Успех, который мы заслужили

Это были шесть незабываемых дней. Все, кто сотворил этот спортивный праздник, сделали то, что казалось невозможным. Кропивницкий не просто впервые в спортивной истории Кировоградщины принял состязания уровня чемпионата Европы, а сделал это достойно. Нет, понятно, что определенные проблемы были, но в целом представители Европейской конфедерации бейсбола оценили организацию турнира достаточно высоко. Это значит, что при желании и объединении усилий всех заинтересованных сторон большой бейсбол еще обязательно вернется в наш город. Ну а победа сборной Украины, пусть и при благоприятном стечении обстоятельств, стала достойным завершением праздника.

Поскольку один из основных инициаторов и творцов чуда, главный тренер нашей сборной Олег Бойко первым со страниц «УЦ» еще в самом начале заявил о том, что мы справимся со всеми задачами, то логично, что именно впечатления Олега Николаевича после каждого сыгранного его подопечными матча станут отличным завершением рассказа о победном для украинской команды турнире.

Первый день. Румыния – Венгрия – 7:3.

Венгры здорово начали, но затем ничего не смогли поделать с отличной игрой питчера соперников Эдуарда Пырву, выступающего в итальянской «Парме».

Украина – Эстония – 15:0.

О.Б.: – Сегодня большой день для всего украинского бейсбола. Мы очень здорово постарались и видим итог тяжелой и плодотворной работы. Если же судить о результате матча, то счет ни о чем не говорит. Сборная Эстонии – это очень грамотная и дисциплинированная команда, которая еще преподнесет здесь сюрпризы. Нам же нужно серьезно настраиваться на следующие поединки. У меня нет никакой эйфории. Я просто горд и доволен тем, что наши зрители нас поддержали, впервые за все время существования этого стадиона заполнив трибуны до отказа, что нас поддержали руководство области, представители масс-медиа. Это очень здорово.

Во второй день сборная Украины не играла, но, как и обещал Олег Бойко, сенсацию сотворили эстонцы, обыгравшие сборную Румынии со счетом 5:4. А матч между сборными Грузии и Венгрии, продолжавшийся более 4-х часов, подарил болельщикам, которых снова было немало, невероятную интригу. Сначала повели венгры – 6:0. Но затем грузинские бейсболисты «проснулись» и вначале чуть сократили отставание – 6:3, а потом и вовсе заработали в 4-м ининге сразу 9 очков – 12:6. Теперь уже венгры устремились в погоню, набрав 3 очка. Однако в 6-й атаке грузинской сборной случился первый хоумран (мяч, отбитый за пределы стадиона) на турнире, что позволило заработать решающие 3 очка. Венгры сражались до последнего, но отыграться не смогли. Окончательный счет одного из самых интересных матчей на турнире – 16:9 в пользу команды Грузии.

В игровую программу 3-го дня коррективы внесла погода. В утреннем матче снова удивили эстонцы, которые опять на характере минимально одолели венгров – 3:2. А вот вечерний поединок между украинцами и сборной Грузии был прерван в 1-м ининге из-за ливня и перенесен на 8 утра следующего дня. Таким образом, украинской и грузинской сборной пришлось играть по два матча.

4-й день. Украина – Грузия – 12:1

О.Б.: – Вначале хотел бы поблагодарить всех, кто помог справиться с последствиями стихии и провести этот матч в назначенное время. Ночью исполнительный директор национальной федерации Евгений Дзюбенко вместе с несколькими помощниками (по секрету скажем, что это были сам Олег Николаевич и наш арбитр Сергей Хименко. – Авт.) провели серьезную работу по освобождению поля от чрезмерного количества воды. А уже утром подключились две бригады работников кропивницкой СДЮСШОР-2, которые вместе с нашими игроками и наставниками завершили начатое. Скажу так, что было очень непросто, но мы справились. Ну и приятно удивило, что в 8 утра на трибунах собралось много болельщиков, которым мы благодарны за ощутимую поддержку.

Что же касается самой игры, то, несмотря на убедительный счет, легко эта победа не далась. И тут уже команды при такой турнирной закрутке начинают решать больше стратегические задачи и выбирать тактику. Как видите, у нас два дня подряд идут интереснейшие игры с непредсказуемой концовкой, и это накладывает отпечаток на питчерскую стратегию, и команды хитрят.

Румыния – Грузия – 17:7.

Здесь грузинские ребята снова едва не сотворили камбек со счета 6:0, сократив отставание до минимума. Но на большее сил у грузинских игроков не хватило, а румыны отметились третьим на турнире хоумраном (до этого за пределы арены отбивали грузины и наш Константин Чухас во второй игре) и довели дело до победы – 17:7.

Украина – Венгрия – 9:3.

О.Б.: – Игра получилась очень тяжелой. Команда Венгрии, наверное, наиболее организованная на этом турнире. Возможно, в этом компоненте венгры иногда превосходят нас. У них собран сплав молодости и опыта. Так вот у молодых игроков не хватает атлетизма и психологической устойчивости, а у более опытных – скоростных качеств. И вот это привело к такому негативному для венгров результату. Их не хватало на концовки противоборств, хотя мы думали, что именно венгерская сборная является одним из основных претендентов на финал.

У нас же сказалась небольшая усталость после утреннего поединка. Хотя мы и сделали ряд замен, но свежести не хватило. При счете 5:3 и нескольких неудачных атаках было очень тревожно. Но потом игра стабилизировалась и очень удачно вошел в игру Константин Чухас. Наш питчер, выйдя на замену, своими отличными действиями вселил уверенность в остальных ребят, которые смогли довести встречу до важной победы.

5-й день. Грузия – Эстония – 12:3.

Тут уже эстонские чудеса закончились. Хотя прибалтийцам для выхода в финал нужно было просто выиграть матч и рассчитывать на успех украинцев в игре с румынской командой. Кстати, румыны в полном составе пришли поддержать грузинскую команду, которая сыграла просто здорово и, независимо от исхода вечернего матча с украинцами, вывела сборную Румынии в финал.

Украина – Румыния – 13:0.

О.Б.: – На эту игру настраивались, как обычно. Игроки же взрослые люди и все прекрасно понимают. Мы попросили ребят самим получить удовольствие от игры и порадовать наших болельщиков. Хитрить, как это сделали румыны, выпустившие в дебюте 6 резервистов, не в наших правилах. В концовке, правда, наши коллеги попробовали задействовать основных исполнителей, но изменить ход борьбы уже не получилось. Что касается завтрашнего финала, то нужно было румынам очков 30 набить, чтобы они нас еще больше боялись. Понятно, что игра завтра будет другой. Но мы точно расслабленными не будем, и, как я уже говорил не раз, наша задача – выиграть эти состязания.

Финал. Украина – Румыния – 3:2.

Уже в 1-м ининге румыны повели в счете, но мы тут же ответили 3-мя очками. Затем питчер румынской команды своими удачными действиями не позволил нашей сборной увеличить перевес, а румынам удалось в 3-й атаке набрать еще одно очко – 3:2. В дальнейшем защита играла лучше нападения, но в начале 7-го ининга румыны отбивают трехочковый хоумран и выходят вперед. И тут на поле обрушился шквальный ливень, и матч был приостановлен. После предусмотренного регламентом часового ожидания дождь не прекратился, и продолжать игру в таких условиях не представлялось возможным. По бейсбольным правилам, если сыграно больше половины матча, а это 6 инингов, и атака одной из команд не завершена, то ининг считается не сыгранным, а его результат аннулируется. Таким образом, главный судья поединка после консультаций с представителями СЕВ зафиксировал победу сборной Украины – 3:2.

О.Б.: – Ничего удивительного сегодня не произошло. В такую ловушку мы и ранее попадали несколько раз. Стиль, который избрали румыны, на бейсбольном языке называется шлейки – лейки. Это определение придумал тренер Василь Тараско, который живет и работает в Нью-Йорке. Суть в том, что команда играет турнир ни шатко ни валко, всем видом показывая, что ни на что не претендует. Когда же надо, они становятся жестокими и играют с невероятной концентрацией и полной самоотдачей. Румыны до этого не выглядели монолитным коллективом, умудрились проиграть Эстонии, а два дня назад отправили своего лучшего питчера в Италию. Но ночью он достаточно неожиданно вернулся. И вы сами видели, что это игрок очень высокого уровня. Ну и остальные румынские ребята действовали под стать своему лидеру и почти выиграли этот матч. И могу авторитетно заявить, что никакой недооценки соперников с нашей стороны не было. Просто так бывает, что игра не дается, а у конкурентов очень многое получается.

Ну после того, как все столь удачно для нас закончилось, я испытываю огромное облегчение. Я очень многим доволен. Доволен нашими фантастическими зрителями, доволен игроками, которые очень здорово потрудились, дволен коллегами-тренерами, с которыми мы составляем единое целое, доволен нашим прекрасным техперсоналом, который творил здесь чудеса, доволен сотрудничеством с руководством, с которым практически все время были на одной странице, как модно сейчас говорить. Но кое-что не получилось, и это расстраивает. Эйфории нет, потому что это была вот такая победа. Хотя я еще в пять утра знал, что мы уже завоевали путевку в группу В как лучшая вторая команда, опередив греков, финишировавших вторыми в Ирландии. Но я об этом никому не говорил до последнего. Так что поражение не стало бы трагедией. Но для наших зрителей важно, что мы все же стали первыми.

Мне же нужно все обдумать и, возможно, принять непростое решение о дальнейшей целесообразности пребывания на посту главного тренера национальной сборной. Когда-то, когда мы выиграли группу В, я в далеком 2000-м уже уходил, не чувствуя поддержки ни в семье, ни со стороны игроков, ни в профильном министерстве. Потом многое изменилось, и я вернулся.

Скажу так, здесь с нами была вся Украина в лице болельщиков, приехавших из разных областей страны. Но глобально нас поддерживают далеко не все. Мы вроде стараемся делать хорошие вещи, но слышим негативную реакцию. Так не должно быть. Сборная – это достояние всей страны, но некоторые представляют, что это частная лавочка Бойко.

Ребята, мы работаем на украинский бейсбол и делаем все для его продвижения и развития. Так что я буду серьезно думать и размышлять. Пока же испытываю чувство глубокого удовлетворения от того, что мы вместе с единомышленниками сделали грандиозное дело. Еще раз хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто помог сотворить такой праздник.

Итак, хозяева соревнований выиграли квалификационный турнир чемпионата Европы в группе С в родных стенах, на глазах болельщиков, которые до отказа заполнили трибуны, повысились в классе и в следующем году будут выступать в группе В. К тому же лучшим защитником турнира оргкомитет признал нашего Александра Мамонтова, лучшим отбивающим – Романа Бойко, а МVP (самым ценным игроком) соревнований cтал еще один украинец Константин Чухас. Награду же лучшего питчера по праву получил лидер румынской сборной Эдуард Пырву.

Ну а точку в нашем рассказе о чемпионате Европы поставил президент Федерации бейсбола и софтбола Украины Андрей Николаенко:

– Результат оправдал ожидания. Объективно украинская сборная была здесь сильнейшей, но финал преподнес неожиданные и драматические сюрпризы, заставив не на шутку понервничать. Погода сыграла за нас. Но мне кажется, что если бы борьба продолжилась, то мы бы не проиграли. А в целом я доволен уровнем подготовки чемпионата. Национальная федерация, облгосадминистрация, спонсоры прекрасно поработали на общую цель. Хотелось бы большего участия городских властей Кропивницкого, но тут мы будем искать точки соприкосновения.

Теперь наша задача – не потерять этот запал. Мы понимаем, что и как нужно делать для того, чтобы европейский бейсбол еще раз вернулся в Кропивницкий. Это освещение, дренаж, автоматическая система полива, облагораживание раздевалок и улучшение условий для зрителей. Это не только задача нашей федерации или местной власти. Украина, имеющая таких игроков и тренеров, достойна того, чтобы хотя бы эта арена отвечала всем международным стандартам.

Фото Павла Волошина, «УЦ».