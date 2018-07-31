Алина Байкова: «На каких бы вершинах ни была – в Кировограде я дома»

Сойдя с высоты мирового подиума на время чемпионата Европы по бейсболу, топ-модель Алина Байкова прошлась по улицам скромного Кропивницкого, откуда когда-то началась её жизнь. Здесь девушка родилась, закончила школу, а затем отправилась покорять уже нездешние вершины индустрии моды. Какое место отведено Кропивницкому в сердце Алины и почему она здесь, выяснила команда «УЦ».

– На трибунах бейсбольного стадиона уже прозвучала фраза о двух больших событиях в Кропивницком – чемпионате Европы и приезде Алины Байковой. Это просто совпадение или…?

– Такие мероприятия, как этот чемпионат, все должны поддерживать. Спортсмены верят в себя, а окружающие должны верить в них. Я дружу с ребятами-бейсболистами, дружу со всеми, кто спонсирует спорт в Украине, вот так и получилось. Не мой приезд – событие, а только бейсбол и то, что подобное мероприятие происходит именно у нас в городе, в Кропивницком.

– Вы любите бейсбол?

– Бейсбол для меня очень новый, сейчас у меня появилась к нему любовь, потому что я оказалась «внутри». Я общаюсь с бейс­болистами, и когда благодаря им начала этот вид спорта понимать – мне стало еще интереснее, я теперь в теме. Я ходила в Нью Йорке на «Янкис» и ничего не понимала, зато здесь мне все объяснили.

– Расскажите, что связывает вас с нашим городом.

– Я родилась и выросла в Кировограде, в школу здесь пошла, в 23-ю, на Балашовке. Моя семья до сих пор здесь живет, и выезжать она не хочет. Кировоград – мой дом, куда я всегда буду возвращаться. На каких бы вершинах я ни была – здесь я дома, а Нью-Йорк – это уже второй дом.

– Ваши первые шаги по подиуму были сделаны в Кировограде?

– Нет, в Москве. Я поехала туда на Московскую неделю моды и там же в первый раз вышла на подиум.

– Как складывается день модели, свободный ото всех обязательств и мероприятий?

– Честно, я всегда занята. Если даже у меня нет работы, всегда остается куча сообщений, на которые нужно отвечать. Всегда переговоры, всегда на почте и телефоне. Последний раз я хорошо спала после Каннского кинофестиваля, прилетела домой и проспала целых 18 часов.

– Модель – профессия не на всю жизнь, как известно. Вы думаете о своем будущем?

– На самом деле именно моделинг и научил меня не планировать надолго вперед. Я о будущем не думаю, задумываюсь о нем, но живу настоящим. Плюс ко всему я знаю и верю, что, если концентрироваться на своих идеях, – вся вселенная тебя будет поддерживать, я делаю так и полностью доверяюсь жизни.

– Есть такое мнение, что Нью-Йорк – не Америка, а нечто совсем другое, как вы считаете?

– Это правда! Это для меня самый лучший и любимый город, после которого мне везде скучно, не представляю, где еще бы смогла жить.

– Вы периодически бываете на родной земле, скажите, какой ее видите сейчас?

– В Украине все печально, но вместе с тем мы развиваемся, растем. Безвизовый режим – продвижение большое, по-моему. Если ЕС распадется и нам во все страны придется отдельно делать визы, мы с ума сойдем. Нужно развивать Украину, вкладывать в нее, в образование, в спорт, в рабочие места для людей, в медицину. Хотя насчет медицины – поверьте, с медициной у нас еще все нормально.

– А из каких медиа вы узнаете новости об Украине?

– Украинские СМИ я не смотрю и не читаю, хотя раньше следила за Пятым каналом. Сейчас иногда проверяю France24, только на английском, CNN, BBC радио слушаю. Когда в Украине – всегда слушаю радио. Потому что за границей одно рассказывают, а ты приезжаешь – и здесь все по-другому. Тут слышишь о разных событиях и не думаешь, что Украина – это только Донбасс и Крым.

Беседовали Ефим Мармер и Лиза Джулай, фото Павла Волошина, «УЦ».