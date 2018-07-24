У Кропивницькому партія «Основа» представила програму стрімкого розвитку України

Сьогодні, 23 липня, у прес-центрі CBN голова політичної партії «Основа» Андрій Ніколаєнко представив економічну програму стрімкого розвитку України.

Він наголосив, що «Основа» позиціонує себе як єдину політсилу, що, крім бажання стати за кермо влади, має ще й програму економічної зміни країни. Крім того, у команди є чіткий план завершення війни, повернення та реінтеграції Донбасу.

Команда на Кіровоградщині, крім партійного будівництва, розроблятиме стратегію розвитку регіону.

Ніколаєнко нагадав, що свого часу область мала чітку стратегію «Центральний регіон – 2015». Виборці могли перевірити, що з запланованого виконується. А тепер, на його думку, і Кіровоградщина, і країна в цілому розвиваються без плану. Партія «Основа» знає, якою має бути Україна 2030 року.

«У Кіровоградщини повинен бути документ, який стане частиною загальної стратегії партії “Основа”, коли вона прийде до влади. І ця стратегія повинна розроблятися на місці, а не десь у Києві», – зазначив Ніколаєнко.

Голова партії наголосив, що Україна досі є енергетично залежною державою, і позбавитися її можна, в тому числі збудувавши завод ядерного палива в Смоліному. «Це створить нові робочі місця, які ввійдуть у ті два мільйони, про які ми кажемо. Це дасть енергетичну безпеку, це дасть ВВП регіону, це дасть імпортозаміщення і, навпаки, експортний потенціал», – сказав Ніколаєнко.

На його думку, багато підприємств області не витримали конкуренції через відкриття зони вільної торгівлі з Європою. Наприклад, гірничодобувні підприємства та підприємства з переробки сировини. До того ж люди виїжджають до країн, де їм пропонують більшу оплату праці, де вищі стандарти життя. Через це, наприклад, має проблеми Побузький феронікелієвий комбінат.

«Крім того, сьогодні багато говорять про сільгоспмашинобудування. В нас є “Ельворті”, “Гідросила”, які можна було б далі розвивати, створювати нові кластери. Україні потрібен свій трактор, свій комбайн», – заявив Андрій Ніколаєнко. Але, за його словами, це неможливо зробити: через високі ставки за кредитами, відсутності підтримки держави, непідйомне оподаткування жоден серйозний інвестор сюди не прийде.

Ніколаєнко також представив нового керівника Кіровоградської обласної організації ПП «Основа» Валерія Авксентьєва.

«Ми посилюємося, і поруч з чарівною, тендітною, але досвідченою Людмилою Салоїд стає Валерій Авксентьєв, якого я знаю по спільній роботі в області, якого однозначно вважаю чудовим управлінцем, людиною, яка зарекомендувала себе добре, керуючи доволі непростим, але гарним районом Кіровоградщини – Олександрівським. Я впевнений, що з його організаційними здібностями, з креативом Людмили Миколаївни і колег, які сьогодні активно долучаються до нашої партії, в нас буде абсолютно непереможна, чудова, креативна команда», – вважає Андрій Ніколаєнко.

Долучитися до партії «Основа» на Кіровоградщині можна, написавши на електронну пошту kirovograd@osnovaparty.org.