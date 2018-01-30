Столичный вояж накануне Пхенчхана

Почти всю прошлую неделю, накануне отъезда украинских атлетов, официальных лиц и журналистов в Пхенчхан, в Киеве проходили предолимпийские мероприятия. Так что собрать определенную интересную нашим читателям информацию получилось.

В добрый путь…

Для начала по приглашению пресс-службы НОК Украины посчастливилось побывать на проходившей в этот раз в столичной национальной филармонии торжественной церемонии проводов сборной Украины на XXIII зимнюю Олимпиаду. В воздухе витала атмосфера ожидания грандиозного события и надежды на успех. Перед началом официальной части украинский спортивный бомонд живо обсуждал наши перспективы в Пхенчхане, последние новости из МОК и желал успехов главным винов­никам торжества. Примечательно, что здесь в неформальной обстановке можно было спокойно пообщаться с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой, вице-президентом НОК, руководителем национальной федерации биатлона Владимиром Брынзаком, министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым, его первым заместителем Игорем Гоцулом, другими нашими спортивными руководителями, а также участниками Олимпиады и их наставниками.

Ну и понятно, что не был обделен всеобщим вниманием посол Республики Корея в Украине Ли Янг-Гу, которому, пользуясь случаем, я напомнил о его визите в Кропивницкий во время Велопробега дружбы. Его Превосходительство передал привет руководству Кировоградской области, вспомнили теплый прием, совместный хоровод на центральной площади, выступления местных артистов и показательный номер кропивницких тхэквондистов. А еще не забыл господин Ли Янг-Гу о том, что мне предстоит работать на Олимпиаде, пожелав набраться новых впечатлений и по-настоящему открыть для себя и всех, кто будет следить за репортажами из Пхенчхана, его прекрасную и дружелюбную страну.

Ну а дальше, с легкой руки руководителя комиссии по работе с региональными отделениями МОК Украины, нашего земляка Владимира Ковалева, удалось пообщаться с шефом украинской миссии Олимпиады-2018, бронзовым призером Олимпийских игр в Сиднее Анной Сорокиной. Фактически в Пхенчхане Анна будет отвечать за комфорт и благополучие представителей Украины: обеспечивать прилеты-отлеты членов нашей сборной и сопровождающих лиц, аккредитовать спортс­менов, следить за нормальными условиями проживания и питания, а также массой других аспектов. Так что вопрос о количестве участников олимпийских стартов от Украины и наших перспективах было уместно задать именно шефу нашей олимпийской миссии.

– Украину на Играх-2018 ориентировочно будут представлять 33-35 спортсменов, – рассказала Анна. – Наши атлеты выступят в биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, санном спорте, фристайле, горнолыжном спорте, сноубординге, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, скелетоне, то есть в девяти-десяти из возможных 15 видов спорта.

Что же касается шансов на медали, то серьезные надежды связаны с биатлонистками. Но никаких планов и обязательств никто не ставил и не давал. Ведь Олимпиада – состязания особенные, где возможны любые сюрпризы и неожиданности. Мы будем поддерживать всех наших ребят и девушек, желая им проявить свои лучшие качества, и помогать чем только можем.

Интересно было узнать мнение о будущих олимпийских шансах многолетнего лидера нашей мужской биатлонной сборной Андрея Дериземли, который сказал, что его радует раскрепощенная и дружеская обстановка в команде, где все поддерживают друг друга. При этом никто из руководителей не требует добыть награды любой ценой, как это зачастую было ранее. Сейчас спортсменам и тренерам дают возможность спокойно выполнять намеченный план и не критикуют нещадно в случае неудач. Это позволяет выходить на старт совершенно спокойным и работать на пределе сил. Так что на перспективы выступления украинцев в Пхенчхане участник пяти Олимпиад смотрит с определенным оптимизмом и надеется, что Фортуна, а без нее не обойтись, будет на стороне украинских биатлонистов.

Безусловной удачей этого дня для меня была возможность пообщаться со старшим тренером женской сборной Украины по биатлону. Урош Велепец, показалось, даже был удивлен, когда его просили о совместном фото, но с журналистами общался охотно:

– Немного настораживает какой-то вирус, который пошел по команде. Но ничего не поделаешь – будем вместе выходить из этой ситуации. Поэтому не надо сильно расстраиваться, время до Олимпийских игр еще есть. Мы, как и раньше, идем по графику двух пиков формы. Вначале в декабре девушки бежали неплохо, а в январе мы решили не снижать тренировочных нагрузок, и на этих трех этапах девушкам надо было просто выстоять. А сейчас предстоит короткий отдых, и уже начнем специальную подготовку к Олимпиаде. О шансах говорить не буду. Прогнозировать в биатлоне всегда сложно. Мы с начала сезона показали, что можно бороться за пьедестал практически в каждой гонке. Методика была такая, чтоб чуть под нагрузкой бежать. Жалко, девушки чуть-чуть приболели. Но у нас есть еще время, надеюсь, мы справимся и будем бороться с серьезными конкурентами на равных. Надеюсь, что все у нас получится…

Стартовал праздник с выступления артистов национальной филармонии, волнующих видеофрагментов украинских зимних олимпийских триумфов и последовавших за этим официальных речей. Гуманитарный вице-премьер Вячеслав Кириленко вручил национальный флаг Украины биатлонисткам Вале и Вите Семеренко. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов был краток и передал украинской команде в лице серебряных призеров Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Назаровой и Максима Никитина карту-оберег, которая была создана в рамках проекта «Вышитая моя Украина». А вице-президент НОК, президент ФБУ Владимир Брынзак вместе с исполняющим обязанности генерального директора «Укрпочты» Игорем Смелянским прямо на сцене провели церемонию спецгашения олимпийской марки «Первый день».

Затем эстафету принял президент НОК Украины Сергей Бубка, который завершил свой короткий спич о невероятной конкуренции словами: «Вся Украина будет болеть за вас!» Когда же пришел черед взять слово нашим олимпийцам, то биатлонистка Настя Меркушина, поборов громадное волнение, поблагодарила всех за поддержку и пообещала, что все атлеты в Пхенчхане постараются выступить на пределе собственных возможностей.

Венцом же праздника стала презентация олимпийской экипировки, подготовленной компанией «PEAK» по эскизам молодых украинских дизайнеров. С ролью моделей в этот раз блистательно справились двукратный олимпийский чемпион каноист Юрий Чебан, олимпийская чемпионка в легкоатлетическом семиборье Наталья Добрынская, серебряный призер Олимпийских игр биатлонистка Елена Петрова, обладатели олимпийской бронзы боксер Денис Беринчик и легкоатлетка Ольга Саладуха, чемпионки Юношеских Олимпийских игр легкоатлетка Юлия Левченко и пловчиха Дарья Зевина, участники зимних Игр биатлонист Андрей Дериземля и горнолыжник Дмитрий Мыцак, чемпионка Европы по дзюдо Дарья Билодид, а также представители шоу-бизнеса – вокалист группы «ТНМК» Фоззи, телеведущие Александр Педан и Андрей Джеджула. Сама форма произвела очень приятное визуальное впечатление, да и спортсмены уже при личном общении в один голос говорили, что им в таком одеянии удобно и комфортно.

Добро пожаловать!

За 14 дней до официального открытия Олимпиады мы с коллегами, которые также отправляются работать на Олимпийских играх в Пхенчхане, были удостоены чести присутствовать на официальном приеме, организованном Посольством Республики Корея в киевском отеле «Интерконтиненталь». Сергей Назарович Бубка вместе с уже упоминавшимся послом Кореи, Его Превосходительством Ли Янг-Гу и его супругой встречали всех гостей на входе в зал, интересовались делами и желали приятного времяпровождения.

Как оказалось, ничего страшного в таких приемах нет, ибо после короткой официальной части с просмотром видеопрезентации олимпийского Пхенчхана, полагающимися по протоколу приветственными речами от гостей и хозяев приема, а также торжественного разрезания почетными гостями торта с олимпийской символикой, изготовленного по такому случаю, последовало неформальное общение. Замечу, что из напитков участникам приема предлагали пять видов различных соков, а также красное и белое сухое вино. А вот блюд традиционной корейской кухни не было, зато различных европейских салатов, мяса, рыбы, гарниров, сладостей и десертов на шведском столе было в избытке.

Среди почетных гостей я встретил двух бывших руководителей Кировоградской области – Сергея Ларина, который сейчас возглавляет парламентскую комиссию по украинско-корейскому сотрудничеству, а также в свое время работавшего третьим секретарем посольства нашей державы в Корее, а ныне президента Федерации бейсбола и софтбола Украины Андрея Николаенко. С Сергеем Николаевичем, который, пользуясь возможностью, передал привет всем жителям Кировоградщины, мы успели обсудить спортивные достижения и проблемы нашей области, особенно баскетбольные дела, и оценить олимпийские шансы украинцев на награды в Корее, где две медали будут большим успехом. А вот Андрея Ивановича автор этих строк еще раз поблагодарил за серьезную финансовую помощь, что позволило мне сейчас готовиться к поездке на зимние Олимпийские игры. Ну и своими ожиданиями от Олимпиады в Пхенчхане, а также мыслями о проведении в Кропивницком чемпионата Европы по бейсболу Андрей Николаенко с удовольствием поделился:

– Если говорить об Олимпиаде, то здесь нужно рассматривать два аспекта – спортивный и политический. Я работал в Корее и был в Пхенчхане, когда состоялась первая неудачная попытка заполучить зимнюю Олимпиаду. Но уже тогда под этот проект закладывались серьезные средства и создавалась необходимая инфраструктура. Ну а о том, что корейцы – это народ упорный и целеустремленный, можно судить потому, что их не смутило и второе поражение, а к поставленной цели хозяева будущих Олимпийских игр пришли с третьей попытки. Так что сомнений в высоком уровне организации всего спортивного праздника и стопроцентной готовности олимпийских объектов у меня просто нет. Еще в самом начале корейцы связывали Олимпиаду с возможностью возрождения мирного процесса на Корейском полуострове. И сейчас первые шаги в этом направлении уже сделаны. То, что северокорейские атлеты примут участие в Играх, что на открытии пройдет совместная команда, что хоккейная сборная будет объединенной, – это громадные достижения дипломатии. Так что спорт – это действительно универсальный способ примирения. А вот россияне за все свои сочинские махинации заслужили такое серьезное наказание. Но при этом «чистый» спорт без всякой грязи должен объединять страны. Не сомневаюсь, что на корейской Олимпиаде будут заложены новые очень высокие спортивные стандарты. И очень сожалею, что не много украинских болельщиков из-за очень долгой, сложной и недешевой дороги в Пхенчхан смогут своими глазами увидеть этот праздник. Но помня, каким был Пхенчхан в 2006-м, я укрепляюсь в уверенности, что при огромном желании и стремлении украинской власти реализовать задуманное, а также надлежащем уровне экономики, наш Буковель вполне способен в будущем замахнуться на проведение Олимпиады.

Что же касается чемпионата Европы по бейсболу в Кропивницком, то здесь мы ждем окончательного подтверждения от всех участников. Есть риск того, что некоторые команды могут отказаться ехать в Украину, и тогда все отправятся в Ирландию. Сейчас мы ведем необходимые переговоры с руководством национальных федераций, которые должны делегировать к нам свои сборные, заверяя коллег, что здесь будет прежде всего безопасно, а также удобно, комфортно и относительно недорого. Не может не радовать, что наш проект нашел понимание и поддержку министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, президента НОК Украины Сергея Бубки, с которыми только что беседовал, а также у руководителей властных структур Кировоградщины и Кропивницкого. Работу по подготовке чемпионата Европы мы уже начали и будем надеяться, что все проблемы удастся благополучно разрешить.

Кстати, вы слышали, что сегодня во время приветственного выступления посол Кореи сказал, что благодаря в том числе и бейсболу мы сможем еще больше укрепить украинско-корейскую дружбу. Тут нужно учитывать, что бейсбол в Корее – это спорт номер один, и использовать имеющиеся у нас козыри. Мы уже имели положительные контакты с руководством корейской федерации, что дало надежду на помощь не только в плане экипировки и оборудования для тренировок, но и полезный взаимный обмен тренерскими наработками. Так что вперед – к олимпийским и бейсбольным успехам!

С утроенной энергией…

Ну и напоследок о кропивницком успехе. Дело в том, что завершался мой киевский вояж во всех отношениях приятной церемонией в Олимпийском доме, где НОК Украины подвел итоги журналистского и фотоконкурса 2017 года. Так вот, третий год подряд победителем в номинации «Лучшая спортивная газета» стал наш еженедельник «Спортревю New», который мне доверено редактировать. Получая приз из рук президента НОК Украины Сергея Бубки и лучшей спортсменки декабря 2017 года в нашей стране тхеквондистки Ирины Ромолдановой, ваш покорный слуга отметил, что такие конкурсы помогают почувствовать, что наш труд замечают, отмечают и оценивают. И тут, в который раз, хотел бы выразить благодарность настоящему меценату Максиму Березкину, который верит в наши силы и поддерживает, всем коллегам, с которыми делаем газету, нашим спортсменам и тренерам, своими успехами мотивирующим нас на продуктивную работу и дающим возможность гордиться тем, что делаем. Так что почивать на лаврах просто некогда, поскольку впереди Олимпиада, чемпионат мира по футболу и множество других прекрасных спортивных событий, о которых «Спортревю New» и, конечно, «УЦ» обязательно расскажут. Ведь наши спортивные редакции работают в унисон…

Автор благодарит истинных поклонников спорта и настоящих меценатов Максима Березкина, Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Андрея Николаенко, Сергея Максимова, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Игоря Волкова, Андрея и Александра Кролевцов, Руслана Згривца за помощь и поддержку в будущей поездке на Олимпийские игры в Пхенчхане.