Content Marketing Day— WebPromoExperts собирает профи контент-маркетинга

Академия WebPromoExperts приглашает присоединиться к обсуждению актуальных вопросов контент-маркетинга на очередной конференции Content Day. Мероприятие пройдет в Киеве 17 августа 2018 года в онлайн-формате. Эксперты из различных сфер бизнеса поделятся накопленным опытом использования контента в качестве маркетингового инструмента и на примерах собственных успешных проектов расскажут о работающих приемах и методах, кейсах. Организаторы предлагают принять участие бесплатно либо выбрать расширенный пакет с дополнительными бонусами.

Академия WebPromoExperts приглашает присоединиться к обсуждению актуальных вопросов контент-маркетинга на очередной конференции Content Day. Мероприятие пройдет в Киеве 17 августа 2018 года в онлайн-формате. Эксперты из различных сфер бизнеса поделятся накопленным опытом использования контента в качестве маркетингового инструмента и на примерах собственных успешных проектов расскажут о работающих приемах и методах, кейсах. Организаторы предлагают принять участие бесплатно либо выбрать расширенный пакет с дополнительными бонусами.

Контент — необходимый инструмент интернет-маркетинга

Руководитель отдела образования Академии Ольга Оникиенко называет контент королем интернета — этой теме посвящены онлайн- и офлайн-курсы по маркетингу от Webpromoexperts, а очередная конференция в Киеве позволит приобщиться к успешному опыту лидеров рынка. Участникам онлайн-мероприятия предложат 15 реальных кейсов, в которых спикеры расскажут о следующем:

методы поиска подходящих тем для рассылок по электронной почте;

особенности применения контент-маркетинга в бизнес-проекте на основе опыта одного из крупнейших банков;

как использовать социальную миссию для правильной подачи банковского продукта;

поиски копирайтеров под конкретный сложный проект;

собственное СМИ: какие плюсы и минусы своей площадки;

продвижение мероприятий с помощью контента;

использование вебинара для привлечения целевой аудитории.

Почему стоит посвятить один день погружению в контент-маркетинг

Академия интернет-маркетинга уже не первый год организовывает масштабные онлайн-конференции, во время которых профессионалы украинского и зарубежных рынков делятся накопленным опытом и готовы обсуждать представленные успешные кейсы своих компаний. Участие в Content Day будет полезно:

собственникам бизнеса и руководителям проектов;

опытным интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и контент-маркетологам;

начинающим специалистам.

Регламент онлайн-конференции

Первый кейс будет представлен слушателям мероприятия в 10:00 по киевскому времени. Удобный формат конференции дает возможность присоединиться к обсуждению из любой локации или страны. Потребуется компьютер, подключение к интернету и возможность выделить целый день для впитывания новых знаний. Приглашенные Академией спикеры будут выступать до 18:15, при этом регламентом предусмотрены три перерыва. По окончании выступлений каждый участник сможет задать вопрос эксперту на тему его выступления.

Условия регистрации для участия в мероприятии

Получить доступ к докладам экспертов на Content Day можно бесплатно. Достаточно пройти быструю регистрацию на сайте WebPromoExperts. В бесплатном пакете участникам конференции также предоставят возможность задать спикеру мероприятия вопрос по теме доклада, пришлют запись прошлогоднего Content Day и порадуют подарками от партнеров конференции Content Day. При оплате 300 грн организаторы направят запись мероприятия после его завершения, все представленные презентации, практикум по работе со стратегией контент-маркетингового продвижения бизнеса. Стоимость платного участия актуальна вплоть до дня проведения онлайн-конференции. 17 августа стоимость такого пакета возрастет до 500 грн.

Контактная информация:

Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts

Тел. 067 226-84-22

Зарегистрироваться на онлайн-конференцию можно здесь:

https://webpromoexperts.com.ua/conference/content-day/