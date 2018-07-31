Грузское: на девяти холмах

Всего 18 километров от областного центра – и вы попадаете в атмосферу умиротворения. О Грузском знают, что это молдавское село. Оно просторное – площадь составляет почти 6,7 квадратных километра. Живописное, как и все украинские села, и со своей неповторимой историей.

Это удивительное село Тарас Шевченко упоминал в «Наймычке»: «– А вот и Елисавет! – сказал отец. – Где? – спросил я. – Вон на горе цыганские шатры белеют… К половине дня мы приехали в Грузовку, а на другой день поутру уже в самый Елисавет. Грустно мне! Печально мне вспоминать теперь мою молодость, мою юность, мое детство беззаботное! Грустно мне вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые я тогда видел и которых уже не увижу никогда»…

О прошлом села мы узнали из книги «История сел Кировоградского района». Грузское на два года старше областного центра. Оно было основано в 1752 году в связи с образованием Новой Сербии. Село было заселено молдаванами, выведенными в Украину среди представителей других национальностей полковником Хорватом. Позже, в 1840 году, здесь поселились 30 дворов украинцев, которых переселили за бунтарство из имений графа Потоцкого. В 1883–1885 годах в Грузском проживали молдаване – 2560 человек, украинцы – 585, евреи – 104.

Исторические источники дают следующее представление о селе: «Посреди поселения – возвышенность, на которой помещается площадь и церковь. Дворы отгорожены заборами, плетнями из хворосту и камыша, смазанного навозом, также канавами, постройки камышовые».

В селе работали 11 торговых заведений, одна школа, волостное правление, сельская управа, один запасной магазин. Школа в Грузском была построена в 1885 году. В 1896/97 учебном году в ней обу­чалось 120 мальчиков. Девочки не учились. Школу финансировали епархиальный совет и земство. Заведовал ею священник Мануил Лебедев.

А вот не такая давняя история. В 1929 году в селе работали семилетняя школа, клуб, больница, почтовое отделение, сельмаг, три механизированные мельницы. А уже в 1939-м здесь было три школы, в том числе с молдавским языком преподавания, в которых обучалось более 600 учеников.

При освобождении Грузского от немецко-фашистских захватчиков шли ожесточенные бои. Здесь погиб и похоронен Владимир Саблин, Герой Советского Союза. Его именем названа одна из сельских улиц. И еще один Герой связан с Грузским. К сожалению, его фамилию не все правильно выговаривают, называя улицу его имени в Кропивницком. Бари Габдрахманов в январе 1944 года в районе села Грузское при отражении контр­атаки фашистов подбил танк, два штурмовых орудия и уничтожил два пулемета. Оставшись вдвоем с заряжающим, вел огонь до последнего снаряда, а затем из автомата продолжал уничтожать гитлеровцев. В бою Габдрахманов был смертельно ранен и умер. Похоронен в Пантеоне Вечной Славы на Валах.

После освобождения села в 1944 году здесь было создано шесть колхозов. Позже они были реорганизованы в два. А в 1956-м

году в селе был один колхоз – имени Чапаева, который специализировался на производстве яиц. Начало семидесятых можно считать расцветом Грузского. Посудите сами: две школы, средняя и восьмилетняя, Дом культуры, три библиотеки (!), участковая больница на 25 коек, аптека, ветеринарная больница. Проложены дороги по селу и до областного центра. Кстати, асфальтное покрытие на некоторых улицах до сих пор в очень приличном состоянии.

Каким же мы сегодня увидели Грузское? Дозвониться до сельсовета заблаговременно не удалось – что-то там со стационарными телефонами. Поехали на авось, и этот «авось» оказался удачным. Сельский голова Сергей Кучер, находящийся в отпуске, на пять минут заехал на работу. Его пять минут затянулись – Сергей Петрович охотно отвечал на вопросы, тепло говорил о родном селе, делился планами на ближайшее будущее.

Не так давно Грузское заимело свою символику – герб и флаг. Геральдическая комиссия дала очень интересное пояснение символики. Центральной гербовой фигурой является зеленый девятилистник, в центре которого размещено изображение древа жизни. Количество и форма листков символизируют разделенные долинами холмы, на которых расположено Грузское. К тому же центральная гербовая фигура визуально ассоциируется с символами Молдовы: девятилистник – с цветком на молдавском гербе, идеограмма дерева – с гибкостью виноградной лозы…

Что касается девяти холмов, то, проезжая по селу, действительно то поднимаешься вверх, то спускаешься с холма. И с названием, наверное, всем все понятно: здесь протекает речка Грузская – правый приток Ингула. Когда-то здесь проходил чумацкий шлях, и после дождей в мокром черноземе грузли телеги чумаков.

Сергей Кучер возглавил село в 2010 году в возрасте 28-ми лет. «Хотелось попробовать, смогу ли», – объяснил Сергей Петрович свое решение баллотироваться. Он попробовал и смог. Это оценили односельчане, доверив ему власть на следующих выборах.

Сельский голова беспартийный. Говорит, что это принципиально: «Не вижу той партии, которой я мог бы доверять, представителям которой мог бы верить. Все они оживляются перед выборами – едут сюда и интересуются, когда у нас день села, кто юбиляры, старожилы. Резко начинают любить народ. Я таким отказываю», – сказал голова.

За семь лет удалось сделать немало. Центр села украшает Дом культуры. Красивый снаружи, с новыми окнами, дверью, покрашенный в приятный желтый цвет. Правда, внутри еще очень много работы, на которую пока не хватает средств. Зал клуба рассчитан на 500 мест. Здесь дети занимаются в танцевальном и вокальном кружках. «Мы купили новые костюмы, музыкальную аппаратуру. Без культуры никуда», – резюмировал Сергей Кучер.

Если когда-то в селе была больница, то сегодня амбулатория. Недавно ее буквально реанимировали. А при амбулатории – двухкомнатная квартира для будущего доктора. Его пока нет, но пора объявлять конкурс. Местная власть обещает даже помочь меблировать квартиру, только бы был хороший специалист.

Кстати, доктор может жить здесь, а может приезжать. Автобусное сообщение с поселком Новым и с областным центром великолепное. Маршрутки ходят практически каждый час. И времени поездка занимает немного, поэтому много грузчан работают в Кропивницком и в том же Новом.

И в Грузском есть где работать. Базовое предприятие здесь – «Сатори-С». Это не просто сельхозпредприятие, это Европа! На территории – ландшафтные шедевры, столовая, душевые. Техника, в том числе комбайны, после работы в поле моется. «Сатори-С» по мере возможностей помогает школе, Дому культуры. Зимой вовремя и добросовестно чистят дороги. В общем, хорошие друзья.

Есть здесь еще одно не рядовое предприятие – «Золота бджола». Ярослав Кошлатый давно и серьезно занимается медом, продуктами пчеловодства, отправляет мед на экспорт. Поговаривают, что скоро откроет подобное предприятие в Польше. А еще его хозяйство занимается соленьями – у них вкуснейшие огурцы, помидоры и капуста.

Предприятие «Полонез» производит пеллеты, и там тоже работают местные. А еще на территории Грузского есть асфальтный завод. Но это не решает всех дорожных проблем, ведь за асфальт все равно нужно платить.

В учебно-воспитательном комплексе (детский сад и школа) занимаются 150 детей. Местным депутатам удалось отстоять третью ступень школы. Пусть сегодня учеников не так много, но надо ведь смотреть в будущее. Население Грузского составляет около полутора тысяч человек. В селе 450 дворов. Сельский голова говорит, что, хотя демографическая статистика и не очень радужная (двое родилось, десять умерло), все же тенденции к уменьшению населения нет. И это за счет тех, кто приезжает сюда жить. Да-да, городские жители все чаще предпочитают село. Почему же не остановить свой выбор на таком прекрасном, как Грузское? И брошенных хат здесь не так уж много.

Осенью в Грузском будут выборы. Село решило создать ОТГ, объединившись с соседним Ивано-Благодатным. «Нам предлагали присоединиться к Катериновке, Николаевке. Мы, в свою очередь, предлагали им и Овсяниковке присоединиться к нам. Не договорились. Но согласилось Ивано-Благодатное», – рассказал сельский голова.

Это объединение, между прочим, может стать прецедентом. Во многих ОТГ к крупному населенному пункту примыкают мелкие, где-то даже неперспективные. А тут два огромных села объединяются. Надо бы съездить еще и в Ивано-Благодатное, узнать, чем оно живет и дышит.

В Грузском как-то спокойно, чувствуется умиротворение. Молдаване вроде бы народ экспрессивный, но вопросы в селе удается решать без скандалов и протестов. Пример тому – декоммунизация. Спокойно переименовали улицы: Чапаева – в Фермерскую, Ленина – в Травневую, Колхозную – в Мира, Дзержинского – в Казацкую, переулок Кирова – в Дачный.

Поскольку здесь был колхоз имени Чапаева, в парке в центре села когда-то был установлен бюст Василия Ивановича. Он был высечен из цельного гранита и, по всей вероятности, представляет художественную ценность. Весит он примерно тонну, и по закону его надо было демонтировать. Ломать – не строить, и с этим согласились все. Бюст Чапаева аккуратно сняли и поставили на землю за постаментом. Были желающие забрать его, купить, принять в дар. Но село решило, что это часть их истории, пусть остается на сохранении у громады.

Здесь же, в парке, стоит крест. Во многих селах на въезде установили поклонные кресты. А в Грузском, когда всем было очень тяжело, Сергей Кучер предложил поставить крест в центре – чтобы освящал все и всех вокруг. Люди согласились, поддержали идею. Со временем здесь же хотят поставить часовенку. Вместо когда-то разрушенной церкви новую не построили, поставить свечу и помолиться куда-то надо ходить.

Есть на территории села два водоема – площадью 16 гектаров и 2. Местные рыбаки объединились в две «спілки»: в одной 200 человек, в другой – пятнадцать. Запустили малька, охраняют водоемы, пока никому не разрешают ловить и сами держатся. В перспективе ловить рыбу здесь будет в удовольствие – берега очень живописные.

В начале 2006 года общество взорвала новость: на территории Кировоградской области, в окрестностях села Грузское, найдены алмазы. Это были один алмаз 0,36 карата и шесть алмазных осколков. В «УЦ» тогда вышла статья под названием «Переименуем Грузское в Алмазное?». Кто тогда мог подумать, что в будущем села будут массово переименовываться, а дальнейшие поиски алмазов, как тогда обещалось, сойдут на нет?

«Не все у нас гладко, но и не так уж грустно, – сказал напоследок Сергей Кучер. – Есть над чем работать, и есть желание работать». И ему веришь.

Фото Олега Шрамко, «УЦ».