Правила ревакцинации для детей и взрослых

В связи с эпидемией кори, которая «неожиданно» возникла в конце прошлого года, многие родители, которые годами отказывались прививать детей, бросились в поликлиники. Это привело к тому, что на прошлой неделе вакцина КПК (корь, краснуха, паротит) закончилась не только в детской поликлинике, но и в аптечных сетях.

– В аптеках вакцина появляется, – говорит начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук. – Но в недостаточных количествах – 5-10 доз в неделю. У нас есть договоренность с аптеками, что они сразу же информируют детскую поликлинику, и врачи направляют в аптеки тех родителей, которые хотят сделать прививку ребенку за свой счет. Хочу подчеркнуть, что в прошлом году мы получили более чем достаточно вакцины КПК. В этом году министерство уже проводит закупки. Временный дефицит вакцины вызван только ажиотажем, связанным с эпидемией. Если бы все дети были привиты по календарю, сегодня никаких проблем бы не было.

Однако корь – не единственное смертельное заболевание, от которого может защитить только вакцинация. Многие украинские врачи прогнозируют эпидемию дифтерии, а это гораздо страшнее. Поэтому, если вы раньше отказывались не только от КПК, но и от вакцин от дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС, АДС, АДС-м), сейчас самое время привить детей. Этих вакцин в поликлинике пока достаточно. Правда, говорит Оксана Макарук, только индийского производства.

– Многие родители детей до года отказываются от вакцины индийского производства, потому что у нее много побочных эффектов (повышение температуры, покраснение и боль в месте введения). К сожалению, министерство централизованно закупает только такую вакцину. Бесплатно в поликлиниках будет только она, вакцин французского и бельгийского производства не появится, не ждите. Французскую или бельгийскую вакцину вы можете купить сами в аптечной сети.

Надо сказать, что если препарат Приорикс (вакцина КПК) в кропивницких аптеках стоит 280-350 грн, то Инфанрикс (АКДС бельгийского производства) – 950-1400 грн. А это уже, согласитесь, накладно. Тем более что покупать препараты для вакцинации можно только в городских аптеках. Через Интернет их заказать нельзя. То есть заказать можно, но вводить такие вакцины нельзя. Как объяснила Оксана Макарук, городские аптеки обязаны обеспечить транспортировку вакцины в поликлинику в сумке-холодильнике, они несут ответственность за сохранение так называемой холодной цепи. Если же «холодная цепь» при транспортировке нарушена, вакцина может стать не просто бесполезной, а смертельно опасной!

Впрочем, Инфанрикс педиатры рекомендуют только деткам до года, у которых были осложнения после прививок (покраснение, температура и т.п.). Ревакцинацию после года вполне можно делать и бесплатной индийской вакциной.

Прививая детей, мы часто забываем, что и взрослым по-хорошему нужно делать прививки против дифтерии и кори каждые десять лет. И здесь ситуация, конечно, гораздо более запущенная. Сегодня, чтобы пройти вакцинацию, взрослым пациентам нужно обратиться к своему участковому терапевту или семейному врачу, он выпишет направление.

– Сегодня у нас в поликлиниках есть небольшое количество бесплатной вакцины для взрослых, – говорит Оксана Макарук. – Но ее очень немного. Мы в первую очередь должны обеспечить бесплатной вакцинацией детей. Это приоритет. Взрослые, если хотят, могут купить вакцину в аптеке.

Мы поинтересовались: взрослым, оказывается, совсем не обязательно покупать дорогой Инфанрикс. А украинские препараты АДС-Биолек, АДС-М-Ан стоят 100-150 грн, что уже вполне доступно.

Врачи говорят, что людям, выросшим в СССР, пройти сегодня ревакцинацию от кори, дифтерии и столбняка очень желательно. Но в той стране прививки делали всем и по графику, ни о каких отказах родителей, «покупке прививок», чтоб взяли в детсад, некачественных вакцинах речь не шла. Так что, скорее всего, какой-никакой иммунитет у нас в организме сформирован. А вот тем, кто родился уже в годы независимости, обязательно нужно посетить участкового терапевта. Недорогая вакцина АДС может спасти вам жизнь, защитить от двух смертельных заболеваний – дифтерии и столбняка.