Почти по Чехову

Кропивничане уже привыкли к тому, что обязательной составляющей Дня города является шедевр кондитерского искусства, которым угощают всех желающих. Или не всех, а тех, кто оказался самым проворным. А знаете ли вы, счастливчики, что бессменным автором пирогов и тортов, по весу равным возрасту города, вот уже семь лет выступает ресторатор Татьяна Кива?..

Были у нас картофельный, сливовый, яблочный, тыквенный… Праздничный пирог этого года назывался «Вишневый сад». Татьяна Викторовна рассказала, как он создавался. Поскольку лето было вишнево-урожайным, было решено использовать именно эту ягоду в качестве начинки. В пирог пошло очень много вишни: с косточкой, десертная, коктейльная. Рецепт был рассчитан до грамма, размеры – до сантиметра. Учитывая то, что нужно было 264 килограмма готового изделия, для вычисления применялась точная математика: процент усушки, утряски, отхода вишневых косточек и хвостиков и так далее. В жарочных шкафах выпекались сектора, которые затем соединялись в общую картину, украшенную элементами декора, тоже съедобными.

Девять метров на два – таким был размер «Вишневого сада». Несмотря на невероятный ажиотаж вокруг готового пирога, его автор точно знает, каким он был на вкус. Для того, чтобы продегустировать, пришлось испечь контрольный, маленький аналог с точным соблюдением рецептуры.

Автор сдобного подарка городу призналась, что им крепко помешал дождь, пустившийся в ночь накануне праздника. В течение двух с половиной часов, пока не привезли палатки, Татьяна Викторовна с помощниками держала над пирогом полиэтилен, чтоб шедевр не намок. Сохранили, за что им огромное спасибо.

Какой подарок будет в следующем году, Татьяна Кива пока не знает. К счастью, наш край богат ягодами, фруктами и овощами, будет с чем поработать фантазии мастера.

Фото Павла Волошина, «УЦ».