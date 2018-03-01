За добу на Кіровоградщині випало до двох десятиденних норм снігу

З 08:00 28 лютого до 08:00 1 березня у Кіровоградській області випало до двох десятиденних норм опадів.

Про це «УЦ» повідомив заступник начальника обласного центру з гідрометеорології Володимир Шабанов.

«Залежно від регіону зафіксовано від 11 до 22 міліметрів снігу, – сказав він. – Норма за третю декаду лютого – 6 – 10 міліметрів. Тобто випало до двох декадних норм».

Він уточнив, що в західних і південно-західних районах області опадів поки випало менше, ніж на решті територій.

Нагадаємо, синоптики прогнозують снігопади на Кіровоградщині щонайменше до 5 березня. Випадків обморожень та переохолоджень в області поки не зафіксували.