Модель з Кропивницького розповіла, чому не стала б зустрічатися з Ді Капріо (ФОТО)

Американський актор Леонардо Ді Капріо, може, й один із найбільш ласих чоловіків Голлівуду, але українська модель Аліна Байкова зустрічатися з ним не стала б.

Чому – кралечка розказала «Світському життю», пише «Таблоїд».

Аліна прокоментувала нещодавні фото, зроблені в Нью-Йорку. Тоді вони з Лео потрапили в об’єктиви фотографів, коли гуляли разом.

«Друзі, це сто відсотків. Моя найкраща подруга (екс-дівчина актора) Тоні Гаррн, а я б ніколи не дозволила б собі зустрічатись з чоловіком своєї подружки, навіть з колишнім, – запевнила Байкова. – Так, ми ходили на обід, потім пішли чаю попити… Ми бачимося часто на обідах, вечерях. Але вулицями Нью-Йорка дуже важко гуляти, бо всюди папараці».

Коментуючи нашумілу тему сексуальних домагань, жертвами котрих стають жінки в кіно- та модельному бізнесі, Аліна запевнила, що з нею такого ніколи не траплялося.

«Я почала працювати моделлю достатньо дорослою і у мене сильний характер, тому вони мене бояться дужче, ніж я їх», – пожартувала вона.

Аліна Байкова народилася у Кропивницькому (тоді – Кіровоград). Вона почала кар’єру моделі у 22 роки й нині є однією з найуспішніших українок у цій сфері.