиды.

Несмотря на проблемы, Яцив чтят традиции. В начале года отметили день рождения большой семьи.

– Подарком для наших детей будет поездка в развлекательный детский центр в Кропивницкий. Поездку отложили в связи с погодными условиями и очередной болезнью детей. Хотя ехать в город не так далеко, а перед нами снова стоит вопрос: кого везти на автобусе, а кого на машине. Транспорта, в котором поместилась бы вся наша семья, у нас нет, - сетует женщина.

В семье проблемы привыкли решать самостоятельно, держат хозяйство, обрабатывают огороды, посадили плодовые деревья. Но вот проблему отсутствия транспорта без помощи извне решить не могут.

– В нашей семье двенадцать человек: мы с мужем и десять детей в возрасте от трех до шестнадцати лет, - говорит Марина. – Хотим детей повезти в церковь на праздник – не можем забрать всех, едет часть детей. Хотим поехать на пруд – не можем. Отвезти детей в школу и в садик, когда холодно или идет дождь, тоже не можем – старшие идут пешком, а малышей отвозим на машине. Летом повезти детей к морю (потому что очень часто болеют) тоже не можем. Хочется всем вместе поехать на экскурсию или в лес на прогулку, но мы, к сожалению, зависим от транспорта.

Семья, обращающаяся за помощью только в крайних случаях, посчитала этот случай крайним и обратилась. В Благотворительном фонде Рината Ахметова отказали. В приемной народного депутата Олеся Довгого отказали, объяснив, что такой большой суммы нет и вообще отсутствуют программы по оказанию такой помощи. Постучав в несколько дверей и не услышав ответа, Яцив решились на продажу дома.

– Дом у нас добротный, но придется с ним расстаться. Взамен купим что-то меньше, дешевле, а потом будем подгонять его под нашу семью. Но транспорт нам крайне необходим, - сказала многодетная мама и с горечью добавила: – Везде только и слышно, что чужих детей не бывает. Но на самом деле это только красивые слова. Я уже взрослая и давно не верю в чудеса и сказки. Но сегодня, когда все стали равнодушными к проблемам других, хочется верить, что есть люди, которые опекают детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи, искренне им помогают. Мы ведь за год ничего ни от кого не получили, зато досталось разговоров и сплетен по поводу наших «миллионов». Еще где-то теплится искорка надежды, что нас увидят, услышат и помогут.

Хотим верить в чудо вместе с Мариной. Вы скажете, что семья получает деньги на детей. Но согласитесь, это деньги на детей, а не на автомобиль. Вообще проблема может быть не такой серьезной. Надо только, чтоб о ней узнали меценаты и благотворители, которые у нас есть. Авто можно приобрести вскладчину – тут бы объединиться бизнесменам и фермерам. А может, и того проще – у кого-то стоит «бусик» без надобности. Почему бы его не подарить прекрасной семье? В общем, давайте искать выход вместе. Не оставим семью без дома и нашей помощи!