Наталья Соловьева: «Нужно пробовать себя в разных сферах»

6 марта ценители искусства побывали в художественном музее на первой персональной выставке живописи молодой кропивницкой художницы Натальи Соловьевой, посвященной ее тридцатилетию. Представленные картины она создала за год – 34 работы, среди которых и графика, и живопись. Живопись яркая, сочная – натюрморты, виды улиц, автопортрет. Графика посвящена архитектуре родного города – кроме настенных картин, Наталья презентовала новый набор почтовых открыток «Башти та шпилі старого Єлисаветграда» (первый – «Двері старого Єлисаветграда»). Но Наталья – не просто художница с одухотворенным лицом и глубокими глазами. У нее есть еще масса хобби – например, экстремальные автогонки.

– Наташа, пару слов о выставке.

– Представленные картины я написала маслом на полотне. Графику выполняю на бумаге акварельным карандашом, с помощью него картины очень объемные получаются. Я долго думала и решила никак пока не называть эту выставку, потому что в ней все очень разноплановое.

– Раньше вы занимались архитектурой, почему углубились в живопись?

– Ушла в декрет и, соответственно, заниматься архитектурой стало сложно, поэтому я начала писать картины. За какое-то время расписалась, в принципе меня учили этому в университете, но это было постольку-поскольку тогда, а сейчас стала дома ставить натюрморты и так потихоньку рисовать. Теперь живопись занимает большое место в моей жизни – я организовала мастерскую в бабушкиной квартире, там у меня мольберты, краски. Первую половину дня, когда я наиболее работоспособна, посвящаю живописи.

Естественно, не оставляю свою архитектурную практику совсем, но у меня растет сын, которому тоже нужно уделять много времени.

– Вы известны еще и как дизайнер интерьеров. Подробнее об этом.

– Я окончила архитектурный факультет Киевского национального университета архитектуры и строительства, а потом жила и работала в Киеве более семи лет. Занималась дизайном общественных помещений, пространств, торговых центров, то есть крупными проектами. А потом переехала в Одессу и там уже больше занималась дизайном интерьеров. Опыт работы в этой сфере у меня большой, я считаю, что эти сферы смежные – и та, и та затрагивают какое-то пространственное мышление, это синтез искусства. Я думаю, сейчас XXI столетие, и нужно пробовать себя в разных сферах.

– Помимо всего прочего, вы – еще и заядлая автогонщица. Как такая хрупкая утонченная девушка пришла в такой спорт?!

– Все началось еще на 3 курсе моего первого университета. Тогда я заявила родителям, что брошу ВУЗ и пойду в ПТУ учиться на автомеханика. У меня была страсть к автомобилям, я хотела быть дизайнером автомобилей и понимала, что, не разбираясь в технических характеристиках, не смогу их проектировать. Конечно, родители меня отговорили, потом я и сама подумала, что в Украине автомобилестроение не настолько развито, чтоб этим заниматься. А любовь к автомобилям осталась, и, когда я в 2012 году вышла замуж, оказалось, что мой муж увлекается гонками. Естественно, я была очень рада этому, получила права и в том же году начала выступать на разных гонках. Муж меня еще на первом свидании поразил своим быстрым автомобилем – мы ездили по ночной Одессе, это было очень весело. После того как я сдала на права, оказалось, что у меня к этому есть еще и талант, это отметили даже чемпионы Украины по ралли. Они судили соревнования и, когда узнали, что моим правам меньше года и я первый раз вышла на трек, были в шоке и не поверили. В Одессе я несколько раз занимала первые места, занималась в основном автослаломом (ездой по заданной траектории с разными разворотами), а также кольцевыми гонками. Сейчас это все отошло на второй план. Хотя не упускаю лишней возможности проявить свои навыки вождения. Считаю это умение очень полезным, часто избегаю аварий и каких-то сложных ситуаций на дороге именно благодаря своим навыкам вождения. Конечно, есть минус – со мной боятся ездить, потому что я слишком резко езжу и всегда говорю всем, кто в машину ко мне садится, «пристегивайтесь».

– А в каких именно гонках вы участвовали?

– От FAU (Автомобильной Федерации Украины), также на нашем одесском автодроме. Не упускала возможности и в каких-то аматорских конкурсах поучаствовать. Я не член федерации, поэтому это больше аматорство. Просто это очень дорогой спорт, пока еще не могу вступить – не настолько много зарабатываю. Конечно, буду стараться к этому вернуться.

– Вы жили в Киеве, сейчас живете на два города – Одесса и Кропивницкий. Город-фаворит есть все-таки?

– Вы знаете, я объездила по миру много городов, бывала и в Азии, и в Европе, и в арабских странах. И каждый город, в который приезжаю, называю своим.

– Вы еще и путешественница?

– Путешествовать я любила всегда, сначала ездила по Украине, поскольку из-за работы в Киеве у меня не было времени надолго уезжать. А когда переехала в Одессу, немного расслабилась, муж меня расслабил. (Смеется.) И мы начали путешествовать. Первое путешествие – это был Бангкок. Мы объездили весь Таиланд, намотали где-то 10 тысяч километров по нему. Путешествовали самостоятельно, снимали отели, погружались в атмосферу. Затем были в Дубае и в Шардже в Арабских Эмиратах. Весной того же года мы проехали 10 тысяч километров по Европе, объездили 10 стран, все на своем автомобиле. Мы – экстремальные автопутешественники, по очереди ездим, чтоб побыстрей доехать. В первый же день проехали огромное расстояние до Амстердама. Но самым экстремальным в нашей практике было за сутки доехать из Киева в Петербург. Последние километры мы ехали уже так – полчаса я, полчаса он, засыпали. Сутки без сна за рулем очень тяжело. Последний раз, в честь моего тридцатилетия, мы слетали в Барселону. Прекрасный город! Я считаю, любой город имеет что-то прекрасное в себе, в любом из них прекрасные люди, каждая культура по-своему интересна. Это нужно видеть для того, чтобы обогащать себя, свой внутренний мир, необходимо брать самое лучшее везде. В любой, даже самой грязной луже можно найти что-то прекрасное, в ней отражаются звезды. Мне везде нравится.

Фото Олега Шрамко, «УЦ»