Заиграла Дворцовая, засиял кинотеатр

Обычно, кроме впечатлений и эмоций от праздника, после Дня города ничего не остается. Ну разве что селфи с Президентом, если говорить про нынешний раз. А если серьезно, то как же приятно, что есть люди, не забывающие дарить городу в день рождения подарки, которые вдыхают новую жизнь в старые улицы и дают жителям больше поводов его любить.

Сразу два креативных проекта, реализованных на гранты Фонда культуры и искусств «Перспектива» Артема Стрижакова, презентовала молодежь в канун праздника. Все, кто гулял по Дворцовой, не могли пройти мимо красивого, яркого уличного пианино возле библиотеки Бойченко. Такие арт-инсталляции распространены во многих городах Европы, рассказывает автор проекта, студент сельскохозяйственного техникума Александр Сорочан. Любой прохожий – будь то музыкант или дилетант – может в любой момент сесть и сыграть любимые композиции, оживив музыкой Дворцовую.

В вечер презентации клавиши уличного пианино не знали покоя: студенты, выпускники и преподаватели музпеда исполняли как известные, так и авторские произведения. Народный артист Украины Сергей Демин убежден, Дворцовая создана для того, чтобы на ней звучала прекрасная музыка:

– Это очень хорошо, что в нашем городе появился такой арт-объект. Я считаю, что и для молодежи, и для взрослых этот проект будет полезным, ведь музыка делает человека добрее. И пианино на улице, и композиции, исполненные на нем, будут приносить людям улыбки.

Немаловажно, что ребята преду­смотрели защиту инструмента и от дождя, и от вандалов. Последних, конечно, редко что-то останавливает, но будем надеяться, что наше уличное пианино будет долго и радостно жить на Дворцовой.

Второй подарок городу весьма необычный – спит днем и просыпается ночью. Кто видел, тот уже знает ответ: это люминесцентный мини-мурал под названием «Королева ночи». Сложно отыскать более удачное место для такого арт-объекта, чем стена бывшего кинотеатра «Зоряный» со стороны пантер. Рисунок наносили около 30 волонтеров, самому младшему – 8 лет. Они трудились более недели и не останавливались даже в дожд­ливые дни.

Сама презентация «королевы» была очень атмосферной, непривычной для нашего города. В сквере звучали мировые хиты в исполнении талантливых ребят – дуэта Grand Rose, собралась не одна сотня горожан, много влюбленных пар, молодых семей с детьми. Когда прожекторы погасли, «Королева ночи» впервые открыла глаза и засияла.

«Это не просто девушка. Это королева ночи, потому что днем ​​она спит, ее не беспокоит окружающий мир. Только после захода солнца наша королева откроет глаза и заставит каждого, кто здесь находится или проходит мимо, остановиться, задуматься, полюбоваться ею и атмосферой ночного города», - рассказывает о своем проекте 22-летняя Карина Хван.

По замыслу, красавица на рисунке – это 27-летняя девушка, которая символизирует Украину. Навес, который есть на стене, олицетворяет все то, что стоит у страны поперек горла и мешает развиваться: войну, коррупцию, кумовство, объясняют создатели. А за дверью, которую обнимает руками красавица, находится светлое будущее Украины.

Согласитесь, мини-мурал, наполненный таким глубоким смыслом, - замечательное начало возрождения сквера с пантерами. Может, городская власть наконец-то займется его реконструкцией? Ведь это действительно одно из любимых мест отдыха молодежи, а в былые времена – одно из самых красивых…

Справедливо отмечает основатель Фонда культуры и искусств «Перспектива», общественный лидер Артем Стрижаков: любовь к городу должна быть не словесной, а деятельной. Ребята выступают со своими инициативами, соревнуются за победу в конкурсе, а потом фактически собственными руками благоустраивают Кировоград креативными проектами, делают город ярче и интереснее.

«Но успех наших инициатив – это не только благоустройство Кировограда, но и развитие самой молодежи. За все это время десятки молодых людей научились создавать проекты и реализовывать свои творческие идеи. А это очень важно. Ведь именно новому поколению строить и развивать наш город», - говорит Артем Стрижаков.

Напомним, презентация культурных проектов «Перспективы» стала доброй традицией c 2014 года, когда был основан фонд. Во время церемонии его открытия Стрижаков заявил, что работа фонда не будет зависеть от результата тогдашних мэрских выборов, что, собственно, мы и видим сегодня. Как известно, реализованы проекты «Аллея парящих зонтиков», «Поэзия стен», локация микс-отдыха возле библиотеки им. Чижевского, арт-инсталляция «Полет через века» и многие другие.