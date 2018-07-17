Автопробег по истории

Второй год подряд участники ежегодного «Звездного ралли» заезжают в Кропивницкий. В этот раз дата более чем актуальная: 105 лет назад Елисаветград был одной из промежуточных точек первого украинского авторалли – «Звездного автопробега 1913 года». Его маршрут пролегал через всю южную часть Украины: Одессу, Елисаветград, Екатеринослав (сегодня Днепр), Александровск (сейчас Запорожье), Мелитополь.

В «Звездном ралли» принимают участие автомобили, возраст которых составляет 30 и более лет. В нашем городе остановились на ночлег 5 экипажей. Конечный пункт, как и в прошлом году, – город Одесса, выбранный организационным комитетом соревнований потому, что именно здесь был основан самый первый украинский клуб автолюбителей. Часть экипажей поехала через другие города – Умань, Херсон.

– Авторалли – это не гонки на скорость, – рассказывает организатор и участник пробега Дмитрий Григорьев. – Все участники одновременно стартовали 12 июля из разных городов, чтобы финишировать 15 числа в Одессе. В этот раз нам предложили необычное место для финиша – Аккерманская крепость, где по завершении пробега будет проведена большая всеукраинская выставка ретро-техники. На старте капоты и баки всех автомобилей опечатываются, скорость машины не должна превышать допустимые по ПДД нормы – мы ведь едем по дорогам общего значения. Водитель должен пребывать за рулем не более 8 часов в сутки, но минимальное расстояние, которое он должен преодолеть за день, составляет 350 км. Цель – достигнуть финиша в отведенное оргкомитетом время. 105 лет назад участники «Звездного автопробега» преодолели 1050 километров за 4 дня. У нас пока все скромнее – 850 км за трое суток, особенно учитывая, что большинство дорог, по которым тогда ехали автомобили, по современным стандартам вообще не считаются дорогами.

По словам участников ралли, смысл и прелесть этого соревнования – в возможности прочувствовать свой автомобиль в движении и узнать, на что он способен. При этом нужно учитывать погодные условия и качество дорог. Некоторым экипажам пришлось ехать по злополучной николаевской трассе – и это владельцы автомобилей также должны учесть при подготовке своих транспортных средств к соревнованию. Пять экипажей, выбравших в качестве промежуточной точки Кропивницкий, проделали путь до города через село Новая Прага – в точности по маршруту «Звездного автопробега 1913 года», также пролегавшему через этот населенный пункт.

– Нынешний автопробег имеет особенное значение для нашего города, – отмечает меценат Николай Цуканов (именно благодаря ему участники авторалли второй год подряд заезжают в Кропивницкий). – Его участники привезли нам документ, подтверждающий, что Елисаветград принимал «Звездный автопробег 1913 года». Экипажи в количестве 32 машин финишировали возле юнкерского училища, ночевали в гостинице, располагавшейся на улице Дворцовой. Среди участников были и наши земляки. В прошлом году нам удалось уговорить оргкомитет включить наш город в маршрут всеукраинского ралли.

Участники пробега прибыли в Кропивницкий в четверг, 12 июля. На следующий день у здания горсовета состоялся старт. Перед ним все желающие могли полюбоваться необычными и яркими машинами, сфотографироваться на их фоне. Владельцам разрешили открывать капоты машин, чтобы познакомить всех интересующихся (а среди таковых оказалось сразу несколько депутатов горсовета и заместитель мэра Александр Мосин) с особенностями двигателя и прочих механизмов. Звездой стала спортивная легковая «Татра» – редкая модель, выпускавшаяся во второй половине 80-х годов. Как рассказал нам ее владелец харьковчанин Юзеф Броневский, таких автомобилей выпустили всего 11 тысяч. Для того, чтобы поставить на колеса его машину, потребовалось разобрать на запчасти еще две аналогичных. Машина обладает очень высокой мощностью (200 лошадиных сил) и особенностями конструкции – ее двигатель расположен сзади.

Автомобилем самого почтенного возраста, прибывшим в наш город, оказалась 50-летняя классическая «Волга ГАЗ-21». Мэр Кропивницкого Андрей Райкович даже поведал журналистам, что подобная машина когда-то была его мечтой. Однако, как рассказал нам Дмитрий Григорьев, в ралли участвуют машины куда старше – например, «Опель» выпуска 1939 года. Представителей от Кировоградщины, к сожалению, среди участников соревнований не было. Но Кропивницкий выставил на площади перед горсоветом три ретро-автомобиля, показав тем самым, что любители автостарины есть и у нас.

Николай Цуканов, «продавивший» в прошлом году включение Кропивницкого в маршрут авторалли, ныне поделился еще одной идеей – куда более амбициозной:

– Я хочу предложить оргкомитету перенести финиш ралли из Одессы в Кропивницкий. Одесса перенасыщена различными мероприятиями, а для нас финиш авторалли станет незабываемым праздником, причем ежегодным. Наш город территориально расположен в правильном месте и доступен из разных точек страны. Сейчас мы ведем переговоры с организационным комитетом соревнований на эту тему. К месту финиша предъявляется ряд правил и требований: место для расположения машин, ночлега всех участников и организаторов и так далее. Но уже сейчас понятно, что решение включить Кропивницкий в маршрут было правильным. Сегодня через город проехали пять экипажей, в следующем году их будет намного больше. Тем более что участники были приятно поражены нашим радушием – им организовали ночлег и стоянку для машин, провели экскурсию по городу, они посетили галерею «Елисаветград» и были удивлены, узнав, что Кропивницкий обладает самобытным и богатым историческим наследием. Люди теперь знают – сюда приезжать интересно.

Фото Павла Волошина, «УЦ».