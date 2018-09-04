Вместо макулатуры – новые деревья

Беспрецедентный проект под названием «Новое дерево» запустили активисты общественной организации «Перспектива молоді». В школах областного центра они устанавливают большие боксы для сбора макулатуры. Вырученные средства за исписанные тетради и черновики пойдут на закупку саженцев, которыми инициативная молодежь вместе со школьниками озеленят наш город.

«У нас в стране уничтожается огромное количество деревьев. Лес с Западной Украины выво­зится тоннами. В нашем городе уменьшается количество зеленых зон, деревья засыхают, падают, их вырубают и устанавливают МАФы, магазины. Для того, чтобы город был зеленым и дышал, мы и запускаем этот проект. Стоимость десяти килограммов макулатуры равна стоимости одного саженца. В этот контейнер можно поместить 70 килограммов макулатуры. Поэтому все ненужные тетради и распечатки не выбрасывайте в урны, а кладите в эти контейнеры. Затем мы вместе с вами сдадим эту бумагу, а за полученные средства приобретем саженцы. То, какие именно деревья будут высажены и где, – будут выбирать администрация школ и ваше школьное самоуправлениие», - представил проект перед учениками глава общественной организации «Перспектива молоді» Дмитрий Бабак.

Проект «Новое дерево» является общегородским и должен охватить более двух десятков школ города. По итогам акции будут определены самые активные учебные заведения, которые получат поощрения. За своей успешностью ученики смогут следить самостоятельно на специальных информационных стендах в школах, где будут указаны вес сданной макулатуры и количество новых деревьев. В свою очередь, администрации школ планируют поощрять лучшие классы, ученики которых будут активными и продемонстрируют лучшие результаты.

«Очень правильная и важная инициатива для нашего города. Сначала молодежь запустила проект “1000 деревьев”, а теперь – новую акцию. Вообще такие общественные организации, как наша “Перспектива молоді”, – это реальная возможность для ребят проявить социальную активность и любовь к родному городу в действии. Конечно, такие инициативы мы всегда будем поддерживать», - прокомментировал общественный лидер, председатель ОО «Перспектива міста» Артем Стрижаков.