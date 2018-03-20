«Своим здоровьем нужно заниматься в больнице, а не по Интернету»

Стремительно меняются времена, и нравы тоже не стоят на месте. То, что было постыдным еще буквально лет 25 тому назад, сегодня уже не вызывает у окружающих такой бурной реакции. Если у человека вдруг обнаружат одно из венерических заболеваний, никто не будет тыкать в него пальцем (разве что всезнающие бабульки-соседки), ему не откажут в трудоустройстве и даже на партком с позором не вызовут.

Сегодня народ грамотный – все всё знают, а чего не знают – в Интернете досматривают. Но вот парадокс: вроде и знаем, что секс без презерватива опасен со случайным партнером, но думаем, что плохое случится с кем-то другим. Вроде и понимаем, что идти на работу с гриппом нельзя и что назавтра уже пол-офиса будет с температурой и соплями, но все равно идем, оправдывая себя тем, что «робота понад усе». О мытье рук после посещения туалета в человеческие уши трубят еще с детского сада, но почему-то даже этой элементарщиной многие умудряются пренебрегать. И получается какой-то замкнутый круг: несмотря на то, что общие медицинские знания доступны даже первоклашкам, больных не становится меньше. А статистика показывает даже обратную ситуацию. Очевидно, нам всем не хватает культуры и умения защищать себя и свой организм.

Как обезопасить себя от венерических инфекций, мы узнавали у врача высшей категории Кировоградского областного кожвендиспансера Ирины Стригачевой. Ирина Витальевна работает венерологом уже 31 год, поэтому о безопасности эта женщина знает все.

– Ирина Витальевна, при каких симптомах нужно обращаться к вам?

– При любом дискомфорте, особенно если он длится не день-два. Все проблемы со здоровьем мочеполовой системы нужно решать в условиях лечебного учреждения, обязательно обращаться к врачу, не искать рецепты в Интернете, не ходить по аптекам и не рассказывать фармацевтам о своих проявлениях. Нужно прийти в больницу, сдать анализы, обследоваться, получить квалифицированную консультацию, получить назначение лечения от врача. Только таким путем можно будет вылечиться полностью.

– Какие именно анализы делают в вашем учреждении?

– Сейчас у нас в диспансере широкий объем обследования: мы получили новые современные аппараты ИФА (иммуноферментный анализатор) и делаем такие анализы, которые до этого были доступны только в частных лабораториях. Берем анализы крови на хламидии, микоплазмы, герпес, сифилис. Плюс у нас есть лабораторная диагностика – выделения мы обследуем на наличие уреаплазмы, трихомонады, гонореи, кандидоза. Иными словами – мы выявляем все инфекции, которые передаются половым путем. Недооценивать эти инфекции нельзя, поэтому нужно обследоваться и выявлять конкретную инфекцию-возбудитель, назначать лечение по диагнозу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

– Как человеку перебороть внутренний барьер, чтобы решиться прийти к вам? Ведь уже одно слово «кожвен» у многих вызывает панику и страх.

– Желательно, конечно, во избежание заражения пользоваться презервативами, не вступать в половые связи в состоянии алкогольного опьянения, не рассказывать потом «я не помню, что со мной было и где я был». Но в жизни всякое бывает, и, если уже так получилось, нужно сразу обращаться в больницу. Желательно в специализированное учреждение, то есть в наше. При обращении к нам нет никаких мер принудительного предъявления документов, принудительной госпитализации. Если вы хотите – можете заказать анонимное обследование и завести карточку без каких-либо документов. Не обязательно называть место работы и паспортные данные – нас интересует только ваше состояние здоровья.

– Насколько дорого по нынешним меркам стоит сдать у вас все анализы разом?

– У нас есть бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию, плюс у нас работает от СПИД-центра кабинет «Довіра», который занимается даже обменом использованных шприцов наркоманам и раздает бесплатно средства для профилактики заражения, презервативы. Желающим можно обратиться и получить нужное. Цены у нас очень лояльные, особенно по сравнению с частными лабораториями обследование абсолютно недорого.

– Через сколько дней можно узнать о себе всё?

– Из всех анализов в течение суток можно узнать результаты трех анализов и еще три анализа в течение пары дней, ответ по крови из вены на СПИД мы ждем неделю. Но есть на нашей территории СПИД-центр, о котором я уже сказала, так вот в нем также бесплатно делают быстрый тест на ВИЧ, и вы можете узнать свой статус в течение 15 минут.

– Какая самая распространенная ересь встречалась вам как врачу? Что самое нелепое вам запомнилось из Интернета или рассказов пациента?

– Видела в Интернете статью (она у меня даже есть) о том, как в Америке маленькие дети заразились ВИЧ-инфекцией, купив в супермаркете бананы. Мол, даже анализы показали, что в этих бананах есть ВИЧ. Вообще-то ВИЧ-инфекция после заражения обнаруживается в крови через три-шесть месяцев. Как можно обследовать лабораторно бананы, которые ребенок ел шесть месяцев назад? Там действительно такой бред пишут, и приходят каждый день больные, у которых уже начинается фобия, то есть боязнь заражения на фоне того, что они читают в Интернете. Нам уже просто-напросто надоело эти все страшилки комментировать и опровергать. Своим здоровьем нужно заниматься в больнице, а не по Интернету.

– Как часто к вам приходят паникеры, которые на самом деле здоровы?

– Довольно много людей с фобией. Многие даже боятся жить половой жизнью, чтобы не заразиться. В своё время все смеялись над президентом Ющенко, над его инициативой, чтобы при бракосочетании в ЗАГСе от молодоженов требовали справки о состоянии здоровья. Я считаю, что он был полностью прав, – по крайней мере, здоровые дети будут рождаться, и не будет при постановке на учет во время беременности всплывать аж 10 диагнозов. Беременных лечить очень проблематично. А вообще сейчас молодежь грамотная: для того, чтоб не было фобии заразиться чем-то, при вступлении в половые связи берутся за ручки и приходят сюда на полное обследование. Так люди узнают о состоянии своего здоровья, не боятся заразить своего партнера или что-то «подхватить» от него. Прийти и обследоваться вдвоем – означает спокойно жить. Тем более надо так делать, если отношения серьезные, планируются беременность и семейная жизнь.

– Насколько недооценивают «мелкие» болячки? Типа того же герпеса – знаю многих людей, у которых он периодически выступает на губах, а человек достал из сумки какую-то помадку, намазал и успокоился.

– Это не венерическое заболевание, и я вам могу сказать, что именно герпес первого-второго типа, именно лабиальный и генитальный практически не дает никаких осложнений. Он излечивается полностью, это нестрашная проблема, и то, что помадками-мазями лечат губы, не обязательно заканчивается чем-то серьезным.

– А что дает серьезные осложнения?

– Самый серьезный у нас после сифилиса и ВИЧ – хламидиоз. Он поражает суставы, очень тяжело и долго лечится. Это действительно серьезная проблема, и самое главное, что людям надо знать, – что ни один анализ выделений, никакой мазок, никакой общий анализ крови этой инфекции не показывает. Сдается целенаправленно анализ крови на хламидии. Делаем мы, и делают частные лаборатории. Хламидии опасны также и хроническим воспалением внутренних половых органов (у мужчин часто страдает простата, у женщин это проявляется по части гинекологии).

– Эти болезни опасней для женщин или для мужчин?

– Они опасны абсолютно одинаково, сейчас очень много мужского бесплодия – часто после перенесенного хламидиоза.

– А какие осложнения дают уреаплазмы и другие инфекции, которые люди считают «мелочью»?

– Уреаплазмы, микоплазмы тоже дают осложнения, просто лечатся проще, чем хламидиоз. Любая инфекция вызывает хронический воспалительный процесс. У мужчин – предстательной железы, у женщин – яичников, придатков. В общем, это все надо лечить своевременно и не ждать осложнений. Это все излечимо и это все передается половым путем.

– Насколько помолодела ваша клиентура с учетом того, что вы работаете 30 лет и повидали всякое?

– Я могу сказать, что «детский сад» сюда не ходит – по нашим реформам сделали детский возраст не до 16, а до 18. Поэтому в детской поликлинике принимают и гинеколог, и уролог. Лица, не достигшие восемнадцати, ходят в поликлинику на Шевченко. Там полноценно обследуют девочек, живущих половой жизнью.

– А если у кого-то до 18 обнаруживают «взрослые болезни», их тоже лечат в детской больнице?

– Нет, там обращаются к гинекологу. А если уже есть как диагноз венерическое заболевание – они приходят к нам по направлению участковых педиатров, детских гинекологов и урологов. Как правило, такое лечение проходит в условиях госпитализации. Есть случаи, когда живут половой жизнью и в 13, и в 14 лет, но так они и раньше были, просто об этом меньше знали. Сейчас у подростков более доверительные отношения с родителями, и это, может, к лучшему. Родители их сами водят по больницам.

– Как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему глобально, на общегосударственном уровне? Может, стоит в связи с омоложением половых связей ввести какой-то предмет в школах?

– Да всё детям читают. У нас есть направление просветительской работы – ходим по школам, читаем лекции «Половое воспитание», которые у нас заказывают заместители директоров по воспитательной работе. Эти рассказы начинаем с 8-9-10 класса.

– Разрушая стереотипы об этом страшном слове «кожвен», какой спектр услуг тут предоставляют, помимо выявления и лечения болезней, в народе именуемых постыдными?

– Абсолютно все кожные заболевания. Это ж не «вен», это в первую очередь кожный диспансер. Лечим абсолютно все дерматологические заболевания, каждый день принимают по 4-5 дерматологов, к ним ходят люди всех возрастов со всеми хроническими заболеваниями. Работают физкабинет, два стационара, в которых тяжелые хронические больные постоянно проходят противорецидивное лечение, обычно – по два раза в год во время обострений. Также у нас есть детское отделение.

– Как уберечь себя от кожных заболеваний в общественных местах, в общепитах, в тех же маршрутках? Что делать? Триста раз мыть руки или витамины есть?

– Ничего вы не получите при контакте с поручнями в маршрутке или в общественных местах.

– Правда? Но это же один из главных стереотипов – я знаю, что много людей даже салфеткой берутся за поручни из-за брезгливости.

– Пусть они берутся салфеткой за двери общественного туалета – так больше толку будет. В маршрутках ничем нельзя заразиться. Кроме гриппа, конечно.

– А как же тогда заражаются кожными заболеваниями?

– Через грязные постели, через животных (если есть микроспория, грибковая инфекция). Дети приносят откуда-то животных в квартиру, и вся семья болеет потом. А чесоткой заражаются в основном через грязные постели, необработанные одеяла без пододеяльников, которые дают в гостиницах или в поездах. Можно так заразиться. Но в основном – это одежда и постель.

– Какой сегодня уровень сознательности наших граждан?

– Уровень сознательности такой, что никто о себе плохо не думает. Сразу люди идут в поликлинику по месту жительства на консультацию к урологу, сейчас разрешено там и лечиться, и консультироваться, и обследоваться по частным лабораториям. Поэтому люди выбирают сами, кому куда идти. Нашу больницу предпочитают достаточно редко, почему-то люди избегают этого всего, их пугает уже одно ее название. А надо лечиться у специалистов, которые этим занимаются каждый день и могут оказать квалифицированную помощь.