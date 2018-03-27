Ирина Билык. Без грима

Именно так «Без грима. Лучшее. О любви» называется всеукраинский тур Ирины Билык, с которым певица в четверг, 22 марта, посетила Кропивницкий. Сказать, что концерт был великолепный, – это не сказать ничего. Ирина действительно была без грима, настоящая, какая есть.

Концерт длился два с половиной часа, с аншлагом, с криками «на бис» и с явным нежеланием людей расходиться по домам. Живой звук, стильный минимализм в оформлении сцены, в уютной атмосферной светомузыке и даже в самих костюмах Ирины. Певица в сдержанном элегантном черном делилась со своими фанатами сокровенным. Отметила, что этот тур совпал с тридцатилетием ее творческой карьеры и что акцент на этом в афишах не делался специально – дескать, главное – не время, проведенное артистом на сцене, главное – качество творчества, которым он делится. По стечению обстоятельств, кропивницкий концерт в туре тоже стал тридцатым.

Программа была составлена гармонично – в этом немалая заслуга режиссера, известного клипмейкера Елены Винярской. В первой части выступления Ирина исполняла песни, которые ранее не показывала публике, – «Снился мне снег», «У ветра есть тайна», «Не питай», «Боже мой» и другие. Призналась, что ранее прислушивалась к мнению критиков, которые отговаривали – мол, это «не коммерция», это «не зайдет» и т. д., а теперь созрела и все-таки решилась поделиться тем сокровенным, которое вынашивала в своей душе почти двадцать лет. «Сегодня вся коммерция в политике», - сказала Ирина. И добавила, что антураж, оголенные аппетитные части тела и смазливые лица сейчас есть у всех, а вот качество в музыке – на вес золота.

Во второй части фанаты смогли насладиться старыми любимыми хитами – «Снег», «Мовчати», «Одинокая», «А я пливу у човні», «Любовь-яд», «Нас нет», более новыми «Листья», «Туфли», «Сильнее»… В связи с тем, что песен за эти годы набралось очень много, а зрители настойчиво хотели спеть вместе со своей любимицей, Ирина преподнесла еще один сюрприз – большое попурри из своих лучших хитов.

Было в программе и дуэтное выступление – свой хит «Я люблю его», который украинцы привыкли слышать в исполнении Билык – Горбачева, певица исполнила со своей протеже – молодой начинающей артисткой из Донецка Ольгой Ракицкой. Также Ольга спела пару своих авторских песен, которые зал встретил очень тепло. Тексты были посвящены темам войны и радости материнства (темы пережиты Ольгой лично: они с семьей – вынужденные переселенцы, а 11 месяцев тому назад Ракицкая стала мамой). История знакомства двух певиц весьма проста – как-то в одном из столичных клубов Ольга передала Ирине диск со своими песнями вместе с просьбой послушать их. Билык сделала это, нашла девушку весьма талантливой и решила помочь ей раскрутиться, взяв с собой в тур. Звезда подчеркнула, что рада помогать настоящему таланту и что в свое время она стала популярной не в последнюю очередь именно благодаря поддержке окружения и человеческой доброте.

Кроме того, что Билык сама продемонстрировала отличную форму, она привезла с собой очень мощную команду – музыканты-виртуозы работали в кайф, подпевали Ирине и воспринимались как единое целое.

Любопытный факт: среди контингента, присутствовавшего на шоу-программе, преобладал возраст «за тридцать». Аудитория Билык – это люди явно среднего возраста, которые помнят ее песни еще с дискотек своей юности. На концерте той же Тины Кароль, например, людей старшего возраста и юных фанатов было гораздо больше.

Подытоживая впечатления, можно сказать, что Ирина Билык в некоторой степени удивила, предстала в новом амплуа – ее песни стали еще более чувственными, интимными, душевными, артистка даже стала обращаться к Богу в своем творчестве, переосмысливать, пересматривать свою жизнь. Но в целом Билык в своем репертуаре – одновременно сильная и хрупкая, нежная и дерзкая, простая и эпатажная, счастливая и грустная влюбленная. А еще – она подтвердила свое звание народной артистки сполна – охотно фотографировалась, обнималась и целовалась с людьми, дарящими цветы. Раздавала автографы, а некоторые даже говорили ей слова благодарности в микрофон. Далеко не все «народные» так близки с народом…