TULUM BASS FEST: достучаться до сердец

Если мероприятие проводится второй год подряд, можно говорить, что оно уже близко к традиционному. Таким будет фестиваль современной музыки «Тулумбас» (кто не знает, это большой барабан), который пройдет в клубе «Провокатор» 29 сентября.

Кропивничане Валентин Поворозник и Андрей Бондаренко, учредив благотворительный фонд поддержки творческих инициатив «Атман», решили еще раз продемонстрировать зрителям, насколько богат талантливой молодежью наш край. В фестивале примут участие местные музыкальные коллективы – давние знакомые и новые.

Прошлогодний фестиваль был тщательно проанализирован, были учтены просчеты, и предстоящее мероприятие будет качественно отличаться по звуку. В «Провокаторе», в отличие от филармонии, есть простор для «движа», что очень важно для такого рода событий.

«Моя идейная задача – стимулировать творческую молодежь, – сказал Валентин Поворозник. – Мы с творческими людьми работаем на бесплатной основе. Если человек приходит к нам в ZAKON OMA production со своим материалом, и я вижу, что в этом есть подлинность, искренность, натуральность, оригинальность, – мы бесплатно делаем видеоработы, которые затем выставляем на YouTube, где у нас есть свой канал».

Организаторы хотят показать горожанам, что местные коллективы ничуть не хуже тех, которые показывают по телевизору или приглашают на городские праздники за огромные деньги. И никому и никогда не поздно начать заниматься творчеством: было бы желание, а подставить плечо есть кому.

Что касается участников, то это будут «рафинированные представители стиля»: «Солнце Чернозем», The Sound Age, Efir, «Эксампейя», «Лимб», «Чорне сяйво», Bruce Lee Orchestra. По поводу последних Валентин Поворозник сказал, что если их «подзвучить по фирме, то ТІК рядом с ними – слабое напоминание того, что могло бы быть. Наши ребята делают все намного фирменнее, содержательнее и музыкальнее». Что ж, посмотрим, послушаем, оценим.

Билеты можно приобрести, заказав по одному из телефонов: 0669434275, 0662328333, 0508349794. Можно будет купить непосредственно перед началом фестиваля в «Провокаторе».