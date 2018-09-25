Скалолаз. Первые олимпийские вершины

Сегодня мы продолжаем рассказ о грядущих юношеских летних Олимпийских играх, которые с 6 по 18 октября будет принимать столица Аргентины – Буэнос-Айрес.

55 юных атлетов от 14 до 18 лет из 19 регионов Украины поборются за награды в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, борьбе вольной, велоспорте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, карате, легкой атлетике, плавании, скалолазании, спортивной акробатике, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, современном пятиборье, теннисе, тхэквондо, фехтовании.

Поклонников спорта Кировоградщины, в первую очередь, будут интересовать состязания прыгунов в высоту в легкой атлетике, а также соревнования юношей в спортивном скалолазании. Дело в том, что именно в этих видах мы сможем поболеть за представителей нашей области. О пути на юношескую Олимпиаду и шансах на призовое место прыгуна в высоту Олега Дорощука вы могли узнать из нашего предыдущего предолимпийского материала.

Сегодня мы не просто представим вам еще одну нашу олимпийскую звездочку – Ярослава Ткача, но и постараемся познакомить вас со спортивным скалолазанием, которое впервые в истории будет представлено в олимпийской программе не только в Буэнос-Айресе, но и на взрослой Олимпиаде 2020 года в Токио.

И с этой задачей лучше всего справится человек, который на протяжении многих лет фактически в одиночку развивал этот вид спорта на Кировоградщине и в конце концов довел-таки своего ученика до олимпийского подъема. Итак, слово наставнику Ярослава Ткача – единственного украинского скалолаза, завоевавшего олимпийскую лицензию, Николаю Побережцу:

– Если позволите, начну с истории нашего вида спорта, который получил заслуженное олимпийское признание, и, соответственно, отношение к спортивному скалолазанию изменилось в лучшую сторону. Начинали мы еще в 80-х годах с того, что ездили в горы и занимались альпинизмом. Скалолазание же было подготовительным этапом к покорению серьезных альпинистских вершин. Так что наш вид спорта родился в Советском Союзе, а потом уж получил европейское и мировое признание, когда придумали искусственные стенки. Когда были соревнования в естественных условиях на скалах, то преимущество хозяев, которые знали трассу прекрасно и могли проходить ее с закрытыми глазами, было очевидным. Для того, чтобы условия для всех были равными, и создали искусственные фанерные стенки со специальными зацепами. Сам я «заболел» альпинизмом и скалолазанием в 1977-м году, когда впервые поехал в горы, а в 1979-м уже тренировал спортсменов студенческого общества «Буревестник» в КИСМе (нынешний ЦНТУ. – Авт.). Ну вот с тех пор мы с учениками и покоряем свои вершины, и вот дошли и до олимпийских.

Напомню, что отделение скалолазания в кировоградской

ДЮСШ-1 открылось после того как в

2005-м году мой сын Сергей Побережец стал чемпионом мира среди юношей. Интересно, что тогда Сережа был как раз в таком же возрасте, что и Ярослав Ткач. На данный момент у нас занимаются 25 детей разных возрастов, которым уже есть на кого равняться. Тем более что и Сергей уже передает свой опыт ученикам.

Стенку для тренировок на улице и боулдеринг-зал, где мы занимаемся в зимнее время, я построил за собственные средства. Хотел бы выразить благодарность руководству областного центра туризма, которое выделило бесхозное помещение, где мы потихонечку оборудуем уже настоящую базу для скалолазания. Ну и мы уже обратили на себя внимание меценатов, которые пообещали в перспективе построить нам 15-метровый стенд европейских стандартов.

Олимпийский статус спортивное скалолазание получило в 2010-м году, хотя первый официальный чемпионат мира прошел в 1991-м году в Германии. К сожалению, пока на Олимпиаде будут разыгрываться только два комплекта наград в многоборье у юношей и девушек. В дальнейшем, на Олимпиаде в Париже 2024 года, учитывая большую популярность скалолазания во Франции, в МОК обещают выявлять лучших в отдельных видах. А пока, чтобы никого не обидеть, решили объединить фактически необъединимое. Это все равно что определять лучших в легкой атлетике по сумме времени в спринте, марафоне и беге с препятствиями. Ведь соревнования на скорость, трудность и боулдеринг – это совершенно разные дисциплины, которые требуют разных уровней подготовки и технической оснащенности.

Современные трассы на трудность имеют протяженность 15-30 метров и могут иметь нависание 6-10 метров. Тут спортсмен проходит дистанцию с нижней страховкой. По мере продвижения вверх защелкивает веревку в специальные оттяжки, закрепленные на стене. Таким образом, за отведенное время на стене в 25 метров мужчинам можно пройти 45 перехватов, а у женщин таких перехватов может быть сорок на 20-метровой стене. Результатом участника в лазании на сложность является расстояние, пройденное спортсменом со старта до наиболее удалённого использованного им зацепа в пределах установленного времени. Трасса считается полностью завершённой, если участник защёлкнул верёвку в карабин финишной оттяжки.

Что же касается боулдеринга, то это соревнования на прохождение серии коротких сложных трасс. На Олимпиаде их будет пять. Трасса боулдеринга не требует верёвочной страховки участника. Страховка тут либо гимнастическая, либо с помощью специальных матов. Лучшие здесь определяются по числу пройденных трасс, количеству попыток, затраченных на прохождение трасс, определенных бонусов и попыток, затраченных на достижение бонусов.

Результатом же соревнования на скорость является время прохождения дистанции. Кто быстрее – тот и лучший. В соревнованиях на скорость применяется только верхняя судейская страховка. Если спортсмен при прохождении трассы срывается он повисает на судейской страховочной верёвке. Результат прохождения трассы ему не засчитывается. Но обычно даются две попытки.

Кстати, здесь нужен самый простой стандартный стенд, но его минимальная стоимость где-то 4-5 млн грн. Поэтому на наш вид спорта, к примеру, в Киеве совсем не обращают внимания. Там много стендов, но все они направлены на зарабатывание денег. Люди покупают абонементы и занимаются, а спортсменов в столице Украины не готовят вовсе. А серьезно скалолазание развивается в 12 регионах нашей страны. При этом в состязаниях на скорость тон задают одесситы. У них есть современный закрытый стенд, где и мы проводим сборы в зимний период. И именно эта дисциплина является сильной стороной Ярослава Ткача.

Несмотря на то, что Ярослав родился и живет в Кременчуге, я смело могу назвать его своим учеником. Еще восемь лет назад мой хороший товарищ Сергей Косогоров, который и увлек меня альпинизмом, а потом развивал скалолазание в Кременчуге, обратил мое внимание на Ярика, который с детства отличался прекрасной цепкостью и огромным желанием тренироваться. Но вот ездить на соревнования и совершенствоваться мальчику было не с кем. Мне предложили взять его к себе в группу, и вместе мы прошли путь от новичка до европейского золота и участника юношеских Олимпийских игр. Вот с тех пор и до сегодняшнего дня он тренируется по моим планам и методике. И тут нужно отдать Ярославу должное за его серьезное отношение к делу и работоспособность. Хотя иначе парень бы и не вышел на такой серьезный уровень. Благо, в Кременчуге сейчас тоже есть хорошие условия для подготовки.

У Ярослава просто прекрасные скоростные качества. По рейтингу среди взрослых он уже 4-й в Украине в состязаниях на скорость. Мы старались, чтобы он набирался соревновательного опыта, и в этом году у Ярика было шесть зарубежных стартов, помимо чемпионатов мира и Европы. В Европе в своем возрасте он сильнейший на скорость, но для олимпийского успеха нужно было подтягивать трудность и боулдеринг. Физически и технически мой подопечный готов неплохо. Но тут еще нужно справиться с психологической нагрузкой. К счастью, я тоже еду в Аргентину и постараюсь помочь Ярославу проявить свои лучшие качества. В Буэнос-Айресе 8 октября у нас будет квалификация и, надеюсь, затем 10-го – финал. Так что в эти дни держите за нас кулаки…

Ну а теперь о своем пути и олимпийских ожиданиях расскажет сам Ярослав Ткач:

– Скалолазанием я начал заниматься в первом классе в родном Кременчуге. В секцию к первому тренеру Елене Евгеньевне Бутенко привели родители, которые увлекаются альпинизмом. Потихонечку увлекся и стал заниматься еще упорнее. Ну а когда стал добиваться успехов, то пришла уверенность в собственных силах. Но в секции было мало спортсменов, и возможности участвовать в серьезных стартах практически не было. Вот тогда мы, если так можно сказать, и нашли друг друга с Николаем Иосифовичем, который стал со мной серьезно заниматься, и появилась возможность принимать участие в соревнованиях. И хотя приходится часто путешествовать из дома в Кропивницкий и обратно, но это не утомительно. Главное, что это идет на пользу. Если я стал выигрывать на европейском юношеском уровне в соревнованиях на скорость – значит, мы все делаем правильно. Тренируюсь я пять раз в неделю по три-четыре часа. Помимо работы на стенде, занимаемся общей и специальной физической подготовкой, работаем в тренажерном зале и так далее. Тут система подготовки зависит от вида, к которому ты готовишься. В скорости нужны сильные ноги, закачанные корпус и спина. Но упор здесь больше идет на ноги. В сложности больше нужны хорошая техника рук и гибкость, а в боулдеринге роль играют расчет и умение правильно распределитьсвои силы. Так что, как видите, нам нужна универсальная подготовка, чтобы пройти многоборье.

Ну а для того чтобы завоевать олимпийскую лицензию, пришлось потрудиться. Отбор проходил в прошлом году на чемпионатах мира и Европы. На мире попасть в 13 лучших в многоборье не получилось, а вот на европейском первенстве я стал седьмым и добыл единственную путевку, ведь первая шестерка уже квалифицировалась в Буэнос-Айрес. Всего же стартовать на олимпийских трассах будут 20 спортсменов, среди которых главными претендентами на медали, по моему мнению, будут французы и итальянцы. Я намерен тоже замахнуться на место на пьедестале. В своем виде я уверен и рассчитываю только на первое место, а над двумя остальными мы очень серьезно работали, и, надеюсь, этот упорный труд принесет свои плоды.

Что же касается дальнейших планов, то на Токио, где будет еще многоборье, претендовать сложно. А в Париже в 2024-м году уже обещают разыгрывать медали в отдельных видах, и вот тогда побороться за взрослую олимпийскую лицензию вполне реально. Тем более что все нынешние соперники, скорее всего, тоже рассчитывают попасть именно на эту Олимпиаду. Так что в Аргентине у нас большая борьба только начнется. Морально я готов сражаться за самые высокие места и понимаю, насколько будет сложно. Но постараюсь не подвести своего тренера и моих преданных болельщиков.

Автор благодарит истинных любителей спорта Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Максима Березкина, Александра Павленко, Руслана Згривца, Сергея Максимова, Тиграна Хачатряна и Алексея Олейника за поддержку и помощь в поездке на юношеские Олимпийские игры.