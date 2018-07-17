С перерывами на работу…

Очередное заседание 12-й сессии городского совета города Кропивницкого прошло по уже привычному сценарию – много выступлений представителей общественности, а в перерывах между ними депутаты успевали принимать решения, согласно повестке дня. Отметим, что писать о работе депутатского корпуса становится все сложнее из-за большого количества посторонних, которые все увереннее занимают журналистские места…

Правда, сессионный день начался с приятного. Нашему коллеге, фотокорреспонденту газеты «Народне слово» Игорю Демчуку вручили диплом лауреата премии имени В. Ковпака, а потом от имени горсовета вручили по 50 тысяч гривен Ирине Терещенко и Дарье Тарасенко, которые на недавнем чемпионате Европы в Любляне по плаванию среди спортсменов-инвалидов на двоих завоевали 14 золотых и серебряных медалей. 25 тысяч гривен вручили тренеру чемпионок Елене Кузнецовой.

Надо отметить, что по странному стечению обстоятельств, 12 июля напряженно было не только в Киеве, где «евробляхеры», то есть владельцы автомобилей с еврономерами, всерьез вознамерились парализовать работу высших органов власти Украины. Кропивницкие активисты тоже решили отметиться «по-взрослому» и устроили попытку демонтажа объекта торговли в районе 5/5, который, по их мнению строится незаконно. В этот же день другие активисты провели перед зданием горсовета пикет против «массовой вырубки деревьев», поэтому ажиотаж в сессионом зале отчасти объяснялся присутствием участников обеих акций. Как известно, попытки демонтажа закончились столкновениями сотрудников патрульной полиции и активистами, среди которых находились и ветераны АТО. Они не могли не знать, что любые самовольные действия будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, но, тем не менее, пошли на конфликт. Возможно, и не без влияния провокационных призывов, звучавших в выступлениях некоторых активистов, которых в соцсетях называют даже журналистами или правозащитниками. Один из них, похваставшись, что представляет Украину «на международном уровне», пообещал депутатам перспективу «висіти на ліхтарних стовпах», чем сорвал аплодисменты части зрителей. Как тут ни вспомнить, что все действия политиков или их окружения необходимо рассматривать с точки зрения приближающихся выборов.

В общем, выступления активистов и даже депутатов, на время пожелавших стать активистами, продолжались так долго, что согласованную накануне повестку дня, в которую вошло много совершенно новых дополнительных вопросов, утвердили только перед перерывом на обед. После обеда началась работа по вопросам повестки дня, и, хотя возникали дискуссии, они носили рабочий характер. Так, ломали копья вокруг проектов решений «Об инвентаризации земель коммунальной собственности», который представлял официальную точку зрения и «Об упорядочении временных сооружений», представленный депутатом Александром Цертием. Депутаты поддержали первый проект, очевидно, ориентированный на выполнение ранее принятого решения о повышении ставок налога на недвижимость. В ходе работы обрел поддержку проект решения об утверждении программы оптимизации системы теплообеспечения города, кроме этого, депутаты утвердили новые названия целого ряда коммунальних предприятий культурно-образовательного направления, сделав их «Кропивницкими», а также внесли изменения в программы развития ЖКХ, направив деньги на ремонт различных объектов городской инфраструктуры. Кроме этого, депутаты утвердили «Программу развития и сохранения зеленых насаджений на 2018-2021 годы», предусматривающую планомерную замену деревьев и озеленение новых участков. Но активисты, выступающие против «массовой вырубки деревьев» этого уже не слышали, как не слышали они и заявления Андрея Райковича о том, что он никогда не внесет в повестку дня вопрос о строительстве какого бы то ни было объекта в парковой зоне возле аэропорта…