В ожидании «Корсиканки»

Не секрет, что наши театралы буквально разбалованы премьерами кропивничан. До сих пор люди обсуждают совершенно феерическое действо – «Севільські заручини» по комедии Р. Б. Шеридана и спектакль «Четыре жены одного Ивана» по пьесе Ф. Булякова, который можно охарактеризовать как смех сквозь слезы. О том, чем порадуют кропивничане своих зрителей, о ближних и дальних театральных перспективах мы и поговорили с главным режиссером Евгением Курманом.

– Не знаю, стоит ли об этом говорить, но, может быть, в этом году мы нарушим нашу традицию и на закрытие сезона премьеру не покажем, потому что не успеем. Мы взяли сейчас известную пьесу Иржи Губача «Наполеон и корсиканка». Это сложнейшая работа для актеров, для всего нашего коллектива, и поэтому ее нельзя выпускать сырой, и нам элементарно может не хватить времени до конца сезона. «Севільські заручини» тоже долго шли к зрителю, и не зря. Так и здесь. Потому что если мы взяли такую работу, то важно и качество соответствующее. Так что сейчас мы в периоде разбора, анализа этой пьесы. Учитывая то, что в мае у нас два больших выезда, - мы едем в Винницу с гастролями и опять принимаем участие в театральном фестивале «Мельпомена Таврии», плюс то, что май и без этого очень сложный месяц с бесконечными праздниками, я боюсь, что мы не подготовим премьеру. Но этим спектаклем мы откроем следующий сезон сразу после «Вересневих самоцвітів».

Уже традиционно в мае – июне мы начинаем «замес» новых «Вересневих самоцвітів» – разрабатываем их концепцию, думаем, как все будет выглядеть в этот раз. Так что всех нас ждет много работы.

Что будет осенью, наверное, опасно говорить, вдруг не получится. Однако сейчас мы ведем переговоры относительно авторских прав, потому что Украина подписала все конвенции об авторских правах, и больше пиратства на художественной ниве не допускается. Поэтому прежде чем начинать работу, нужно согласовать все моменты, чтобы потом никакой владелец прав не предъявил тебе исков, что ты незаконно используешь его интеллектуальную собственность. Мы сейчас будем бороться за право постановки пьесы очень популярного американского драматурга Нила Саймона. У него есть интереснейшая пьеса с очень некоммерческим названием, но потрясающим сюжетом – «Дураки» (смеется).

А еще мы изучаем, просматриваем пьесу Пиранделло «Человек, зверь и добродетель». Выбор пьесы, то, как она попадает на сцену, - это очень сложный процесс. Важно, чтобы совпало все: и артисты, чтобы были готовы играть, и чтобы она была ко времени, чтобы зрителю это было интересно и чтобы она дальше жила. Поэтому в работе сейчас несколько пьес – «Дураки», «Человек, зверь и добродетель», а также итальянская комедия «Утешитель вдов» Джузеппе Маротты и Белизарио Рандоне. Какая из них «выстрелит», честно говоря, я и сам не могу точно сказать.

– А кто принимает окончательное решение о том, что пьеса идет в работу?

– Оно как-то само выясняется. Мы с директором театра Владимиром Ефимовым смотрим на все детали, он – с точки зрения дальнейшей жизни спектакля, я – с точки зрения того, как все получится. И сама ситуация показывает…

– Вы едете на гастроли в Винницу. Чем удивите винничан?

– Мы, конечно же, повезем «Севільські заручини» и еще наш концерт по их просьбе. Ведь каждый театр привозит свою эстетику.

– «Мельпомена Таврии» в этом году пройдет не в Херсоне, а в Николаеве. Почему?

– Вообще-то «Мельпомена Таврии» начиналась в Николаеве. Просто потом она перекочевала в Херсон, потому что херсонский театр имени Кулиша и украинский театр музыкальной комедии в Николаеве очень близки, и там директора – Книга с Берсоном – вообще кумовья… Это двадцатый фестиваль, юбилейный, и они решили, что опять вернут его частично в Николаев. То есть он пройдет в двух городах – и в Херсоне, и в двух театрах – и в русском, и в украинском – в Николаеве. Поскольку в Николаеве, в русском театре, нас уже обожают, и у нас там, между прочим, свой фан-клуб есть, мы едем туда и везем «Азу».

– А как вообще сейчас, в нынешних условиях, чувствуют себя русские театры?

– В Николаеве сейчас поменялось руководство в связи со всеми театральными реформами, конкурс выиграл не предыдущий директор, а новый человек, и сейчас русский театр очень динамично развивается, очень ярко, он занял позицию такого культурного «осередку», потому что до того это была такая «консерва», очень экспрессивно настроенная к украинской культуре, внутри театра находился так называемый русский центр, и никто не понимал, что это за структура такая. Николаев – сложный стратегический регион, там многие процессы проходят, о которых мы только слышим. И сейчас театр меняет свою репертуарную политику, появляются украинские названия… А зрители-то – нормальные люди, которые все понимают, и они сразу полюбили наши спектакли. Первое, что мы туда повезли, - это не «Сорочинка», а «Назар Стодоля». И николаевский зритель полюбил нас за «Назара Стодолю»!

– Ну этим спектаклем можно просто наслаждаться, настолько шикарным его сделали художники Рыдванецкие…

– Сейчас изменился даже сам процесс восприятия. Раньше как говорили? «Слушают!» Сейчас все по-другому. Время другое. И неправда то, что театр способен изменить общество. Никогда! Изменится общество – изменится театр…

Фото Павла Волошина,«УЦ».