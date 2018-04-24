Александр Працков: «Все было по-настоящему»

Жить так, как хочешь, быть тем, кем хочешь, и там, где хочешь, дерзнет далеко не каждый. Это интервью как раз о людях, которые действуют не «по воле волн», а исключительно по собственному сценарию. Алексея Козачинского Кропивницкий знает как талантливого певца, солиста филармонии. Александр Працков – известный в городе и не только дизайнер, глава ОО «Школа естетичного виховання модельної агенції “РИМО”», организатор конкурсов красоты и шоу-программ. Этих ребят связывают дружба и участие в приключенческом шоу «Світами за скарбами» на телеканале «СТБ». Первый премьерный сезон шоу в эфире прямо сейчас. Детали приключений и не только рассказывает Александр Працков.

– Саша, как вы с Козачинским попали на это шоу?

– Обыкновенно – я заполнил анкету участников. Вообще я должен был не с Лешей участвовать. Когда мне перезвонили, что нужно дальше проходить кастинг, тот человек, с которым я должен был участвовать, сказал, что ему некогда этим заниматься. Тогда я принял решение додалбывать Козачинского. Он был в командировке какой-то, на каких-то гастролях, я ему позвонил, говорю: «Приезжай, есть дело». Встретились, рассказал об этом шоу. Он сказал, что никогда-никогда в жизни не поедет – бегать не может, прыгать не может, того не может, сего не может. Короче, бутылка виски – и вопрос был решен (смеется).

– А почему именно вдвоем поехали?

– Обязательное условие этого шоу, чтобы участвовала пара – друзей, влюбленных или родственников. Это парное шоу. Но ты же понимаешь, что не все люди могут так много времени посвятить съемкам (нас сразу предупреждали, что съемки могут длиться до четырех месяцев): на это время нужно оставить работу и все остальное – не все люди могут себе позволить такое. Первая поездка состоялась еще в декабре.

– Где вы побывали? Что видели?

– Две программы снимались в Киеве, первая – непосредственно на Андреевском спуске, после этого мы вылетели в Рим, собственно говоря, только о Риме мы и можем рассказывать. Во-первых, у нас (ну не знаю, как у Леши, а у меня точно) была мечта увидеть Рим, я бывал до этого во многих странах, а в Италии ни разу. Как только ведущая шоу Роза объявила, что мы летим в Рим, это был восторг. Там была прекрасная погода – в декабре +16, тепло, хорошо, ну и, конечно, сам Рим – вечный город. Красота на каждом квадратном сантиметре этого города. Неимоверные виды, архитектура, дух! График съемок позволял нам немножко гулять еще и самостоятельно в конце съемочного дня. Мы имели возможность съездить в Колизей, побывать в Ватикане, походить по музеям.

– Что же конкретно впечатлило?

– При таком плотном графике каждый съемочный день – это треш: ты выезжаешь на задание, не зная, что будешь делать и что тебя ждет. Это настолько нервно было, что мы с Лешей первые дни не выезжали на съемки без «Барбовала», «Валерьянки» и всего остального. Хочется же участвовать дальше, пройти в финал, а не получить черную метку. Поэтому ты настолько переживаешь за конкурс и за то, как ты с ним справишься, что, помимо этого, уже никакого другого треша не хочется. Понятно, что у каждой пары участников есть свои сильные и слабые стороны, но все туда приходят с желанием выиграть. Немножко ситуация нервная еще и в том, что соединили между собой людей, которые были не знакомы и вынуждены 24 часа в сутки находиться вместе. У каждого свой характер, разные привычки. Безусловно, притирка между коллективом существовала – сначала дружили все с одними, потом дружили все с другими, потом те переругались, с третьими подружились, в таких условиях целый день – это еще тот прикол. Неизвестно куда едешь, потом тебе говорят задание, которое ты вообще не понимаешь, как делать. К примеру, как у нас было с теми мопедами? Кто в жизни мог подумать, что нам придется говорить о названии той запчасти или, тем более, ее собирать?!

– В чем смысл программы «Світами за скарбами», как считаешь?

– В том, чтобы кинуть людей в ту среду, в которой они никогда не проявляли себя, и посмотреть на их действия в таких экстренных ситуациях. Я думаю, что все участники с большим удовольствием сказали бы спасибо организаторам канала «СТБ» за очень качественный подход к нашему отдыху. Мы могли восстанавливаться – и отели были хорошие, и условия. Я не могу сказать, что нас сильно перенапрягали или сильно нас утомляли. Было, безусловно, тяжело в самих конкурсах, а в плане быта все было очень комфортно. Конечно, по восемь часов никто не спал – по три-четыре максимум, но зато в хороших условиях.

– Победители получат полмиллиона гривен. Вы уже придумали, куда денете эти деньги?

– Нет, даже не мечтаем. Мечтать о том, чего у тебя нет в руках, мне кажется, глупо. Но у нас есть творческие планы – открытие студии по вокалу для Леши, чтоб детки из семей, которые не могут платить, имели возможность заниматься бесплатно. Это одно из направлений. Собственно говоря, мы к этому вопросу не подходили конкретно, потому что конкуренция очень серьезная. Я, например, не думаю, что мы выиграем. А Леша верит. Леша – наивное дитя. А я не верю, потому что задания все сложнее и сложнее, а мы ж не привыкли. Что мы привыкли делать? Ходить в ночные клубы, тусоваться, проводить гламурные мероприятия, спать до обеда, и спорт в нашей жизни не присутствует вообще. Но я уже месяц в зал хожу. Мне попался тренер, который сказал, что если сейчас не приду самостоятельно, то он приедет и меня заберет. Меня заставили (смеется).

– Вы же не только красоты в этом шоу смотрите – расскажи о гастрономических впечатлениях.

– О кухне Италии говорить – это одно удовольствие. Первым делом по прилете мы все сразу же ломанулись в пиццерию. Итальянская пицца очень сильно отличается от нашей. Нет таких «пирогов», как у нас поналепливают, начинка классная. Плюс это все у них как-то так по-семейному, пиццерии у них какие-то аутентичные, что ли. Нет этого рвения покупать стулья, например, по 20 000 гривен штука, а в итоге принести тебе невкусную еду, как у нас зачастую бывает. У нас в интерьер вкладывают миллионы, а эти вложения ничем не оправданы. Вино в Италии вкуснейшее! Мы ж с Лешей «полюбляем» это дело. Все время мечтали, чтоб конкурс был – кто больше вина выпьет. Или кто больше чего съест. Но не было такого конкурса. Приехать в Италию, поставить бочку с вином и узнать, кто больше выпьет – как мы этого ждали! В большие сети ресторанов не ходили – посещали маленькие такие семейные заведения. А мороженое! Я вообще не ем мороженое, не люблю, даже летом его не ем. Но там я просто объелся им, потому что невозможно было устоять. Там мороженое с какими хочешь вкусами – например, из томатов, из свеклы.

– А как ты считаешь, что нужно для того, чтобы решиться влезть в такое шоу?

– Я тебе скажу, у меня, когда я сам ушел из «Мастер-шеф» (ранее Александр Працков был весьма успешным участником первого сезона еще одного телешоу «Мастер-Шеф». - Авт.), у меня никогда не было об этом особого сожаления. Это было мое решение, и никто меня к этому не подталкивал. Все привыкли говорить, что у меня нервы сдали или что-то еще. А на самом деле мне на то время нужно было довести до конца одно начатое дело, которое я бы просто физически не мог закончить, находясь на съемках. Я – человек слова: если пообещал сделать – обязательно сделаю, просто не думал тогда, что съемки будут проходить так долго. Поэтому сожаления об уходе не было, но оставался всегда во мне такой вот червячок, который мне не давал покоя, чувство чего-то недоделанного. Если б я покинул по причине того, что не справился с чем-то, или как очередной участник, который выбывает, то, безусловно, это была бы завершенная картина – это значило бы, что я смог дойти до определенного уровня и он такой-то. Но, поскольку ушел сам, я же не проверил, до какого уровня могу дойти. И во мне это сидело всегда. Во-вторых, я очень люблю путешествовать, поэтому, когда увидел рекламу шоу про путешествия, сразу загорелся. Мне кажется, что нет такого человека, который бы не хотел попутешествовать.

– Все хотят, но лишь единицы согласятся на путешествия в таком формате. Люди боятся камеры, шоу, быть смешными. Нужно иметь определенный характер?

– Люди всего боятся. Это нужно понимать. Я по жизни так живу, что меня не интересует, что обо мне думают. Я к этому очень долго шел, поверь. Мне вообще пофиг, что обо мне говорят.

– А как ты к этому пришел?

– А я понял, что от этого жизнь не меняется. Ну говорят о тебе – и что дальше? Твоя личная жизнь меняется от этого? Вот тебе сказали, что ты сегодня в некрасивых штанах. А кто-то скажет – красиво. Скажи мне, пожалуйста, твоя реакция? Будешь падать, убиваться в истерике и плакать?

– Скажу, что на вкус и цвет фломастеры разные, или еще что-то погрубее.

– Мне кажется, ты подумаешь: «Какое ваше дело?» Или тебя, допустим, спросят, что ты сегодня ела? Ты скажешь: «Я ела суп с фрикадельками». А я тебе: «Ты что – идиотка? Нельзя есть суп с фрикадельками, нужно есть только гороховый». Какое чье дело, что ты ешь? Вот тебе и ответ. Мне наплевать совершенно, что обо мне говорят. Я назову пол-Кировограда людей, которые сейчас распускают слухи, что я сдулся, что у меня нет идей и всего остального, и тут, представляешь, я появляюсь опять на экране и опять вызываю интерес. Я же общаюсь с людьми, я же чувствую, как у них глазик при виде меня дергается. Поэтому когда ты уже идешь на это, то ты понимаешь, что не все на улице, встречая тебя, будут говорить: «Ммм, вы такие классные». Понятно – будут и обгаживать.

– Но в лицо – нет?

– И в лицо – тоже.

– А что в лицо-то говорят?

– «Как можно было таких дебилов пустить на телевидение?», например. А я говорю – наверно, да. Они же тоже правы. Человек, который постоянно сидит в офисе от звонка до звонка, никуда не выходит, получает три тысячи гривен и рассказывает, какая у него шикарная карьера. А мы – дебилы. Нормально. Пусть говорят. А про меня вообще так много говорят, что я только благодарен. Супер! Конечно, этот путь к принятию себя таким был нелегким. Это мне сейчас так легко об этом говорить. Это было тоже решение, к которому нужно было прийти. Мне тоже когда-то было больно, неприятно. Я не говорю, что сразу родился таким толстокожим, в панцире, и мне было на все наплевать. К этому, безусловно, нужно прийти. Когда я это понял, решил пойти на это шоу.

– Саша, этот вопрос, наверное, интересует миллионы зрителей по всему миру: насколько то, что мы видим на экране, отличается от закулисья?

– Могу сказать, что самый большой плюс этого проекта в том, что камера пишет тебя без стопа. Я тебе скажу честно – никто нас не пудрил, никто нас не одергивал. Все было по-настоящему. Я считаю, что сам-то и смак в этой настоящести. Было же видно – мы вообще ничего не знали, ни языка, ни-че-го. Я думаю, что формат предполагает именно это показывать.

Согласись, очень много людей говорят (сам лично слышал): «Вот я бы поехал бы, но не знаю языка, что я буду делать в аэропорту, а как доеду до гостиницы. Я боюсь». И таких людей много. Мне кажется, что один из обучающих моментов этого шоу на самом деле – не нужно ничего бояться. Везде живут такие же люди, как мы. Даже жестами на своем несчастном ломаном английском, которого мы до сих пор не знаем, можно спросить, как добраться, что делать, и все помогут. Можно на рынке, как мы, сторговаться, как у нас, или вообще выпросить что-то даром. Показывают такой проект специально. В шоу не было человека, который знает все языки и ходит там гуляет. Все нервничают, все переживают.

– Основных конкурентов можешь назвать?

– Мама-доця. Изначально, когда они пришли на шоу, мы думали: та что там – две девчонки, не добегут, не донесут. А мама оказалась конь. Я ей в лицо говорил: «Танюха, ты конь», - потому что доця вечно сидит ничего не делает, а мамаша – она же «ух!». Потом Зайцы, конечно, они всегда во всех конкурсах выигрывают, они всегда на первом месте. Это основные.

– Расскажи о своем пристрастии к кулинарии. Все знают, что Працков постоянно что-то выпекает, готовит, застолья какие-то устраивает.

– Я готовлю себе с садика, как бы это глупо ни звучало. Уже собираясь в садик, я себе сам ставил чайник и делал бутерброды.

– А почему? Это было желание или тебе не нравилось, чем тебя кормят?

– Я просто с детства был самостоятельным человеком, всегда жил в отдельной комнате, никогда не просился спать к родителям, не устраивал истерик. И вообще я – Рыба по знаку зодиака, а с нами спорить бесполезно. А вообще по жизни – человек слова. Дал слово – сделаю, но от меня услышать конкретную информацию очень тяжело. Чтоб взял и сказал, что-то конкретное – это я не знаю, что должно случиться, потому что я это мнение еще поменяю 550 раз.

– А что ты умеешь готовить?

– Всё, я это дело очень люблю. Люблю готовить и в комфорте, и на природе, я люблю получать от этого удовольствие. Это не означает, что мне нужны дорогие продукты, я могу приготовить из чего угодно, дайте мне любой «непотріб» – я из него приготовлю. Однозначно. Для меня это творчество. Но только когда это творчество не приказное. Сейчас объясню: выхожу из дому, мама: «А ты что, суп не сварил?» Все, вот после этого я его уже и не сварю. То есть должна прийти муза. Вот когда она приходит, когда ко мне друзья заходят на кухню, у них шок. Потому что у меня никогда нет такого, чтоб была задействована одна конфорка – сразу работают все четыре, на всех четырех что-то варится-жарится, а еще и в духовке, а еще я стою что-то режу. Это однозначно.

– Ты – обжора или просто гурман?

– Ой! Обжора страшный. Как мне тяжело, а сейчас я еще на диете сидеть пытаюсь. Отказался от хлеба, от картошки, пытаюсь правильно питаться, вечером одни салатики употреблять. Для меня это, конечно, убийство. Я – человек, который, конечно же, на сто процентов зависит от еды. Для меня лучшее путешествие – гастрономическое. Вот смотри, приезжают люди в страну. Начинают по музеям ходить, еще что-то делать. А угадай, где мы? Я пока не обойду двадцать ресторанов – я не успокоюсь. Я могу вот так выйти из одного и зайти в другой совершенно противоположный и там буду есть. Жру, особенно за границей, - как потерпевший. У меня там чувство голода постоянное.

– Что, и по ночам?

– По ночам нет, слава тебе, Господи. Хоть от этого отвело. Хотя вот мы гуляем в ночном клубе, три часа ночи, трали-вали, нас тут директора некоторых заведений в центре знают, мне там оставляют поесть. Особенно когда выпью. Меня так родители приучили – чтобы не было плохо и не было похмельного синдрома, нужно всегда, когда пьешь, хорошо есть. Плюс у меня в семье всегда очень вкусно готовили – все: мама, папа, я. Поэтому кому-то что-то приготовить – вообще не проблема. Готовим мы много, у нас одно блюдо не повторяется, постоянно очень большой ассортимент. Очень много консервирую, каждый сезон закрываю 900-1000 банок консервации. Каждое лето. Это все знают, даже уже в Киеве. Они приезжают ко мне в гости, зная про мои подвалы. Закрома родины. Мы выезжаем на один день на дачу с друзьями. Ты представляешь, какие мы торбы тащим, какие мы столы накрываем? Это ж не просто шашлык, у меня не может быть просто шашлык. Это будут какие-то лаваши, а вот тут я еще баклажанчики запеку, а вот еще это, еще то. Это просто обжираловка. И, конечно, приезжая в любые страны, первое, что мы смотрим, - это рестораны. Национальную кухню хочется попробовать. Мы как-то даже делали такой заезд в Одессу (не буду врать, сколько мы обошли мест, не помню точно, тьма-тьмущая), искали лучший форшмак в Одессе, три дня просто ходили из кабака в кабак.

– Нашли?

– Нашли.

– А не тошнило?

– Ну мы ж по чуть-чуть. Мы ж не едим тоннами. Обычно как делается? Съели одно блюдо, посидели, поговорили, выпили чай-кофе, вина или чего-то еще, вышли, прошли еще 10 м. О, еще заведение. Мы по вечерам в Италии с Лешиком очень любили по ресторанам ходить. А потом через какое-то время начали скучать за какой-то домашней едой. Стали посещать местные магазины, делать по вечерам салаты. Какие-то помидоры там. Так захотелось лука, вот честно. Нашей нормальной украинской цибули. Нашли мы цибулю за 4 евро штука. Стоим так, значит, на нее смотрим, я говорю: «Ну если хочется – надо». Короче, взяли мы себе эту луковицу. Делили её, как фуагру. Разделили на 4 части и позволяли себе съедать один кусочек в день. На 4 вечера хватило. К этому добавлялся прекрасный сыр с плесенью, который в Италии стоит копейки. Но так хочется своего. Брали себе бутылочку винца вечером. Садились, брали листик бумаги, что-то придумывали, записывали какие-то фразы.

– В каких странах ты побывал?

– Египет, Турция, Тунис, Испания, Польша, Италия, Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, Бирма, Израиль, Болгария. Все страны, которые выпадали в моей жизни, я очень хотел увидеть. Вот, знаешь, ты сидишь и говоришь сам себе – вот куда бы я поехал. Я начал путешествовать в довольно серьезном возрасте, все эти страны случились после тридцати лет. Все это я прокатил за пять лет. До этого времени я никуда не выезжал, не было возможности такой. Было желание, но не было возможности. Когда ты первый раз путешествуешь и окунаешься в новую страну, потом невозможно остановиться. Это завораживает.

– Ты – путешественник и дизайнер одежды. Дай универсальные советы тем, кто только собирается путешествовать.

– Самое главное – не брать лишних вещей. Не переоценивайте свои возможности, путешествие – не повод выгулять все лучшее, что есть! Конкретно обдумайте цель поездки: если это деловая поездка – пригодится один деловой образ, спортивный костюм для отеля или утренней пробежки и один вечерний наряд на случай посещения ресторана с партнером, если это отдых – не нужно подбирать вещи на каждый день. Ведь на отдыхе не главное, как вы одеты, важно, чтоб вам было комфортно и удобно! Одни шорты, спорткостюм на случай прохладного вечера и один вечерний наряд (не считая купальников или плавок). Не нужно тащить с собой лишнее: полотенца даже в отелях класса «2 звезды» есть, фен также есть практически в каждом отеле, а если его нет в номере – воспользуйтесь услугой на ресепшне (то же касается и утюга). Стирка вещей не стоит дорого: если вы испачкали одежду, не бойтесь обратиться на ресепшн и попростите постирать. Не берите с собой много косметики и туалетных принадлежностей! Это все можно при необходимости приобрести в аптеке или магазине любой из стран – поверьте, даже в Европе цены куда ниже, чем у нас. Проверено! Одим словом – не захламляйте чемодан ненужными вещами, ведь обратно вы непременно захотите привезти сувениры или подарки родным. Во всех авиакомпаниях есть ограничения по весу багажа, мой совет: если у вас допустимая масса багажа 20 кг – то стоит по вылету чемодан собирать максимум на 10-12 кг, чтоб на обратном пути был запас для подарков. Ну а какие сувениры и вещи стоит привозить из некоторых стран – расскажу вам в следующий раз. И помните – путешествия продлевают жизнь, дают силы и вдохновение на работу и решение любых задач!

Фото – из личного архива Александра Працкова.