Весна приходит в апреле

Решением исполкома г.Кропивницкий нынешний отопительный сезон закончится как только в течение трех дней среднедневная температура по городу будет не ниже +8. Судя по прогнозу сайта Синоптик.юа, первая такая трехдневка пройдет с 31.03 по 02.04.

Для тех, кто не заметит отключение центрального отопления, настоятельно рекомендуем следить за коммунальными платежками – они, как и весенняя погода, могут принести сюрпризы.