Дом детского солнца

Детей, родившихся с синдромом Дауна, называют солнечными – за специфические черты лица и способность всегда улыбаться и быть в хорошем настроении, невзирая на происходящее вокруг. И, видимо, солнце тоже их любит – оно ярко светило в окна Знаменского детского дома-интерната ІІІ-IV степени все время нашего пребывания там.

В этом учреждении живут более 120 человек с психоневрологическими патологиями самой разной степени тяжести. Почему мы не говорим «детей»? Многим воспитанникам интерната больше 20 лет, и по возрастным меркам, принятым в нашей стране, они уже взрослые. Но адаптироваться к новым условиям им настолько тяжело, что директор интерната Татьяна Валько буквально выбила из инстанций четвертый профиль – до 34 лет.

– Дело в том, что у этих детей возникают огромные трудности с адаптацией к новым условиям. Раньше по достижении 18 лет их переводили во взрослый психоневрологический интернат, и это было для подавляющего большинства огромным шоком. Последней каплей для меня лично стал мой воспитанник Боря – он буквально падал мне в ноги и умолял не забирать его отсюда. И тогда я начала писать во все инстанции, ходить по всем кабинетам и так далее. Мы добились своего – в 2008 году в интернате открылось молодежное отделение для детей от 18 до 34 лет.

Поехать в знаменский интернат мы смогли благодаря сотрудникам НПО «Радий» – вместе с нами ехала финансовый директор предприятия Алина Бегун. Она рассказала, как стала возможной эта поездка.

– В конце прошлого года был проведен благотворительный аукцион среди работников «Радия», - рассказывает Алина Бегун. - Эту идею восприняли с энтузиазмом. Лотами был различный хенд мейд. Кроме тех денег, что мы собрали на аукционе, сотрудники принесли огромное количество вещей из дому, среди них – несколько мобильных телефонов. На деньги, собранные на аукционе, были закуплены памперсы, сладости, развивающие игрушки и игры, наборы для творчества. Перед тем как делать покупки, мы связались с Татьяной Ивановной Валько, и она рассказала, в чем интернат нуждается больше всего.

Чтобы доставить благотворительный груз, пришлось выделить грузовой автобус – так много было всего. Пока памперсы и вещи выгружали в холле здания, обитатели интерната устроили для гостей настоящий концерт. Дети знают и с удовольствием поют большое количество песен. И это притом, что медики и педагоги считают, что большинство их на это неспособны – не предполагают пения диагнозы этих детей. Мы узнали, что, кроме ДЦП, существуют другие страшные патологии, обездвиживающие детей и останавливающие их умственное развитие. И, тем не менее, дети поют – даже те, у кого нет возможности сесть в коляску.

– Это заслуга нашего музыкального руководителя Сергея Николаевича Захаркова, – говорит Татьяна Ивановна. - Он работает здесь уже 10 лет, и он – первый музрук в этом учреждении. Конечно, научить наших детей петь тяжело, у большинства – нарушения речи. Но они стараются! Ввести занятия по музыке – моя инициатива. Я раньше работала психологом и видела, как музыка и песни побуждали неговорящих детей к речи. Кроме этого, песни помогают развивать память и мышление, создают позитивный настрой.

Несмотря на двигательные нарушения, дети рисуют и изготавливают поделки, вышивают и пишут стихи. Они обожают гостей и с огромным удовольствием фотографируются с ними в обнимку. За спиной практически каждого – тяжелая история равнодушия и предательства, но они счастливы.

– Из всех детей, которые находятся у нас в интернате, только 43 человека имеют родителей, – рассказывает Татьяна Валько. - И то многие, отдав детей в интернат, потом о них забывают. Остальные совершенно одни, мы – их семья. Часть детей оказались здесь не из-за врожденных болезней, а в результате неправильного родовспоможения. Многие могли бы ходить и нормально развиваться, если бы вовремя получили медицинскую помощь и надлежащее лечение – но родителям было не до того.

Часто дети с опорно-двигательными и неврологическими патологиями рождаются у людей, злоупотребляющих алкоголем. До того, как такого ребенка заберут из неблагополучной семьи, он успевает пережить всякое. Вале Нижник сейчас 28 лет, хоть и выглядит она, как 15-летний подросток. Она пишет стихи и мечтает стать журналистом. Но жить ей все трудней: миопатия, атрофия всех мышц тела, нарушает работу внутренних органов. Несколько лет назад она еще могла передвигаться на своих ногах с посторонней помощью. Сейчас ноги ее уже не держат. Ее забрали из семьи алкоголиков в пять лет вместе с тремя братьями. Тем не менее, она прочла нам не слишком изысканный в художественном смысле, но очень теплый и искренний стих о маме.

Мы решились задать Татьяне Ивановне сложный вопрос: можно ли тяжелобольному ребенку надеяться на усыновление? И получили невероятный ответ – да.

– Давайте я покажу вам фотогалерею с детьми, которых усыновили, - предложила она. На стенах висит множество детских фотографий, отдельно – фотографии, присланные родителями, усыновившими детей. Окошки, позволяющие взглянуть, как этим детям живется теперь, когда у них есть любящая семья. О каждом Татьяна Ивановна рассказывает свою историю, она прекрасно помнит, какая семья и откуда усыновила того или иного ребенка, какова его дальнейшая судьба. Практически все родители, взявшие детей из знаменского интерната, - иностранцы.

– Мы тесно сотрудничаем с Украинской православной церковью в США и ее архиепископом владыкой Даниилом, – говорит директор интерната. - Все семьи, усыновившие наших детей, – верующие. Вот Шура – у нее артрогрипоз, ей сделали несколько операций, она уже ходит. Она живет в США. Сергей – вырос красавцем, настоящий артист. Варвара…

К сожалению, в условиях украинского интерната дети не могут получить необходимое лечение – оно просто не предусмотрено. Многим детям необходимы циклы из нескольких дорогостоящих операций. Состояние некоторых удается улучшить благодаря помощи волонтеров и неравнодушных людей. Но это – капля в море. Тем не менее, несмотря на все эти трудности, дети улыбаются и радуются любому, даже самому незначительному поводу: приезду гостей, сладким подаркам, игрушкам, теплым словам. Хотя, когда Алина Петровна Бегун сказала, что среди подарков есть мобильные телефоны, ребята особенно оживились.

– Вы не думайте, они все продвинутые и крутые, – отмечает Татьяна Ивановна. - У большинства есть ноутбуки и телефоны, они общаются по Интернету, ищут себе друзей во внешнем мире – и находят! Так что телефоны нашим детям нужны.

Не знаем, где еще нам подарили бы столько улыбок, теплых слов и дружеских объятий. Солнечные люди действительно несут в себе маленький кусочек солнца, обогревая его теплом всех вокруг – даже тех, кто этого недостоин. Знаменский интернат показался нам этаким солнечным городом – пусть не тем, о котором писал когда-то писатель-утопист Кампанелла, зато существующим здесь, на земле – совсем рядом с обычными людьми. Подчас мы в обществе этих особенных детей чувствовали себя неполноценными – имея послушное и в целом здоровое тело, собственное жилье и семьи, мы оказались неспособными испытывать счастье так же полно, как они. Может, просто разучились?