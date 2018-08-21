Сезон открыт в Моринцах!

Новый театральный сезон для коллектива театра корифеев начался с выездного спектакля. Кропивничан пригласили выступить на 5-м фестивале Тараса Шевченко «Ше.Fest 2018» на родине поэта, в с. Моринцы Черкасской области, со спектаклем «Назар Стодоля». Своими впечатлениями о поездке с нами поделился главный режиссер театра им. Кропивницкого Евгений Курман.

– Это культурно-просветительский фестиваль, который впервые был приурочен к 200-летию Шевченко. Мы с большим удовольствием приняли в нем участие, потому что, во-первых, организаторы фестиваля хотели «Назара Стодолю», и из всех известных постановок в Украине они посчитали наш спектакль лучшим. С другой стороны, этот фестиваль негосударственный, делается силами общественных активистов, он волонтерский и благотворительный. И наше участие в этом мероприятии – это своего рода благотворительная акция. На фестиваль приезжают гости из всей Украины, у него очень широкая культурно-просветительская программа: выступают профессора из разных университетов со своими «знахідками» в изучении творчества Шевченко, там представлены все виды искусства вплоть до рок-музыки, и поэты-писатели, и байкеры, и детская поляна, и мастера декоративно-прикладного искусства, и национальная кухня… Но даже кухня имела отношение к Тарасу Шевченко: состоялась дегустация борща с карасями – одного из самых любимых блюд поэта. И все это, кроме нашего спектакля, проходило open air – под открытым небом. Там обустроенное село с хорошей инфраструктурой, есть красивые места, стадион, Дом культуры, хорошие рощи, где можно проводить всякие мероприятия…

Мы играли нашего «Назара» на сцене Дома культуры. Спектакль технически сложный, требует сцены, но нам удалось установить хоть и не все, но основные элементы декораций. Это был колоссальный успех с огромной благодарностью зрительской аудитории. Причем зрителями были не только жители Моринцев, но и гости фестиваля, профессора университетские, шевченковеды, и их овации по окончании спектакля были особенно приятны.

– Чем сейчас заполнены ваши будни?

– Продолжаем работать над «Корсиканкой» (речь о спектакле по пьесе Иржи Губача «Наполеон и корсиканка». – Авт.). Причем мы силами нашей литературной части сделали собственный перевод с чешского языка – нашли оригинальный чешский текст и сделали свой перевод для нашего спектакля. Сейчас у нас новая фаза репетиций, «застольный» период закончен, мы начинаем планировать мизансцены, выходить в пространство… Премьеру спектакля планируем на октябрь.

Закончена подготовка к «Вересневим самоцвiтам», ждем гостей и работаем над программой, которую покажем на Хуторе «Надія». В ноябре у нас будет премьера «Дамы и гусары» (по пьесе польского комедиографа Александра Фредро. – Авт.), которую ставит приглашенный из Киева режиссер – заслуженный деятель искусств Юрий Кочевенко. Ну а в декабре по традиции – новогодняя сказка. Какая – пока секрет!

Очередной сезон театральный открыт, афиши отпечатаны, и нам, зрителям, остается только определиться с тем, что нужно непременно посмотреть в рамках «Вересневих самоцвітів», и ждать наших премьер. До встречи в театре!

Фото Инны Додоновой.