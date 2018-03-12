У Кропивницькому в лісопарку бізнесмен самовільно обрізає тополі (ФОТО)

КП «Благоустрій» на замовлення бізнесмена Василя Рубана обрізає тополі поблизу озера Котяче Око в Лісопарковій зоні Кропивницького.

Про це «УЦ» повідомила громадський екологічний інспектор Надія Паливода.

За її словами, бізнесмен заявив, що заплатив по 700 гривень за одне дерево.

«Ні на кого не зважає взагалі. Заявив, що буде вирізати всі тополі на цьому кутку – “ось хай тільки болото просохне”», – додала вона.

За даними Єдиного державного реєстру, Василь Рубан – власник ТОВ «Рубантранс», яке займається вантажними автомобільними перевезеннями.