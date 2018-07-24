Ретро-машины с живой душой

В середине лета Александрия на два дня стала центром украинской автомобильной жизни. Сюда для участия в четвертом этапе Кубка Украины по ралли на исторических автомобилях съехались представители клубов реконструкции автомобилей всей страны. Местные жители с гордостью говорили, что такое изобилие автомобильной техники прошлого можно увидеть не в каждом большом городе.

Неизвестная форма жизни

Хотя на текущий год запланировано порядка 80 подобных мероприятий, проводящихся в разных городах под эгидой Федерации автомобилистов Украины, этот фестиваль неожиданно стал знаковым событием не только для Александрии. В отличие от прежних показов автомобильной моды прошлого, организаторы сумели внести свежую струю в виде объединения статической экспозиции и участия в ралли самих экспонатов по маршруту Александрия – Кременчуг, где они финишировали на территории КРАЗа. О соревновательной стороне на скорость речь не идет, поскольку, как рассказал один из организаторов александрийского этапа Константин Широкун, это классическое штурманское ралли, в котором важна не скорость, а точность прохождения заданного маршрута. Оно и понятно, ведь некоторым «гонщикам», то есть автомобилям, далеко за 80 лет. Тем не менее, в рамках Кубка они уже прошли этапы в Киеве, Львове, Каменец-Подольском и вот теперь в Александрии. Заключительные этапы пройдут в Ивано-Франковске и снова в Киеве.

Надо отметить, что в ходе прохождения этапов Кубка участники набирают баллы, позволяющие получать определенную спортивную квалификацию, но ценность соревнований, конечно же, не в спортивных достижениях. Это как раз тот случай, когда главное – не результат, а участие, потому что участие в таких фестивалях для реконструкторов или реставраторов ретро-автомобилей – это форма существования или форма жизни, если хотите.

Кстати, сам Константин, несмотря на молодость, вместе с отцом уже становился победителем такого ралли в Киеве, причем ночного. Он утверждает, что для многих стоящих в гаражах «на приколе» старых «Москвичах» или «Запорожцах» участие в подобных мероприятиях едва ли не единственный способ продления активной жизни. Владельцам таких автомобилей, а в категорию «ретро» записывают тех, «кому за тридцать», надо почаще проведывать и выгуливать своих «железных друзей», а если за ними еще и ухаживать, то хорошо отреставрированную «Волгу» или «Москвич» можно и продать за несколько тысяч долларов. Покупают их любители машин, которые не увлекаются реставрацией. Конечно, «поставить машину на ноги» – стоит денег, но если вы имеете машину исторической достоверности и ценности, то ее стоимость на рынке ретро-автомобилей иногда достигает нескольких десятков, если не сотен тысяч тех же долларов.

Не в деньгах счастье

На самом деле это не просто фестиваль ретро-автопрома. Это встреча прошлого и настоящего, это встреча эпох и даже цивилизаций, встреча представителей разных поколений, где чаще всего побеждают как раз ветераны. К примеру, не каждый современный автомобиль найдет на улицах столько зрителей, сколько собирается возле никелированно-блестящего представителя старшего автомобильного поколения. Конечно, водители всегда найдут тему поговорить, стоит только кому-нибудь поднять капот своего автомобиля. Но настоящие любители, которые телепортируют старые авто из прошлого в настоящее, – совсем особенные люди. Скажем, водитель HANUMAG-STURM 1935 года выпуска Сергей Даценко из Александрии увлекается реставрацией с …10-летнего возраста. Говорит, уж очень ему захотелось собрать разобранную машину и услышать рычание мотора. Понятно, что начинал под руководством старших, но все-таки! Начинал со сломанного мотоцикла или по-народному – «дырчика» Д-5, а самый старый отреставрированный его руками мотоцикл был немецкий NSU 1938 года выпуска. На «боевом счету» Сергея есть полностью отреставрированный легендарный английский VILLIS.

Штурман Александр Кашкевич и водитель Сергей Даценко получили первый приз на ралли в Каменец–Подольском, и везде их автомобиль окружали толпы восхищенных зрителей. И, правда, не залюбоваться этими изящными формами просто невозможно, ведь кажется, что это не автомобили, а обладающие особой пластикой и изяществом неведомые звери, изготовившиеся к прыжку. А ведь большинство из них были практически мертвы, когда попали в автореанимацию. На реставрацию таких авто уходят годы и… деньги, поскольку не так просто найти нужную деталь, ведь чаще всего их надо заказывать и получать из-за границы. Для «совдеповской» техники найти недостающие детали проще, но тоже бывает достаточно сложно. Поэтому выручает уже сформировавшийся рынок ретро-ремонта или реставрации, но и то не всегда. Приходится проявлять чудеса изобретательности, искать замену, что классифицируется в процентном отношении к оригиналу, например, авто на 90% или на 70% оригинальное, и чем выше процент, тем лучше. Чем выше процент, тем ближе техника к оригиналу.

Кстати, дело это настолько затратное, что сказывается не только на семейном бюджете, но и на семейных отношениях. Дело доходит до того, что иногда слишком увлекающегося мужчину ставят перед выбором: «Я или она?» Сами любители шутят, мол, «в гараже одна жена, а дома – другая» или рассказывают истории о том, как увлечение одного из коллег не выдержала уже третья семья… О цене ретро-техники, даже ретро-металлолома, говорит стоимость давно проржавевшей рамы мотоцикла ZUNDAPP – до тысячи евро. «Родное» крыло обойдется в 300 евро, которые надо платить, потому что ценится как раз оригинальность комплектующих, которых давно не выпускают. Поэтому немаловажными чертами характера для реставраторов являются терпение и умение ждать, ждать и искать. И тогда приходит удача, как в случае с Сергеем Зайцевым, которому неожиданно достался DE SOTO 1939 года рождения. Полтора года раздумий, семь лет упорного труда – и мы имеем возможность любоваться изящными формами автомобиля довоенного американского автопрома. Этот автомобиль раза в два больше европейских моделей того времени, но это совсем не представительский класс. Автомобиль выпускался как конкурентный ответ «Бьюику» и предназначался для среднего класса американцев. Теперь этот автомобиль – единственный представитель своего племени в Украине. А еще он известен тем, что такие автомобили любила семья Уолта Диснея. Именно на этой серии был впервые установлен авиационный тип амортизаторов, которым со своим автопромом поделился военно-промышленный комплекс США.

Кто лучше?

На таких фестивалях встречаются представители не только разных временных отрезков, но и мировоззрений. Здесь сходятся разные технологии. Мы видим разное отношение к производству, дизайну и комфорту в различных политических системах. Взять те же авиационные амортизаторы, которые призводитель «Крайслер» начал устанавливать на своих моделях – сначала на ДЕ SOTO, а потом на «Доджах» и «Плимутах». По нашим, по «совковым» понятиям, разработки военных конструкторов, тем более авиационных, никак не могли попасть в производство автомобилей для широкого пользования, потому что – «военная тайна»! Позже такая традиция распространилась и на космическую отрасль – что секретно, то народу недоступно. А на Западе даже космические разработки быстро внедрялись в производство товаров широкого потребления. В этом же контексте следует рассматривать вопросы дизайна и комфорта довоенного западного автопрома, который и сегодня удивляет нас изяществом линий.

На таких встречах можно задавать философские вопросы и получать на них практические ответы. Например, почему при наличии худших дорог, в СССР были и такого же качества автомобили? То есть плохие дороги у нас были, а хороших внедорожников – так и не появилось. Но оказывается, что это не совсем соответствует действительности. Штурман HANUMAG-STURM Александр Кашкевич говорит, что в зоне проведения АТО, то есть на войне, очень хорошо проявили себя всеми обсмеянные «чемоданы на колесах» – наши украинские «Волынянки»! Им бы двигатель помощнее, чем и занимаются умельцы, переставляя на наше «недоразумение» мощные двигатели, и машины служат не хуже импортных внедорожников. Поэтому «Волынянок» и нет на ретро-фестивалях, они воюют!

Кстати, на войне гибнут и ретро-автомобили. Александр до сих пор не может без сожаления вспоминать: «Вы знаете, с какой скоростью ездил на своем “Хорьхе” Штирлиц, когда вез пастора Шлага по серпантину? У него на спидометре было 200, а ехал он со скоростью 120 – 140 километров. Такой же “Хорьх” 39 года я видел, когда освободили Опытное. Совершенно “живой”, не было только головки блока, но взять его я не мог, не поднялась рука, потому что с войны нельзя брать ничего. Его потом разбомбили. Эти машины нельзя сравнивать с современными, но они демонстрируют достижения той эпохи. Представляете, люди уже тогда делали авто, которые ездили похлеще, чем “Жигули”».

Все любители говорят, что сравнивать ретро и современные автомобили не совсем корректно, потому что это совершенно разные технологии, но старые автомобили отличает уникальность практически каждого из них – там было много ручного труда. Поэтому в таких автомобилях ощущаются старание и любовь рабочих, которые вкладывали в них душу. Поэтому такие автомобили, что называется, для того, кто в них «души не чает». А еще современных владельцев ретро-автомобилей с пра-праколлегами, сборщиками 30-х или 40-х годов прошлого столетия, объединяет необходимость многое делать своими руками.

Одной из самых интересных моделей на фестивале была «СМЗ – С – 3А» 1960 года выпуска, больше известная, как «инвалидка» из «Операции “Ы”». Ее из кучи металлолома спас Иван Беринчик и восстановил своими руками. Машина особенно приглянулась маленькому мальчику: «Вот эта, игрушечная, нравится больше всего. Ее дядя сделал своими руками?»

Как говорится, устами младенца, а еще есть пословица: чего хочет женщина, того хочет бог. Так вот, ретроавтомобилисты имеют и свою Музу – девушку, которая представляется как тетя Клава. Фактически это фотомодель, с которой на фоне автомобилей охотно фотографируются посетители выставки. Тетя Клава одевается по моде 30-х и знает, что говорит: «Моя эпоха кончилась лет 50 назад, но в этой машине я чувствую себя комфортно. Это была эпоха, когда женщина была женщиной». Да, тогда и машина была машиной, за что мы и любим ретро.