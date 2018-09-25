Коррупционные контрасты: а фельдшера под суд?

Пока Управление защиты экономики «тащит» в суд фельдшера из Знаменки, дело оперуполномоченного самого УЗЭ, задержанного в мае по подозрению в вымогательстве 20 тысяч долларов, все еще на этапе досудебного следствия.

По версии следствия, напомним, майор вымогал деньги у фермера – якобы за то, чтобы не привлекать последнего к ответственности за подделку документов. Операцию, в ходе которой, по слухам, постреливали, проводила областная прокуратура совместно с СБУ.

Согласно сообщениям пресс-служб этих ведомств, задерживали офицера полиции после передачи посреднику части денег – 12 тысяч долларов. Также сообщалось, что речь может идти об Андрее Могилюке из Александрии.

В прокуратуре Кировоградщины констатируют, что сумма неправомерной выгоды в этом деле – наибольшая среди уголовных производств этого года, связанных с коррупцией, а оперу УЗЭ грозит 10 лет тюрьмы. Правда, даже приблизительные сроки возможного вынесения обвинительного акта и передачи дела в суд никто пока назвать не может. Поскольку подследственный обжалует подозрение, задержание и, дословно со слов источника, «все, что только можно», этап досудебного следствия растягивается во времени на неопределенный срок.

Тем временем результаты антикоррупционных расследований, проведенных сослуживцами майора, на рассмотрение слуг Фемиды изредка попадают. Например, в прошлый понедельник по материалам УЗЭ в суд направлен административный протокол о коррупции в отношении фельдшера одного из отделов Знаменского районного управления Госпродпотребслужбы. Женщина в установленный срок не подала е-декларацию.

Чтобы понимать: фельдшер не имеет статуса госслужащего и получает в месяц 4-5 тысяч гривен. Более того, руководитель Госпродпотребслужбы в области Роман Бойчук утверждает, что заполнить аналогичные электронные формы в его ведомстве не успели еще несколько сотрудников, которые имеют на руках документы, подтверждающие, что это получилось не нарочно. В том числе – скриншоты, подтверждающие проблемы со входом в систему.

– Их никому не показывали, потому что никто не спрашивал, – говорит он. – Она (фельдшер из Знаменского управления. – Авт.), насколько я понимаю, никаких пояснений не давала, с ними (сотрудниками УЗЭ. – Авт.) не общалась. Был запрос предоставить информацию по ней, мы давали ответ, что нет реально никаких оснований для составления протокола о коррупционном правонарушении.

В том же духе, к слову, высказывался «по горячим следам» и руководитель подозреваемого в вымогательстве 20 тысяч долларов оперуполномоченного, начальник УЗЭ в области Владимир Духно. Утверждал, что не знает, на чем основывается обвинение, зато знает, что, дословно, «не нашли ни денег, ничего».

Ряд неудобных вопросов появился в последнее время и к самому Духно – после того, как один из местных адвокатов заявил публично, что УЗЭ использует «профессиональных» взяткодателей-провокаторов, а проживающая в Чернигове сестра начальника управления, якобы не имея прав на вождение, за два года сменила 4 недешевых автомобиля марки Toyota.

Минимум два из них, как находящиеся в собственности третьего лица, Духно официально декларировал в 2017 и 2018 годах, еще одним – белым Land Cruiser 2015 года выпуска, по свидетельствам очевидцев, он пользуется в последнее время…