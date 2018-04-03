Мисс Кропивницкий – 2018: «Твои комплексы у тебя в голове»

С 23 марта титул «Мисс Кропивницкий – 2018» гордо носит совсем юная Дарья Козак. Девушке семнадцать, она заканчивает одиннадцатый класс в шестнадцатой школе. Из восемнадцати претенденток на корону выбрали именно её. О внешней и внутренней красоте «Мисс Кропивницкий – 2018» – далее в материале.

– Даша, как ты попала на «взрослый» конкурс?

– Поучаствовать мне предложила директор модельного агентства Style models, организатор конкурса красоты и грации «Мисс Кропивницкий – 2018» Виктория Янишевская. Я раньше была ученицей этой школы, потом, в 2015-м, перестала в неё ходить, поскольку не имела возможности. Мои родители в разводе, и папа не очень хочет помогать – он платит алименты, и мы общаемся, но в основном меня обеспечивает мама. Мама, кстати, мне сама сшила платье для конкурса.

– Так твое победоносное красное платье – авторства твоей мамы? Она – швея?

– На самом деле платье цвета «фуксия», то есть розовое. Это на фотографиях оно почему-то кажется красным. Мама, Алла Владимировна, по профессии не швея, она работает на шахте, но еще и умеет красиво шить.

– Какие у тебя параметры?

– Рост 1,75 м, пропорции 83-59-89. Насколько я знаю, для модели главное, чтобы объем ее бедер был не больше 90, иначе просто нельзя будет влезть в наряд, который выдадут на конкурсе.

– Ты вся такая идеальная с виду, а есть ли у тебя комплексы?

– Если честно, не люблю улыбаться «зубами». У меня есть пару фотографий «с зубами», но вообще мне не очень нравятся мои зубы. Еще, может быть, то, что я худая. Все рассказывают «ты худая, худая», когда-то даже издевались за то, что я прям такая худосочная. Я всегда была такая. Зато я после родов не поправлюсь (смеется).

– А как ты считаешь, из-за чего эти издевательства? Это зависть, какая-то подростковая дурость или, может быть, скрытое заигрывание?

– Скорее всего – зависть. Например, когда я пришла в класс после конкурса, одни девочки меня поздравили сразу, а некоторые отворачивались, делали вид, что не в курсе, хотя они все видели еще в соцсетях. Могли что-то лайкнуть, могли не лайкнуть, некоторые воротили нос, потому что сами из себя они ничего не представляют. Какую-то свою проблему, чаще всего надуманную, вижу только я – с той же улыбкой или худобой, другие этого не видят. Твои комплексы у тебя в голове, если не будешь на этом акцентировать – другие их тоже не заметят.

– А как ты учишься в школе?

– Средне. Я – скорее творческая личность. Мне больше нравится творить, рисовать, делать что-то своими руками, чем вот эти всякие задачи, зубрить, учить.

– Расскажи о своем хобби.

– Рисую с детства. В 11 лет я пошла в художку и отучилась в ней четыре года. Мои детские рисунки забирали в папку «талантливых детей», а мне даже давали какие-то грамоты.

Рисую все подряд – могу человека, могу пейзаж. Могу и карандашами, и красками, сейчас я рисую акрилом. Мне интересно все попробовать. В основном у меня пейзажи красиво получаются.

– Ты уже несколько дней носишь титул «Мисс Кропивницкий». Изменилось ли что-то? Узнают на улицах, подходят знакомиться?

– Узнавали. Я шла с парнем, и он заметил, что проходившая мимо девушка пристально на меня смотрит, я повернулась и услышала ее слова: «Это она, это она». Сложно понять, потому что мужчины и без титула на меня смотрели. Вот я ехала в маршрутке, там сидела компания – они смотрели, улыбались. Узнали или я просто понравилась – непонятно. Ко взглядам на улице и комплиментам я и так привыкла.

– А твой парень старше тебя? Как вы познакомились?

– Он немного старше, ему 19. Мы уже два года встречаемся. У нас вообще такая история интересная – разобщавшись, мы выяснили, что, оказывается, мои папа и мама были у его родителей другом и дружкой на свадьбе и познакомились именно на ней. А потом, когда Леше было года три, наши семьи перестали общаться. Мы с Лешей познакомились тоже случайно – я как-то листала страницы в соцсетях, смотрю, какой-то Леша Решняк – зашла к нему, он понравился мне, начали общаться. А потом закрутилось-закрутилось, вот так вот вышло.

– Можно сказать, что ты сама проявила инициативу?

– Да, сама. Я ему вообще не понравилась сначала. Ему не нравилось даже то, как я одевалась. Было еще одно обстоятельство не в мою пользу: мы познакомились 17 апреля, а уже 18-го я упала на физкультуре, счесала себе коленки, вот эти вот косточки, грудь, ладони, зацепила губу и нос. Упала очень хорошо, ходила на перевязки, сидела дома и как раз в это время общалась с Лешей. Как-то раз после перевязки мы пошли с ним гулять и с тех пор вместе.

– Как ты считаешь, прилично ли, когда девушка первой проявляет инициативу?

– Прилично, конечно. Если от них ждать первых шагов, так вообще останемся девами. Вы ж видите, какие у нас сейчас парни. Они ждут, когда им будут дарить цветы, когда их будут звать на свидания.

– Когда следующий этап – участие в «Мисс Украина»?

– В мае. Нужно будет ехать на кастинг. Ну а там уже «пройдешь не пройдешь». Будет тысяч пятнадцать претенденток. Конкуренция очень серьезная.

– Ты готова к этому?

– Думаю, да. Раз в меня поверили и мне дали шанс – я буду бороться.

Фото Александра Майорова.