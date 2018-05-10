Андрей Богданович: «Я хотел бы посвятить эту победу родному городу»

25 апреля в Киеве состоялась торжественная церемония вручения телевизионной премии «Телетриумф». Наш земляк, известный телеведущий, кавээнщик Андрей Богданович вновь стал ее обладателем – как ведущий программы «Тиждень. Підсумки» на запорожском телеканале «TV5».

– Андрей, поделитесь вашими первыми эмоциями.

– У каждого телеведущего есть мечта – выиграть свой «Телетриумф» на национальном, региональном уровне и так далее. У меня была мечта выиграть этот «Телетриумф», и я ее добился. Это раз. Второе: конечно же, после регионального уровня хочется перейти к национальному – это моя следующая мечта, которую я исполню. Третье: я хотел бы посвятить эту победу родному городу. Честно говоря, так получилось, что я от Запорожья выиграл – на самом деле хотел бы выиграть такой приз, будучи ведущим кропивницкой телепрограммы. К сожалению, у нас нет телепрограмм как таковых, с которыми я мог бы выиграть «Телетриумф» для города. Но, как только они появятся (а я надеюсь, когда-то телевидение на Кировоградщине возродится), мы выиграем «Телетриумф» для области.

– А чем принципиально отличается кропивницкий «Погляд» от запорожских «Підсумків»?

– В Запорожье вкладывают деньги в телевидение – это «дорогая игрушка», но оно того стоит. Там больше людей работают над программой, глубже, лучше тема раскрывается и так далее. А «Погляду», к сожалению, просто не хватает ресурсов.

– А какие ресурсы ценятся на «Телетриумфе»? Чем ваша программа круче остальных?

– А вот я сейчас дам трубку своему шеф-редактору Сергею Мамаеву, и он все расскажет.

Сергей Мамаев: – Богданович не рассказал самое важное: в этом году региональный телеканал «TV5» вышел в 15 номинациях. Я не могу вспомнить, чтобы когда-то такое было, это, правда, много. И в двух номинациях «Телетриумфа» все три программы, которые подавались, – это были программы производства «TV5». Еще, по-моему, в одной номинации из трех претендентов двое были из «TV5». Всего канал получил шесть наград. Почему в этом году так много: во-первых, мы с Богдановичем три года работали над тем, чтобы воспитать там команду. Собрали всех, провели тренинг и запустили всю эту систему. Запустили, и она начала работать. Тут еще важно, что информационка, к которой мы с Богдановичем имеем непосредственное отношение, взяла практически четыре «Телетриумфа» – личный Богдановича, программа «Регион», «Донбасс сегодня» – наша девочка Женя ездит постоянно в зону АТО и там снимает. В этой номинации было как раз три информационно-аналитические программы, которые мы, собственно, с Богдановичем и перегружали. Женя взяла личный триумф как лучший журналист, и еще одна наша воспитанница (из набранных нами когда-то третье-, четверокурсников факультета журналистики) получила «Телетриумф» за документалку.

Когда команда собирается, есть идея и желание – на выходе получается хороший продукт. Он действительно хороший – не то что там «TV5» кому-то заплатил для того, чтобы были эти «Телетриумфы». Там около 60 академиков, которые занимаются информационно-аналитическими решениями, – купить 60 человек вряд ли возможно. Мне, например, денег ни разу не предлагали.

– А вы что – тоже академик?

– Мы с Богдановичем – академики, которые в том числе принимали участие в голосовании. Есть индустриальный телевизионный комитет (ИТК), который является организатором премии «Телетриумф». В этот комитет входят большие телеканалы, крупные рекламодатели и большие рекламные агентства. Комитет подбирался именно так, чтобы ни у кого не было окончательного слова. Прошла реформа, и в этом году они изменили систему – сделали гильдии. В гильдии информационки около 60 человек, начиная от руководителя «ТСН», заканчивая региональщиками. В этом году нас с Богдановичем наконец-то приняли. Мы – академики, то есть принимаем решения, голосуем за программы на национальном и региональном уровнях.

– Насколько честно то, что Богданович и участвует, и голосует одновременно?

– В правилах не написано, что мы не имеем права голосовать за проекты, которые сами подавали. Я, как и Богданович, очень взвешивал каждый свой голос, мы искренне старались быть объективными. Я думаю, что обсуждение еще будет. Недовольные есть всегда.

– Сергей, на ваш взгляд как академика гильдии, какова тройка лучших в региональном телевидении?

– Из того, что я видел, местами неплохая Одесса (у них региональных каналов под 30 штук), но они не подавали. Неплохие Днепр, Львов, Полтава. Львов вообще всегда был очень сильным. Харьков тоже неплохой, там есть крепкие телеканалы, но почему-то боятся участвовать.

– Как триумфовали? Кто поздравил?

– Мы много лет работаем, и в Киеве в том числе, поэтому у нас полно друзей. Это было очень приятно, когда Богдановичу аплодировала «ТСН», он вспомнил Аллу Мазур как одного из первых учителей (но не в прямом смысле, он сказал, что смотрел ее). Алла – действительно одна из тех, на кого ориентируешься, когда работаешь. Получили поздравления от своих коллег Руслана Сенечкина, Ольги Грицик, Светланы Катренко (которая тоже, кстати, из Кировограда родом и тоже наша воспитанница), Анны Жижи (наша бывшая кировоградская коллега, которая сейчас работает в Киеве). На самом деле ценность регионального телевидения, наверное, даже больше, чем национального. Ты национальные каналы смотришь и понимаешь: тут должна выиграть «ТСН». А региональных – их же сколько! Поэтому было очень приятно, мы искренне считаем, что региональное вещание не хуже национального, а где-то даже лучше.

– А почему же у нас из регионального телевидения сейчас стараются сделать черт те что?

– Хороший вопрос. Наверное, потому что нет желания или нет понимания, как это надо делать. У нас сильно недооценено региональное вещание. Восемь лет назад мы с Богдановичем в течение четырех месяцев перезапустили областной кировоградский телеканал, и результаты были. Проводился опрос – рейтинг узнаваемости и доверия «ДЗД» тогда был 80 процентов.

Мы же два года назад с Романом Выбрановским баллотировались, чтобы возглавить НСТУ. Наша позиция простая: те вещи, которые можно изменить, мы меняем. Эта запорожская редакция – не первая, с которой мы работаем. Мы приходим, проводим тренинги, перезапускаем новости и так далее. Обычно через три-четыре месяца возможны большие изменения. Четыре года назад в декабре мы пришли на «TV5» – в марте произошло обновление эфира (и новости вышли в той системе, которую мы проповедуем), а уже осенью мы получили свои первые «Телетриумфы» за информационно-аналитическую программу, которую вел Богданович. И Женя Мельник получила ее как лучший журналист из зоны АТО. То, что сейчас происходит на НСТУ, по нашему мнению, глубоко неправильно. Они уже год «щось ляпають», а конца-края этой эпопеи не видно.

У меня подружка переехала в Америку, живет где-то в районе Техаса, так вот она рассказывает, что у них время от времени случаются катаклизмы и катастрофы, и для того, чтобы дети не пошли в школу, достаточно пустить бегущую строку на региональном канале. Никто никого не обзванивает и т. п. Региональное вещание во всем мире – это основа телевидения, потому что это новости «из соседнего двора».