Дороги Кировоградщины: ремонт дойдет до каждого села

Село Высшие Верещаки в Александровском районе, конечно, не Горишние Плавни, но, согласитесь, – симпатичное название. Живет в селе 850 человек. А вот дороги к нему практически не было. Но на прошлой неделе в село пришел праздник. Дорога обошлась в миллион гривен без малого. Руководитель области Сергей Кузьменко вместе с журналистами прибыл проинспектировать сделанное.

А еще в Высших Верещаках есть социально ответственный бизнес. Местный предприниматель Дмит­рий Скичко принял активное участие в ремонте дороги.

– Мы приняли долевое участие в строительстве. Идея лет пять витала в воздухе. В зимнее и весеннее время здесь просто невозможно было проехать. Дорога была совсем убитая. «Автодор» сделал свой участок, и мы сделали свой. Тысяч 300-400 вложили, точнее сказать сложно.

Государству нелегко всегда, но моя позиция как руководителя предприятия – жители села должны участвовать в его жизни. Наша техника также ездит по этим дорогам. Планируем в будущем ремонтировать другие проблемные участки в селе.

Глава областной государственной администрации Сергей Кузьменко увиденным остался доволен. Дорог такого уровня наши села давно не видели.

– Впервые за многие годы в Кировоградской области будет отремонтировано примерно 100 километров местных дорог. В основном тех, которые соединяют районные центры с селами. Ремонт средний и текущий, это означает, что будет положен средний слой асфальта. В этом году мы не раз уже инспектировали, как в области идет ремонт международных и государственных дорог. Теперь дело дошло и до сел. Мы создали образовательные округа, и теперь перед нами стоит задача без проблем доставлять детей до опорных школ. Нам необходимо, чтобы «скорая помощь» свободно могла добраться до каждого села.

Работа по ремонту ведется в 9 районах. 35 участков местных дорог или уже отремонтированы, или ремонтируются. Львиная часть работ будет проведена в августе – сентябре, и уже в октябре мы будем отчитываться о том, что с заданием на год справились в полном объеме.

– В этом году Кировоградщина взяла высокую планку по дорожным работам. В следующем темпы не сбавим?

– Мы действительно в хорошей динамике двигаемся. Активно начали эту работу в 2017 году. На разные виды дорог нам было выделено 900 миллионов гривен. В этом году денег будет уже за миллиард. А в следующем, я в этом уверен, мы будем иметь еще больше средств.

Почему мы можем быть уверенными, что сумма вырастет? Потому что по формуле, по которой работает Государственный дорожный фонд, средства расписаны до 2020 года. Все дороги международного государственного значения за этот период будут капитально отремонтированы. К 2020 году мы будем иметь качественные дороги во всех направлениях от города Кропивницкий. В том числе будет серьезно отремонтирована дорога на Умань – ее состояние требует больших работ, большого внимания. В следующем году в этом направлении Кировоградщина сделает все, чтобы иметь современную качественную дорогу.

– А в сторону Николаева?

– Убежден, что в следующем году мы закончим ремонт нашего участка этой дороги, 33 километра. Половина участка будет сделана уже к середине сентября.

В этом году будет уточнение государственного бюджета, и я знаю, что у областей, которые не справляются, не осваивают вовремя средства, их будут забирать и перекидывать тем, кто успешно работает, быстро справляется. Уверен, что часть из таких остатков может получить Кировоградская область.

О деталях ремонта дорог рассказал Александр Воропаев, заместитель директора департамента инфраструктуры областной государственной администрации, начальник управления развития и содержания дорог общего пользования местного значения.

– Область получила субвенцию от государства в размере 380 миллионов гривен. Средства распределялись между районами в зависимости от протяженности участков, которые надо было ремонтировать. Наибольшее количество участков, которые будут отремонтированы, находится в Александровском, Кировоградском и Бобринецком районах – по 5 участков. Районы получат от 8 до 16 миллионов гривен.

К примеру, Александровский район, где мы с вами сейчас находимся, получил около 10 миллионов. Кроме дороги на Высшие Верещаки, будут отремонтированы улица Дружбы народов в Александровке, а также дороги между Букваркой и Елизаветградкой, Красноселкой и Родниковкой, Александровкой и Медведевкой, Александровкой и Омельгородом, а также Кропивницким и Михайловкой.

Дорога в Высших Верещаках была в ужасном состоянии. А теперь ее не стыдно показывать. Селяне говорили, что приехавшие в гости родственники с Западной Украины поразились, что у нас такая работа идет. Не в каждой области такое внимание уделяется маленьким дорогам.