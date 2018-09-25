Большой театр маленького города

В минувшую среду в рамках фестиваля «Вересневі самоцвіти» жителей Кропивницкого радовал Нежинский академический украинский драмтеатр им. Коцюбинского. Эксцентричная американская комедия «Дитина все б змінила» пришлась зрителю по душе.

Нежинский драмтеатр – давний партнер и друг Кировоградского театра им. Кропивницкого. На одни только «Вересневі самоцвіти» он привозил спектакли не менее пяти раз, и наш зритель всегда встречал артистов из Нежина с восторгом. Нынешние «Самоцветы» – не исключение. Тем более что пьеса Мариэн Голомес в постановке Аллы Соколенко – великолепный образец легкой комедии со скрытым смыслом.

От Кэти только-только ушел любимый муж Вильям, и она в отчаянии. Да, она соврала, но это ведь такая мелочь – позавтракать в ресторане с другим мужчиной… Вильям очень хочет ребенка, но Кэти не желает отказываться от беззаботного образа жизни. Как же вернуть мужа в семью? Соврать снова! Инсценировать беременность и рождение ребенка, пока муж далеко. Тем более что это поначалу кажется нетрудной задачей – необходимо лишь усыновить малыша, которого в нужный день доставят из городского приюта. В осуществлении коварного плана ей помогают лучшая по­друга Мэджи и ее муж Джимми. Но, как и положено комедии, в самый ответственный момент все идет наперекосяк, в историю оказываются втянутыми директриса приюта и даже полицейский, а бедный Вильям на какое-то время оказывается отцом не одного, а сразу троих детей! Одна маленькая ложь разрастается до грандиозных масштабов и захватывает все больше людей, становящихся ее невольными участниками и в конечном итоге разоблачителями. Однако за каскадом эмоций и ярких сцен происходит трансформация мировоззрения главной героини пьесы. Если в начале огромная декорация, напоминающая одновременно комнату дома и детский манеж, для нее – тюрьма, то в конце она превращается в уютное гнездо, полное детских игрушек и искреннего смеха. За короткое время, пока она держала на руках чужих детей, Кэти успевает привязаться к ним и изменить свой взгляд на жизнь.

Гости из Нежина показали нам не только классную комедийную постановку, но и великолепную актерскую игру. Особенно убедителен был Андрей Буняев в роли многострадального Джима – его хитрые женщины вовсю используют как мальчика на побегушках. Именно Джиму приходится бегать за младенцами – сначала в городской приют, а затем к прачке, родившей двойню. Ему же приходится улаживать конфликт с директрисой приюта. При этом Джим терпеть не может детей и совершенно не умеет врать. И он оказался тем самым идиотом, с которым неосмотрительно позавтракала Кэти. В общем, именно Джиму принадлежат самые красноречивые и веселые моменты пьесы. Красивую и одновременно сложную роль главной героини сыграла импозантная Людмила Савич, а ее ревнивого и чуточку инфантильного мужа – Александр Мамон. Благодарные кропивничане несколько раз искупали актеров в овациях.

Нежин – город, известный как родина самых любимых украинцами огурцов. Без них, кстати, не обошлось – бочонок с солеными огурчиками был презентован директору театра им. Кропивницкого Владимиру Ефимову его коллегой, директором нежинского драмтеатра Юрием Муквичем. Однако театралы хорошо знают, что этот небольшой город – родина большого театра. Причем большим театр им. Коцюбинского делает не помещение и не масштабные постановки, а талантливые актеры, воспитанные на давних театральных традициях. Именно вокруг драмтеатра в Нежине бурлит вся культурная жизнь, о которой можно написать отдельную большую статью. И мы обязательно об этом напишем – и о «Народном театре», и о фестивале имени Марии Заньковецкой, и о многом другом! Тем более что вскоре представится веская причина для этого – обменные гастроли, в течение которых нежинский театр будет целых три дня радовать кировоградского зрителя своими лучшими спектаклями. Об этом нам по секрету сообщил Владимир Ефимов. В общем, следите за афишами и ждите снова в Кропивницком гостей большого театра из маленького города.