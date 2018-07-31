Не тупите, мужики!

«УЦ» уже не раз поднимала на своих страницах тему алиментов. Тема эта имеет две стороны – юридическую и моральную. И если юридически все нюансы отношений между бывшими супругами и их детьми можно хотя бы попытаться привести к определенной норме, то, с точки зрения морали, ситуация иногда становится сродни абсурду.

Поговорим о законности. Совсем недавно парламент поддержал во втором чтении законопроект №8296 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание». Документ предусматривает увеличение ответственности должников по алиментам и запрещает им продавать имущество, а также вводит автоматизированный арест их средств.

Следует знать, что предусмотрен четкий размер алиментов. Он составляет не менее 50-ти процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. К примеру, для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составляет 1944 гривни…

О юридическом аспекте все. Теперь поговорим о морали, человечности и ответственности родителей. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что оба родителя должны участвовать в содержании ребенка, дабы он вырос физически и духовно развитой личностью. Но на деле оказывается, что зачастую все бремя проблем ложится на плечи того, с кем ребенок остался жить после развода. И это, как правило, мать. Одна из таких женщин обратилась в нашу редакцию, чтобы рассказать свою историю «боя за алименты».

Мария Р. воспитывает семилетнего сына. С мужем она в разводе, и в марте 2016 года суд одного из райцентров области принимает решение взыскивать с отца ребенка 1 тысячу гривен ежемесячно. Надо заметить, что эта сумма вполне соответствовала нормам закона, но не морали.

Устно родители договорились, что, кроме официально перечисляемой суммы, отец будет помогать ребенку продуктами, одеждой,

обувью и так далее. По словам Марии, несколько раз помог, но в принципе женщина сама содержала сына. Тем более в прошлом году мальчик пошел в первый класс, а многие знают, сколько стоит собрать в школу первоклашку.

Юристы выделяют два способа решения проблем с алиментами: мирный и в судебном порядке. Мирно экс-супругам договориться не удалось, остался суд, в который Мария и обратилась.

Есть в этом деле один нюанс: отец ребенка работает в областной прокуратуре, занимает далеко не рядовую должность. Его зарплата отражена в электронной декларации, которую легко найти в Интернете. Заработная плата за прошлый год составила более 300 тысяч гривен, а это 25 тысяч в месяц. Впечатляет, не правда ли? И всего тысяча – родному сыну…

На суд отец ребенка преду­смотрительно не пришел, хотя ему были отправлены повестки. Правда, они вернулись как невостребованные. Судья принял решение рассматривать иск заочно и постановил взыскать с отца алименты в размере одной четвертой от заработной платы. Но ответчик Р. подал апелляционную жалобу, мотивируя тем, что он не присутствовал на суде.

Юридически прокурор все делает правильно. Но по-человечески, по-отцовски – отнюдь. Это частный пример, а сколько таких «отцов» прячутся, увиливают, откровенно отказываются помогать родным детям. Тем более что далеко не все они – работники прокуратуры, для которых «облико морале» напрямую связано с будущей карьерой. Кстати, в мае в Минюсте сообщили, что с начала года с неплательщиков алиментов было взыскано 1,1 миллиарда гривен! Более 8 тысяч должников по алиментам объявлены в розыск. Это люди, которые сбежали от детей.

И напоследок. Мужики, будьте мужчинами, не тупите, не юлите и не бегите. Кто знает, чем в будущем для вас обернется нынешняя безответственность!