Онлайн кредит – быстро и удобно

Ситуация, когда срочно требуются деньги, может случиться с каждым. Получить нужную сумму можно несколькими способами: попросить у знакомых или обратиться в банковское учреждение. Первый вариант не всегда удобен, да и не у всех есть возможность помочь. А второй требует времени на поиск поручителя и сбор многочисленных документов, включая справку о доходах. Всем этим способам есть выгодная альтернатива – сервис онлайн кредитования.

Выгодные отличия онлайн кредита от займа в банке

Существует достаточно много сервисов, выдающих кредиты в режиме онлайн. Самым первым сервисом, появившимся в Украине, является Кредит 365. В отличие от займов, предоставляющийся в банковских организациях, кредит в онлайн сервисе имеет ряд преимуществ:

Минимальный пакет документов. Для оформления кредита сервис онлайн кредитования не требует сбора всевозможных справок, поисков поручителя и т.д. Необходим только паспорт гражданина Украины, ИНН, карта любого украинского банка. Загрузка документов не требуется. Максимально быстро. Оформление заявки на получения займа занимает не дольше 5 минут. А в течение 15 минут деньги уже будут на карте заемщика. При этом заемщику не требуется посещать офис финансовой компании или встречаться с курьером для подписания договора – все осуществляется через интернет. Экономия времени. Заемщик может получить заем в сервисе онлайн кредитования без привязки ко времени и режиму организации. Компания Credit365работает круглосуточно, включая праздники и выходные. Лояльность. Получить средства в заем может любая категория населения, в том числе и та, которой обычно отказывают в банках. Это пенсионеры, студенты, неработающие или работающие неофициально. Возможность продления кредита. Бывает, что заемщик по ряду причин не может своевременно погасить кредит. В этом случае он может его продлить. Для этого просто необходимо погасить проценты за пользование средствами.

Работа сервиса абсолютно прозрачна. Нет никаких скрытых платежей и дополнительных комиссий.

Какую сумму можно взять в кредит

Обычно сервисы онлайн кредитования выдают микрозаймы, т.е. небольшие суммы денежных средств. В банках же, напротив, обычно выдается крупная сумма, т.к. выдавать незначительные займы подобным учреждениям не выгодно. Но вот сервис Кредит 365 несколько отличается и от тех, и от других организаций, т.к. здесь можно взять средства как до 3 000 грн, так и до 20 000 грн. Так, новым клиентам доступен первый вариант, а постоянным – второй.

Для всех клиентов сервиса действует скидка на комиссию 30%. Постоянные заемщики могут также участвовать в выгодной программе накопления бонусов, которыми можно оплатить часть процентов по кредиту.

Этапы оформления кредита онлайн

Для оформления кредита на https://credit365.ua/ru необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет. Далее заполняется заявка, подтверждается банковская карта и подписывается кредитный договор. Все просто и быстро.

В компании Credit365 действует минимальный процент за пользование средствами – всего 0,7% в день. Точные проценты можно рассчитать посредством удобного кредитного калькулятора. Комиссия зависит от суммы займа и срока его погашения. Эти показатели заемщик выбирает сам с помощью того же калькулятора.

Если в процессе оформления займа у клиента возникают сложности, на помощь приходят специалисты из службы поддержки.Получение кредита в финансовой компании Кредит 365 – это действительно надежно, выгодно, просто и доступно для каждого.