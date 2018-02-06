И снова – премьера!

Не успели театралы Кропивницкого обсудить между собой премьеру «Севільських заручин», а на выходе – еще одна, «Четыре жены одного Ивана» по пьесе башкирского драматурга Флорида Булякова «Выходили бабки замуж». По уже сложившейся традиции прокомментировать еще одну новинку в репертуаре театра корифеев мы попросили его главного режиссера Евгения Курмана.

– Многие отмечают, что спектакли, которые вы ставите на малой сцене, - остросоциальные, на актуальные темы, волнующие многих, душещипательные, если можно так сказать. Почему так складывается?

– Потому что сегодня с большой сцены такую тональность никто воспринимать не будет. Это связано вообще с социумом и с таким понятием, которое, к сожалению, у нас не очень исследуется, как экология эфира. Сейчас этот эфир перенасыщен – мир бурлит информацией, в том числе и негативной, и перенасыщенность этого эфира приводит к тому, что у человека перекрываются определенные сенсоры восприятия. И он в большем масштабе не воспринимает тонкие энергии. Поэтому малая сцена становится самым удобным и правильным пространством для того, чтобы можно было поговорить друг с другом. На малую сцену мы берем драматургию тонкого звучания. На большой же сцене во всех театрах идут, если можно так назвать, аттракционные вещи, все должно быть ярко, просто и громко.

– Почему ваш выбор пал именно на эту пьесу?

– Ее везде очень по-разному ставят. Думаю, что сам драматург в меньшей степени надеялся на некую душевность этой пьесы, потому что, если об этом говорить душевно, она становится банальной. Ведь проблема возраста в принципе банальна: одиночество, дети сволочи, смысла жить дальше нет, и о чем говорить – хоть это «Странная миссис Сэвидж», хоть «Завтра – тишина». Все пьесы про это. А сам драматург заложил этот парадоксальный ход, что герой пьесы не может отказать ни одной из женщин. Он пришел за одной – найти себе жену…

– Найти свою Золушку…

– Да-да, Золушку (смеется), а в результате все четыре стройным маршем отправились за ним в его обитель. Мы пьесу немножко адаптировали к нашим реалиям и пытаемся сделать фарсовый спектакль. Это не будет слезливый разговор о судьбе обитателей дома престарелых. По-другому мы смотрим на это, и очень хочется, чтобы все наши актеры, играющие в этом спектакле, вдоволь тут набаловались.

– Честно говоря, я, когда читала вчера эту пьесу, тоже не воспринимала ее как нечто серьезное. Сами персонажи потрясающие, особенно лежащая Авдотья (в украинском варианте – Явдоха) с ее единственным словом «есс»! Ну прям как в старом анекдоте о несколько лет молчащем ребенке, которого родители считали глухонемым и таскали по всем врачам и который вдруг выдал им: «А о чем с вами говорить?»!

– Ну вот такая у нее судьба, что ли, сложная была перед этим, насыщенная какими-то событиями, что все, нынче происходящее здесь, - это такая бренность, не стоящая даже слова… Эта же роль, только наоборот, - Эллочка-людоедка, обходящаяся парой десятков слов.

– А кто играет Явдоху?

– Тамара Александровна Лаптева. А вообще у нас все на своих местах: лирическая Евгения Ивановна Миронович (Ольга), живая, очень импульсивная Виктория Петровна Майстренко – Галина, начальник – Валентина Ивановна Литвиненко (Мария). Мы тут закладываем некие хитрые метафорические ходы, но, поскольку этот старичок Иван (Игорь Тарнавский) появляется здесь как электрик, то вокруг света мы и закладываем весь конфликт. Они жили во тьме, он пришел и осветил их жизнь! Готовая метафора. Вот на таких прямых образах все последовательно, постепенно и открывается.

Ну что ж, нам всем остается дождаться премьеры, которая состоится 23 февраля, в 18.00, на малой сцене театра им. М. Кропивницкого. Помните, что количество мест в зале очень небольшое, поэтому стоит поспешить в кассу за билетами.