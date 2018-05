Президент Let’s do it, Ukraine: «Сміття вистачить на всіх»

Вспоминая фразу профессора Преображенского «Разруха начинается в головах», можно в который раз подтвердить: разруха в целой стране действительно начинается не с плохого правительства. Она – в неубранных подъездах, в загаженных территориях, в сломанных лавочках, в растоптанных клумбах. После майских праздников лента друзей на Facebook пестрит не только фото с шашлыками, цветами и красотами, но и «свинарниками», которые граждане оставили на природе после своих «гуляний». Этот материал вовсе не о быдле. Он – о людях, которые заботятся о том, чтобы этого самого быдла в нашей стране было поменьше и чтобы граждане с малых лет приучались к экологической культуре.

В 2008 году в Эстонии стартовало общественное движение Let’s do it. Тогда около 50 тысяч волонтеров собрали более 10 тонн мусора за день, уже в 2011-м году движение приобрело всемирный масштаб и стало называться «Let’s do it! World». Сегодня в нем – 112 стран мира. Украина впервые приобщилась ко всемирной уборке в 2015 году, а Кропивницкий – в 2016-м. Let’s do it – это не просто кучка активистов с вениками и граблями, это мощная команда единомышленников – представителей СМИ, активистов ОО, местных властей и бизнеса. В организации есть правление, глава правления (президент) и общие собрания, во время которых периодически проходят выборы. Новоизбранный президент Let’s do it, Ukraine Людмила Осипчук (на фото) прошла путь от волонтера на уборке в городе Костополь Ровенской области до руководителя движения в Украине.

Ставку в своей работе представители эко-движения делают на молодежь. «Захоплюємо, в першу чергу, освітню галузь, тому що дуже важко змінити дорослих людей – легше впливати на дітей і через дітей на родину дітей. Тому зараз вже діє в організації такий проект, як School recycling, де діток вчать, чому потрібно сортувати відходи, думати екологічно й діяти так само», – подчеркнула областной координатор движения Евгения Ткаченко. Слова Евгении наглядно иллюстрирует факт приобщения к программе сортировки мусора шестой школы Кропивницкого. Здесь, в школьных коридорах, и сегодня можно увидеть по несколько урн в одном месте сразу – для органического мусора, бумаги, пластика, tetra pak и другого.

Справка: с 1 января 2018 года, в соответствии с принятым законопроектом, Украина должна перейти на раздельный сбор отходов. Обес­печение, к примеру, одной школы баками (4 комплекта по 4 бака – так называемые баки сортировки и 5 больших баков, баки-накопители) стоит почти 30 000 гривен.

Есть ли эти деньги в школах и начался ли процесс грамотной работы с мусором – тема для отдельных материалов. А пока, возвращаясь к теме Let’s do it, Ukraine, можно констатировать, что 2017-й год в Кропивницком прошел очень активно: экофест в дендропарке, Всемирный день уборки, третье место в рейтинге активности среди всех регионов Украины. Всего в прошлом году в области убирало около10 000 людей.

2018-й, исходя из планов активистов, обещает быть не менее активным. 27 апреля в Кропивницком прошел «IV Всеукраинский молодежный форум взаимодействия и развития». Целью его стало подведение итогов прошлого года и анонс предстоящих эко-событий. Анонсировать планы Let’s do it, Ukraine в Кропивницкий из столицы приехала новоизбранный президент организации Людмила Осипчук.

– Команда дійсно представлена в 24 областях України. Команди різні, як-от, знаєте, приїжджаєш у місто, і в ньому свій колорит, отак і команди. Одні дуже великі, потужні, роблять великі проекти. Інші такі позитивні, маленькі, але разом з тим роблять дуже великі кроки для своєї області. У нас є команди в маленьких містах. Буває в місті з населенням 30 000 команда 50 чоловік, тобто про Let’s do it, Ukraine знає кожен пес. Великі справи починаються з маленьких міст, – считает Людмила Осипчук.

Милая девушка-президент призывает всех неравнодушных кропивничан и жителей области приобщиться ко Всемирному дню уборки (World Clean up Day) 15 сентября этого года.

– Це – всесвітнє прибирання. Ми вирішили зібрати 5 % населення країни на прибирання 15 вересня. Де б ви не були, в якій країні світу, обов’язково вийдіть о 10-й ранку та поприбирайте те сміття, яке побачите навколо. Сміття вистачить на всіх, – обратилась к кропивничанам Людмила.

Фото Олег Шрамко, «УЦ».