Звездный уик-энд в филармонии Кропивницкого

Минувшие выходные в нашей филармонии (начиная еще с вечера пятницы) прошли под знаком аншлагов – Кропивницкий посетили сразу две знаменитости – Серега а. к.а ПОЛИГРАФ ШАРИКOFF и Тина Кароль. В интервью эти артисты местным СМИ отказали, а вот что исполняли и чем удивляли – далее в материале.

Серега заинтриговал еще до концерта – на билетах была загадочная надпись «Серега а. к.а ПОЛИГРАФ ШАРИКOFF & ORCHESTRA». Пока зрители думали-гадали, что же за оркестр приехал с Серегой, он внезапно появился на сцене и начал выступление в сопровождении (кто бы мог подумать!) оркестра нашего театра. Кроме того, весь концерт артисту подпевал сборный хор из выпускников художественного факультета местного педуниверситета, солистов филармонии Владислава Бураги, Артема Гасленко, а также народного артиста Украины Сергея Демина. Нужно отметить, что идея объединить хулиганский материал на грани шансона, романса и попсы с академической манерой классического исполнения стала весьма удачным пиар-ходом.

Увы, сам господин Полиграф на фоне этого великолепия звучал несколько тихо, но, видимо, это стоит списывать на простуду. Он выступал с температурой, о чем сам заявил в одном из монологов между песнями: «У меня небольшая температура – 38, но для мужчины с моей харизмой это нормальная температура. Я хочу, чтобы после концерта такая температура была в зале». Сергей общался с публикой после каждого выхода, пытался шутить и быть остроумным. Вот самые яркие его перлы: «Сначала поешь в душе, потом на сцене, потом на стадионе, потом с хором, а потом в душе с хором. Я не плачу своему хору принципиально – они сами ездят за мной, чтобы выступать со мной на одной сцене»; «Чем ближе приезжаешь к Кировограду – тем хуже дорога: то ли вы не хотите, чтобы к вам приезжали, то ли вы не хотите, чтоб от вас уезжали»; «Вы, наверное, заметили, я сегодня пытаюсь шутить. Но бывает врожденное чувство юмора, как у Зеленского, а бывает – которое не перебить, как у Кличко»; «А правда, такси с вокзала до этого места стоит 400 гривен?»; «Только не возьмите себе гимном песню Михаила Поплавского “Кропива”»; «Неофициальный гимн украинского правительства – песня “Криминальное чтиво”. Подпеваем, друзья: “У меня есть все, но мне надо еще”» и др.

Переродившийся в Полиграфа Серега исполнял сравнительно новые, но уже полюбившиеся публике хиты «Харизма», «Гелик», «Наприседала» и другие из этой серии. Прозвучали также и старые добрые «Черный бумер», «Возле дома твоего». Кроме этого, Полиграф пел «Мурку», Porsche Panamera на украинском и впервые в качестве премьеры – «Моя родная». Со зрителями общался тепло – по душам, так сказать. Прямо во время пения спустился в зал и прошел его от первого до последнего ряда. В это время взволнованные фанатки не упустили возможности заключить своего любимца в объятия и сделать с ним заветные селфи.

Выступление Тины Кароль было весьма предсказуемым – фирмА во всём. Артистка привезла с собой абсолютно всё – свою аппаратуру, свой свет, свои экраны. Кропивницкий обеспечил, как говорится, только розеткой. Первые несколько песен Тина исполняла в режиме нон-стоп – не здороваясь и не обращаясь к зрителю. В зале запахло тревожным предчувствием духа коммерции, подумалось, что человек спешит побыстрее отработать программу в провинции и уехать. Оказалось – это такой ход: далее певица много общалась с залом, желала всем света, добра, чтобы у всех исполнялись мечты.

Но совсем растаяла Тина после сюрприза, приготовленного кропивницким фан-клубом: перед концертом девочки на все кресла филармонии положили листики бумаги в форме сердечек. На одной стороне было написано «До луны и обратно», а на второй – просьба синхронно их поднять всем залом на одной из песен. Во время этого флешмоба в зале включили свет, было очень оригинально, Кароль растрогалась и дальше общение «зал – артист» пошло вообще как-то уж совсем по-семейному. Никого не смутил момент, когда внезапно перестал работать микрофон – пока его меняли, люди просто подпевали хором. Программа длилась два часа. За это время певица исполнила и свои многолетние хиты из серии «Люблю его», ну и, конечно же, новые жизнеутверждающие – «Сдаться ты всегда успеешь», «Жизнь продолжается» и многие другие. Тина Кароль была яркой во всем – и в мощном вокале, который заполнил весь зал, и в шикарных нарядах, которые сменила несколько раз.

Артистка отметила, что часть её команды – пианист, водитель и девушка из балета – из нашего города, и назвала Кропивницкий «кузницей кадров».

Конечно же, зал был забит под завязку, причем самой разношерстной публикой – от тинейджеров и маленьких детей до людей постарше. Зрители выстраивались в очередь, чтобы подарить своей любимице цветы. А она, в свою очередь, презентовала людям яркое незабываемое шоу, по уровню ничем не уступающее, скажем, тем же концертам во Дворце «Украина».

Фото Олега Шрамко, «УЦ»